Galicia en Ruta: 12 grandes recorridos para exprimir una región mágica

Visualiza un viaje por Galicia en un tren histórico, haciendo paradas en faros imponentes y playas de aguas diáfanas. O bien, imagina recorrer el Camino de Santiago atravesando encantadores pueblos medievales. Esta región del noroeste de España es un compendio de paisajes espectaculares, rica gastronomía marina y rutas accesibles que se pueden disfrutar en un plazo de 7 a 10 días. Así que, ¿por qué no embarcarse en una aventura que entrelace costa, interior y senderos, combinando sostenibilidad y emoción?

Esta idea de Galicia en Ruta es una nueva apuesta de Turismo de Galicia coincidiendo con el arranque de FITUR 2026 y merece muchísimo la pena detenerse en la propuesta.

Un atractivo nuevo de la región radica en sus trenes turísticos, que desde marzo hasta octubre de 2026 ofrecerán 13 rutas con más de 2.500 plazas disponibles. Renfe y Turismo de Galicia se encargan de organizarlas, incluyendo guías, autobuses y entradas. Cada jornada está diseñada para explorar la gastronomía local, la cultura y vistas inigualables, destacando la Ruta dos Faros, que ha alcanzado una ocupación del 100%.

Bajo el lema ‘Olvídate del coche y disfruta Galicia’, se podrá recorrer desde el punto más septentrional de la Península Ibérica a los más meridionales de Galicia como los viñedos de Monterrei u O Condado; lugares en los que se pueden disfrutar de jardines certificados de excelencia e incluso, recorridos en barco por las rías o embalses del interior.

En las rutas encontraremos bodegas, queserías e incluso plantaciones de té en las que se pueden degustar productos artesanales producto del trabajo y mimo.

Además, podremos viajar también al pasado a través de castros, villas medievales, monasterios y castillos.

Trenes turísticos: el ferrocarril sostenible

Los Trenes Turísticos de Galicia han estado en funcionamiento desde 2013 y han transportado ya a más de 21.300 viajeros. En 2025 se reanudaron rutas como Ribeira Sacra do Miño, Ribeira Sacra do Sil y Ribeira Sacra-Valdeorras, interrumpidas por trabajos en las vías

Aquí te presentamos las 12 rutas esenciales para este año:

Ruta dos Faros : Cabo Ortegal, Vixía Herbeira (acantilados que alcanzan los 600 metros), San Andrés de Teixido, Viveiro y Estaca de Bares, el punto más septentrional del país.

: Cabo Ortegal, Vixía Herbeira (acantilados que alcanzan los 600 metros), San Andrés de Teixido, Viveiro y Estaca de Bares, el punto más septentrional del país. Ruta As Mariñas : Playas y pazos en la costa coruñesa.

: Playas y pazos en la costa coruñesa. Ruta Mega e a Coruña de 1906 : Un recorrido por la historia industrial y urbana de A Coruña .

: Un recorrido por la historia industrial y urbana de . Ruta das Rías Baixas : Viñedos albariños y playas en Pontevedra .

: Viñedos albariños y playas en . Ruta das Camelias en Flor : Jardines botánicos durante el invierno.

: Jardines botánicos durante el invierno. Ruta dos Queixos : Visitas a queserías en Arzúa y Melide .

: Visitas a queserías en y . Ruta de Monterrei : Castillos e historia vinícola en la frontera con Portugal.

: Castillos e historia vinícola en la frontera con Portugal. Ruta dos Mosteiros : Monasterios románicos como el de Samos.

: Monasterios románicos como el de Samos. Ruta Pazos e Xardíns : Un paseo por pazos señoriales y huertos impregnados de romanticismo e historia.

: Un paseo por pazos señoriales y huertos impregnados de romanticismo e historia. Ruta O Ribeiro-Rías Baixas : Vinos exquisitos y paisajes costeros.

: Vinos exquisitos y paisajes costeros. Ribeira Sacra do Miño y do Sil : Cañones fluviales rodeados de viñedos.

: Cañones fluviales rodeados de viñedos. Ribeira Sacra-Valdeorras: Miradores del Sil junto a bodegas.

Estas escapadas son perfectas para un solo día, partiendo desde estaciones como Ourense o A Coruña, siempre priorizando el uso del tren ecológico. Si estás interesado, no lo dudes; la popularidad de la Ruta dos Faros hace que las plazas se agoten rápidamente.

Para disfrutar de estas rutas, los precios para adultos es de 45 €, mientras que los los tickets para menores de 3 a 13 años están a 20 €. Eso sí, aclaran que estos precios solo son válidos para compras en Internet, y que el resto de canales de venta pueden estar sujetos a un incremento por gastos de gestión. Además, los grupos de 10 o más adultos/as cuentan con 15% de descuento.

Gastronomía y consejos prácticos

No te vayas sin probar los percebes frescos que se encuentran en Fisterra o deleitarte con una lubina hecha a la brasa acompañada por quesos tetilla auténticos. En las Rías Baixas, no olvides disfrutar del vino albariño; mientras que si visitas Ribeira Sacra, déjate seducir por los sabores del godello.

Aunque Galicia se puede disfrutar todo el año, la mejor época para viajar es durante primavera u otoño cuando hay menos afluencia turística; aunque si prefieres disfrutar del sol puedes optar por verano para aprovechar sus playas. Puedes llegar fácilmente en tren, carretera o aire a Vigo, Santiago o A Coruña. Además hay aplicaciones útiles para ayudarte con mapas o reservas para los ferrys hacia las Cíes.

Combina tus trayectos entre trenes y coche.

Galicia es una experiencia tanto rodante como caminante.

Atrévete a explorar estos caminos porque Galicia te sorprenderá con su mar indomable y valles profundos.