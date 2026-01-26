FITUR 2026: Zaragoza brilla como destino cultural y cineasta

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, presentó una Zaragoza “vibrante” en el Día de Zaragoza celebrado en el estand de Aragón, durante FITUR 2026. La ciudad promocionó una agenda cargada de eventos culturales, deportivos y artísticos, junto a su patrimonio artístico y su oferta gastronómica, como motivos para que los turistas repitan su visita.

Zaragoza acogerá los días 12 y 13 de marzo el foro ‘Turismo y Patrimonio Mundial’ con motivo del 25º aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio de la UNESCO, en las iglesias mudéjares de referencia de la ciudad. Paralelamente, la capital aragonesa será sede de la Convención de Turespaña, que reunirá a más de 600 profesionales del sector y permitirá compartir perspectivas sobre el futuro del turismo.

Entre los atractivos que se mencionaron figuran también el gran eclipse solar programado para el 12 de agosto y la presencia de figuras del cine que han trabajado en Zaragoza. El director Miguel Ángel Lamata y el actor Eduardo Noriega compartieron su visión de la ciudad durante la jornada, tras rodar en Zaragoza la película ‘La ahorcada’.

Datos de turismo, recogidos por el INE, indican que de enero a noviembre se alcanzaron 1.199.495 visitantes, el segundo mejor registro de la serie histórica, con un récord en pernoctaciones de 2.098.984 entre hoteles, apartamentos turísticos y camping, lo que representa un incremento del 0,95% respecto al año anterior. Francia encabeza la cifra de visitantes extranjeros, seguida por Italia, Estados Unidos y Reino Unido.

La Navidad dejó un impulso destacado: 342.000 turistas disfrutaron de una ciudad iluminada y una programación festiva, generando un impacto económico de 76 millones de euros. Según la encuesta de Zaragoza Turismo, el 64% de los consultados visitó la ciudad por primera vez y el 100% recomendaría Zaragoza.

Agenda en FITUR

La presencia de Zaragoza en FITUR continuó con la presentación de la ciudad como Capital Europea de la Accesibilidad 2026, título otorgado por la Comisión Europea con la distinción Access City Award 2026. Este reconocimiento resalta políticas de accesibilidad sostenidas y ambiciosas.

Posteriormente se presentó “Zaragoza donde todo sucede”, destacando a la ciudad como uno de los destinos urbanos más interesantes del sur de Europa, con festivales y eventos como Vive Latino, Zaragoza Luce, Zaragoza Florece, Festival Internacional de la Garnacha y las Fiestas Goyescas, junto a hitos históricos como el eclipse de agosto.

Zaragoza, Ciudad Creativa de la UNESCO

La ciudad continúa fortaleciendo su oferta gastronómica y ostenta el título de Zaragoza Ciudad Creativa de la UNESCO, reconocimiento que subraya su trayectoria culinaria, productos locales e innovación en experiencias gastronómicas. Fernández señaló que este distintivo refuerza también el proyecto Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, pilar de la estrategia enogastronómica.

Mirada al 2026

Este año, Zaragoza celebrará el 25º aniversario de la declaración UNESCO del arte mudéjar como Patrimonio Mundial y acogerá el foro correspondiente en marzo. Además, la ciudad albergará la Convención de Turespaña para debatir el futuro del turismo ante más de 600 profesionales.

Cierre del acto

La jornada contó con la presencia del actor Eduardo Noriega y el director Miguel Ángel Lamata, quienes dialogaron con Fernández sobre su experiencia de rodaje en la ciudad. Como cierre, la compañía LaMov, residente del Ayuntamiento, ofreció un espectáculo de danza contemporánea para demostrar el talento local.