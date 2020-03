Compra online estores enrollables a medida

¿Estás buscando estores enrollables para colocar en tu hogar? No hace falta que indagues más, ya que te ofrecemos la oportunidad de encontrar lo que estás buscando para tu hogar.

Ventajas de comprar online

Comprar por Internet cada vez es más sencillo, cómodo y rápido. Además, el mercado de productos sigue en aumento, la calidad es óptima y, en muchas ocasiones, con mejores precios. En nuestro caso, te ofrecemos vía online estores enrollables económicos con los que puedes regular la cantidad de luz natural, así como decorar las estancias de la casa de la forma que más te guste.

Amplio abanico para elegir

Puedes encontrar estores enrollables online en puntogar, en múltiples formatos, tejidos, tamaños y colores para elegir el que mejor encaje en el lugar en el que lo deseas instalar. Tienes desde personalizados hasta opacos, screen, translúcidos, de noche y día, infantiles y sin taladrar.

Grandes ofertas con buenos precios

Probablemente hablar de compra online sea hablar de precios, ya que en línea puedes hallar productos significativamente más económicos para promover las ventas en este espacio. En nuestro caso, tienes la oportunidad de disfrutar de descuentos de más de la mitad de su precio habitual, siempre contando con calidad y garantía de compra, igual que sucede en las tiendas físicas.

Mayor comodidad

Seguramente, alguna vez has querido comprar un producto y no lo has encontrado en ninguna tienda física. En Internet es mucho menos probable que esté agotado, además de que puedes hacerte con él a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros te brindamos mayor comodidad, ya que la compra de estores en línea es muy sencilla. Asimismo, te permite ahorrarte el desplazamiento y el tiempo de espera en colas para hacer consultas o para pagar.

Tener recomendaciones en la web

Por último, otra de las ventajas más destacadas es el espacio destinado a escribir reseñas acerca del producto del catálogo que deseas comprar. Si accedes a nuestra web, puedes leer las opiniones de los clientes para ver si ha cumplido con sus expectativas. Son opiniones sin censura que, claramente, te pueden dar una idea mucho más detallada de lo que vas a encontrarte.

Tipos de estores enrollables

Tu hogar es tu refugio, el lugar en el que descansas y disfrutas de buenos ratos en compañía o solo, por eso debes dedicarte un rato a crear un espacio bonito y confortable. Uno de los productos que sirven para tamizar la luz es el estor enrollable, que actualmente es tendencia al tener una mayor adaptabilidad a todos los estilos de decoración.

¿Sabes que en nuestra tienda tenemos diferentes tipos? Todos y cada uno de ellos proporcionan mucha comodidad a la hora de usarlos y, además, ahorran espacio a cualquier estancia.

Screen

Si tienes clara la cantidad de luz que deseas en cada habitación de tu hogar, lo que estás buscando son estos estores. Seguramente el modelo de cortina más actual y funcional y con una gran variedad de tejidos como poliéster o fibra de vidrio, con lo que no dejan pasar el calor y el frío. Principalmente son ignífugos y rechazan cualquier humedad, polvo o bacteria, por eso se dice que son perfectos para la cocina o el baño.

Noche y día

¿No encuentras el punto medio para controlar la entrada de luz a tu casa? No te preocupes, porque estos son la opción perfecta para ello al tener dos caídas formando dos franjas, que suben y bajan de manera vertical. Le dan un toque elegante y personal, además puedes elegir entre muchos colores (blanco, crema, gris o violeta) y tejidos (poliéster).

Translúcidos

En ocasiones puede que necesites oscuridad total en alguna estancia del hogar, como el salón o el dormitorio, mientras que otras veces quieres dejar pasar la luz solar pero de forma controlada. ¿Cuál es la solución? Estos estores son perfectos, ya que brindan una luz dulce y agradable. Respecto al estilo, los hay a rayas, lisos, estampados, o incluso, puedes escoger una imagen y plasmarla.

Opacos

Este tipo de estores, como su propio nombre indica, son opacos al 100 %, esto quiere decir que no dejan pasar la luz solar. En aquella habitación que desees oscuridad para descansar o ver una película tranquilamente a través de un proyector, esta opción la vas a agradecer. Se caracterizan por ser totalmente adaptables, por eso los puedes colocar en el techo, la pared o el hueco de la ventana.

Sin taladrar

Estos tienen la ventaja de ser muy fáciles de montar al no tener que hacer ningún tipo de agujero en la pared. Simplemente necesitas colocar unos soportes adhesivos. Además, si vas a usarlos en sitios de contrastes de temperatura, lluvia o viento puedes hacer uso de los enganches regulables para sujetarlos y que se mantengan firmes. Los tienes de muchos modelos como screen, noche y día, opaco o translúcido, además de colores como marengo, crudo, naranja, marfil, pistacho y demás.

Estampados o impresos

Estos estores impresos son muy prácticos en la cocina o el dormitorio y tienes la posibilidad de elegir entre tejidos base, screen, translúcidos u opacos. También pueden ser estores a medida, pudiendo personalizarlo con el estampado que más te llame la atención y que combine con el estilo de la estancia a colocar.

Compra de estores enrollables

En la tienda online puedes escoger entre multitud de estores enrollables baratos con los que puedes regular luz natural a la vez que decoras las estancias de tu hogar según tus gustos personales. Ten en cuenta que los productos son de máxima calidad y que ofrecemos un amplio abanico de posibilidades, como estores screen, noche y día, estampados, venecianos, paquetos e infantiles, entre otros. No olvides la buena relación calidad-precio, la entrega en buenas condiciones y la atención personalizada.

En definitiva, los estores enrollables son ideales para controlar la luz y mantener la temperatura interior. En Puntogar, una tienda magnifica online,, tienen un amplio abanico de estores para que elijas el que más se amolde a tus necesidades. Todo son ventajas, así que ¡hazte con ellos!