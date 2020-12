5 Regalos originales que puedes hacerte a ti mismo en diciembre

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y después de un año que ha sido caótico en muchos sentidos, mereces consentirte. Durante todo este 2020 has tenido que enfrentar situaciones difíciles, quizá tuviste que reiventarte, frente a la pérdida de tu puesto de trabajo; puede que hayas optado por mudarte de apartamento o que hayas tenido que privarte de muchas comodidades para hacer frente a la crisis. Lo entendemos, porque a todos nos ha desestabilizado la economía, pero no en vano dicen que las pascuas son tiempo de cambio, de envolverte en un capullo de paz y felicidad para salir renovado, cual mariposa monarca, de cara al año que está por comenzar. ¡Te lo has ganado!

El problema es que, cuando se trata de las celebraciones de diciembre, sueles pensar primero en tus padres, tu pareja, tus hijos o sobrinos. ¿Qué les gustaría recibir? ¿Necesitan algo en específico? Preocuparte por tus seres queridos habla de la gran persona que eres, generoso, amable y desprendido; sin embargo, la Navidad también es para ti y, por ende, mereces darte a ti mismo un premio por resistir, hacer frente a la dura batalla financiera que te ha presentado este año y sobrevivir como todo un guerrero. De modo que, si no se te ocurre qué comprar, aquí compartimos contigo algunas buenas ideas de regalos originales que puedes encontrar en Leroy Merlin, donde las ofertas están a la orden del día.

Simplifica tu vida con Google Home

La tecnología ha invadido muchos de los ámbitos de tu vida. Está presente en tu oficina, cada vez que imprimes un documento o envías un correo electrónico a un cliente; también se halla en la cotidianidad de tus amigos y colegas, así como en tu hogar. Es probable que ya estés tan habituado a estos aparatos, que no te hayas dado cuenta de lo mucho que los necesitas, pero lo cierto es que, sin tu celular, tablet u ordenador, el estilo de vida que llevas sería muy diferente. ¿Te has preguntado cómo sería tu lista de pendientes si no pudieras echar mano de la tecnología para organizarte o programarlo todo?

Google Home es un asistente virtual que ha llegado para brindarte mucho más de lo que ya tienes y, gracias a Leroy Merlin, puede ser tuyo el Día de Reyes. Hablamos de un altavoz con inteligencia artificial que te permitirá controlar diferentes dispositivos de tu vivienda con solo decir “Ok Google”. ¿Te imaginas el mundo de posibilidades que este aparato pone frente a ti? Puedes escoger, iniciar o pausar tu serie favorita, sin tener que moverte de la cama, por ejemplo; también puedes regular el termostato de tu sistema de calefacción o aire acondicionado e incluso poner música amena para una cita con alguien especial.

Fotografía tus momentos 2021

A más de uno le llama la atención la fotografía y el vasto mundo de los influencers de YouTube. ¿Te sucede lo mismo? Es natural que así sea, más aún si tomas en cuenta que vivimos en un mundo en el que las redes sociales marcan la pauta en el modo en que vestimos, pensamos o nos comportamos. Probablemente, no debería ser así, pero la realidad supera cualquier utopía. Mucho de lo que consumes o te interesa adquirir lo has visto en una fotografía y quieres que cada vez más personas te conozcan a través de las imágenes. Por eso, si tienes un espíritu artístico, uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti mismo el Día de Reyes es el aro selfie trípode con luz 10w, ideal para montar tu propio estudio de grabación o iniciar un proyecto modesto de fotografía en casa.

Cambia tu manera de pensar

Una de las cosas que más has extrañado es la convivencia. Sí, pasar tiempo a solas, leer un buen libro y disfrutar de una maratón en tu plataforma de streaming favorita ha sido relajante, pero el aislamiento también cansa. Apuesta por un mundo distinto en 2021 y regálate algo que te permita organizar momentos sanos con tus amigos y familiares, sin necesidad de exponerte al contagio en espacios públicos. Una buena idea es que compres el pack de BBQ Hudson Naterial, con adaptador de gas y maletín de cinco accesorios, perfecto para planificar una barbacoa por Día de Reyes o Año Nuevo.

Invierte en tus espacios

Con tanto tiempo libre durante el confinamiento por covid-19, probablemente te diste cuenta de que hay más de un detalle que necesita atención. Algún pequeño agujero en la pared, un mueble aéreo que se ha salido de su sitio y una serie de pequeñas reformas que harían de tu casa o apartamento un lugar más habitable. Si quieres convertirte en todo un bricolador, solo necesitas las herramientas adecuadas y Leroy Merlin las pone a tu disposición con el maletín DEXTER multiherramientas de 141 piezas, fabricadas en acero cromado, incluyendo alicates, llaves hexagonales, llaves fijas, destornilladores y más.

Planifica tus momentos a solas

Así como ha traído muchas cosas malas y desbalances a la vida que conocíamos, la cuarentena por covid-19 también nos ha ayudado a darnos cuenta de lo importante que es el tiempo de calidad a solas. Pasas tu vida estresado, pendiente de las necesidades de los que te rodean, soñando con llegar del trabajo y olvidarte un rato de las preocupaciones y las cuentas por pagar. ¡No dejes que la nueva normalidad se lleve las horas de calidad que estabas dedicando a reencontrarte contigo mismo! Aun cuando tu vida se ha ido adaptando a la realidad del coronavirus, puedes hacer que los largos baños y los momentos a solas no queden en el olvido con el lote de vela y esencia Caramel & Apple, un producto perfecto para decorar tu baño o habitación, creando una atmósfera navideña.