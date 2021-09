“Venezuela no cumple con los estándares para una Misión de observación electoral de la Unión Europea”

El líder político venezolano, Leopoldo López, sostuvo una reunión con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, durante su visita a Madrid. En el encuentro, ambos manifestaron su preocupación por las condiciones en las que viajaría la Misión de observación electoral de la Unión Europea a

Venezuela, de cara al evento electoral del próximo mes de noviembre.

“Nos preocupa que bajen los estándares europeos de lo que es una elección libre, porque eso solo blanquearía al régimen y sería muy peligroso. No es lo mismo acompañamiento que observación. Lo que nosotros pedimos es observación electoral y para eso hay unas condiciones que se dan o no se dan. No pueden darse a medias y ya no se están dando porque no cumple con los seis meses previos que requiere una misión de observación electoral seria. Así que esta misión solo le favorece a la dictadura”, manifestó López durante el encuentro con la eurodiputada, en el que estuvieron presentes varios

líderes democráticos, como los embajadores Isadora Zubillaga, Isaac Salama y William Dávila, así como los diputados en el exilio Ramón López, Auristela Vásquez y Rommy Flores, junto a venezolanos de la sociedad civil y ONG´s que hacen vida en Madrid.

Además, López reiteró que no se puede hablar de elecciones libres, justas y verificables en Venezuela, mientras se sigan violando los DDHH y cometiendo crímenes de lesa humanidad. “En Venezuela sigue habiendo expropiación de partidos políticos, manipulación del sistema electoral, control de los medios de comunicación, la existencia de presos políticos, entre ellos 21 mujeres y la inhabilitación de decenas de líderes democráticos”.

Charanzová también expresó su preocupación con la aprobación de esta misión y alertó sobre el peligro que representa para el mundo entero, que la crisis en Venezuela se deje a un lado: “En efecto, una misión como esta no cumple con las condiciones, porque una misión de observación electoral es un proceso largo, de meses, no va dos días antes de una elección a tomar un café y que le digan que todo está bien. Nosotros siempre hemos pedido una observación internacional y el régimen no nos la ha permitido”, expresó.

Finalmente, Charanzová, reiteró su compromiso con los venezolanos y con la libertad y la democracia en Venezuela. “Vivimos en un mundo en el que Europa tiene que alzar la voz por los DDHH. Hay que perseguir a los violadores de DDHH y yo estoy comprometida con eso. Necesitamos dar más visibilidad al tema de Venezuela en Europa.

El problema de los venezolanos no lo pueden resolver los venezolanos solos, pero tampoco la Unión Europea sola. Necesitamos unir las fuerzas de todos los aliados que luchan por la Libertad, la democracia y los DDHH”, finalizó.