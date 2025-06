¡Zaragoza se prepara para un fiestón! Vino, gastronomía y mucha música en el Festival Internacional de la Garnacha

¡Zaragoza se prepara para un fiestón! El Festival Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible se celebra para llenar de vida, sabor y música a la ciudad.

Acompáñanos y vea todo lo que se puede disfrutar en la cita de este próximo fin de semana, del 6 al 8 de junio se 2025. Si buscas diversión, buena música y, por supuesto, excelente vino, ¡este es tu sitio!

Imagina pasear por el parque de Macanaz, transformado en un paraíso para los amantes de la garnacha, con la imponente Basílica del Pilar de fondo. Aquí se ubican 21 casetas, una por cada bodega participante, donde podrás degustar y comprar lo mejorcito de las Denominaciones de Origen de Campo de Borja, Calatayud y Cariñena.

Mucho más que vino

Y es que el festival es mucho más que vino. Hay una fantástica zona de picnic para charlar y relajarte, un mercado boutique para encontrar tesoros (¡el sábado 7 con talentos ‘Made in Zaragoza’!) y hasta un photocall de catorce metros para que inmortalices tus mejores poses festivaleras. ¿Te atreves a sumergirte en el túnel de la garnacha? Con sus cinco metros y efectos visuales, ¡te espera una experiencia sensorial única!

Y la música… ¡qué no falte el ritmo! El escenario principal ‘Vibra Garnacha‘ es el alma musical del festival, con grupos locales que garantizan la buena onda durante los tres días. Pero la música no se queda ahí; hay tres sets de DJ repartidos por el parque para que bailes sin parar. En el escenario principal podrás vibrar con bandas como Los Cracks del 29 el viernes, Ziro el sábado y The Winebrothers o Copacabana el domingo. Las zonas DJ se llenarán de energía con Sopelana, Álvaro Subías, Zoe DJ, Penguinsandcat, Alex Melero, Fantasmas amarillos, Javier Huescar, Feel the Beat y Alex Curreya, entre otros. ¡La banda sonora perfecta para un fin de semana lleno de alegría! Lo mejor para no perderse absolutamente nada es consultar el programa al final de la nota:

Además del vino y la música, podrás disfrutar de la rica gastronomía de la tierra, con la presencia de productos como el Ternasco de Aragón o Queso de Letux. Y el domingo 8, hay una exhibición de coctelería a cargo de Carlos Orgaz que no te puedes perder.

Aunque el parque de Macanaz es el corazón del festival, la celebración se extiende por toda la ciudad del 30 de mayo al 8 de junio. Bares y restaurantes se unen a la fiesta con el GastroGarnacha, ofreciendo promociones de tapa más vino por 5,50 euros o menús especiales. También hay talleres y maridajes en lugares emblemáticos como el Mercado Central o en las azoteas de los hoteles, que acogen el Festival Noches de calor.

En definitiva, el Festival Internacional de la Garnacha es una invitación a disfrutar, a compartir risas y a brindar por el buen vino y la buena compañía. Un evento lleno de diversión, música y gente feliz que demuestra por qué Zaragoza es la capital mundial de la garnacha. ¡No te lo pierdas!

Programa musical

Viernes 6:

13:00 a 14:30 – Concierto “Sopelana”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

18:00 a 19:30 – Concierto “Álvaro Subías”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

19:30 a 21:00 – Concierto “Zoe DJ”. Zona DJ 2 Parque Macanaz.

21:00 a 22:00 – Concierto “Los Cracks del 29”. Escenario Parque Macanaz.

Sábado 7:

12:00 a 13:00 – Concierto “V.I.P”. Escenario Parque Macanaz.

13:00 a 14:30 – Concierto “Penguinsandcat”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

18:00 a 19:30 – Concierto “Alex Melero”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

19:30 a 21:00 – Concierto “Fantasmas amarillos”. Zona DJ 2 Parque Macanaz.

21:00 a 22:00 – Concierto “Zira”. Escenario Parque Macanaz.

Domingo 8:

12:00 a 13:00 – Concierto “Copacabana”. Escenario Parque Macanaz.

13:00 a 14:30 – Concierto “Javier Huescar”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

17:00 a 18:30 – Concierto “Feel the Beat”. Zona DJ 1 Parque Macanaz.

18:30 a 20:00 – Concierto “Alex Curreya”. Zona DJ 2 Parque Macanaz.

20:00 a 21:00 – Concierto “The Winebrothers”. Escenario Parque Macanaz.