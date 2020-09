Tapenade: Receta de un espectacular bocadillo con pasta de aceitunas negras y verdes

View this post on Instagram

Une tapenade en prévision de l'apero de ce soir, ça vous dit ?! Et plus d'hésitation à avoir c'est noire et verte ! Bon week-end à toutes et tous. Le lien de la recette est dans ma bio, vous verrez c'est super simple ! #tapenade #aceitunas #olive #olivada #summerfood #homemade #sweetness #simplejoys#stilllife #momentslikethese#magicalmoments #verilymoment#seekthesimplicity#beautifulmatters#eattheseasons#mycommontable #foodphotography#foodphotohrapher #foodstylist