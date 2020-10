Gucci lanza unas medias rotas que cuestan 160 euros y se monta la mundial en redes

Hay gente para todo y sobre gustos no parece que haya algo definitivo, pero reconocerán con nosotros que el asunto se las trae.

Unas medias negras con carreras y de efecto usado presentadas por la casa Gucci han levantado gran polémica en las redes sociales.

Entre los primeros en sembrar dudas a la hora de comprar las medias rotas, puestas a la venta a un precio de 160 euros, estuvieron los administradores de la cuenta Diet Prada en Instagram.

En la fotografía se pueden ver unas medias negras semitransparentes, pero con agujeros anchos y carreras largas en toda la superficie del producto a un precio astronómico.

«Pregunta para aquellos que pagaron 190 dólares por medias rotas: ¿están bien?», dice el mensaje que acompaña la imagen con más de 82.000 me gusta.

Los usuarios han dejado más de 2.000 comentarios, la mayoría de ellos sarcásticos o simplemente graciosos: «Dios, tengo muchos de estos pares de medias. Diré que son de Gucci. Gracias por hacer que mi trasero parezca rico ahora. ¡Genial!», se leía en una respuesta a la publicación.

«Me rompo las medias gratis, puedes llamarme Gucci ”, bromeó una usuaria.

Please tell me that $190 for ripped Gucci tights isn’t real. I do this to my dollar store tights for free every time i wear them pic.twitter.com/Bueq0biB5z

— jenny (@jnhpl) October 28, 2020