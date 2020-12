The Beatles: «Get back» primeras imágenes del esperado documental sobre los «Cuatro de Liverpool»

El director Peter Jackson ha compartido material inédito de su próximo documental sobre The Beatles, The Beatles: Get Back que se estrenaré en agosto de 2021.”The Beatles: Get Back» es una película de The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd.

Se trata de una nueva y fascinante colaboración entre The Beatles, la banda más influyente de todos los tiempos, y el director Peter Jackson, ganador de tres Oscar® (trilogía «El Señor de los Anillos»).

Se han recopilado más de 55 horas de material inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de grabación del álbum «Let It Be» que se han escuchado en muy pocas ocasiones. «The Beatles: Get Back» está dirigida por Jackson y producida por Jackson, Clare Olssen («Ellos no envejecerán») y Jonathan Clyde, con Ken Kamins y Jeff Jones de Apple Corps como productores ejecutivos.

La compañía Park Road Post Production de Wellington, Nueva Zelanda, ha restaurado el material de cuyo montaje se está ocupando Jabez Olssen, que colaboró con Jackson en «Ellos no envejecerán», la innovadora película de 2018 con material original remasterizado y coloreado de la Primera Guerra Mundial. Giles Martin y Sam Okell de los Abbey Road Studios de Londres se encargarán de las mezclas de la música. Gracias a una extraordinaria restauración, «The Beatles: Get Back» se convertirá en una experiencia brillante, inmersiva y festiva para el público de todo el mundo.

El nuevo documental saca a la luz muchas situaciones íntimas de las sesiones de grabación de «Let It Be» y la actuación completa de 42 minutos en la azotea de las oficinas de Apple en la calle Savile Row de Londres. Aunque hay mucho material de las numerosas giras que realizaron con anterioridad los Beatles, «The Beatles: Get Back” ofrece imágenes únicas de la banda trabajando en el estudio. Vemos a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr creando desde cero esas canciones ahora clásicas y también los vemos, reír, bromear y tocar delante de la cámara.

El concierto improvisado que dieron los Beatles en la azotea se rodó el 30 de enero de 1969 y fue la primera actuación en directo de la banda después de dos años y la última como grupo. El video captura las interacciones entre los miembros de la banda, las reacciones de los fans y de los empleados de las oficinas de los alrededores, y los absurdos intentos de detener el concierto por parte de dos jóvenes policías londinenses que acudieron porque alguien se había quejado del ruido.

Una versión completamente restaurada de la película original «Let It Be» estará disponible en una fecha posterior.