Esta pareja ganó más de 200 millones en el Euromillones hace 10 años y ahora está en la ruina

Los de Adrian y Gillian Bayford es de aurora boreal; una pesadilla.

Hace 10 años, esta pareja británica ganó 148 millones de libras esterlinas en la lotería (unos 200 millones de euros al cambio actual).

Sin embargo, lejos de cumplir el sueño que muchos anhelan, todo se ha convertido en problemas y decepciones, informan medios locales.

En agosto de 2012, Adrian y Gillian Bayford alcanzaron uno de los mayores premios jamás ofrecidos por la lotería Euromillones.

En un inicio todo parecía una enorme ilusión con besos, sonrisas y brindis con champán. El matrimonio, que en ese entonces tenía dos hijos, empezó a hacer los viajes que siempre habían deseado, donaron dinero a organizaciones benéficas, compraron autos de lujo y buscaron en qué invertir su enorme fortuna.

Pero tan solo un año después de convertirse en millonarios, el matrimonio anunció su separación y en medio de rumores sobre infidelidad cada uno halló una nueva pareja.

Gillian abandonó su trabajo en el pabellón infantil de un hospital, e intento emprender en algunos negocios, en los que no tuvo suerte. Más tarde, fue condenada por agredir a un examante, antes de casarse con un estafador y tener un bebé a los 48 años.

Por su parte, Adrian intentó seguir trabajando en una tienda de música en el condado de Suffolk, pretendiendo que el premio no cambiaría su vida.

EuroMillions winner Adrian Bayford’s abandoned £6.5million mansion looks dilapidated as it languishes unsold for three years https://t.co/wJk8zCB5j3

— The Sun (@TheSun) July 1, 2021