Trucos de los hoteles para que el baño siempre huela bien y brille como el oro

Llegar al hotel tras un viaje agotador y encontrar el baño y el WC oliendo a rayos, no es una grata experiencia. Es más, es motivo de queja y si me apuras, a largarse del lugar en ese mismo momento. No hay nada más desagradable que utilizar un servicio sucio y maloliente.

Este caso los hoteles lo tienen muy en cuenta y por ello utilizan trucos para mantener el baño siempre oliendo bien:

Ambientadores: los hoteles suelen utilizar ambientadores automáticos que se activan cada cierto tiempo para liberar una fragancia fresca y agradable.

Velas perfumadas: algunas habitaciones de hotel tienen velas perfumadas que liberan un aroma suave y relajante.

Limpiar regularmente: los hoteles suelen tener personal de limpieza que limpia los baños regularmente para evitar que los malos olores se acumulen.

Productos de limpieza: los hoteles utilizan productos de limpieza de alta calidad que contienen fragancias agradables y ayudan a mantener el baño fresco y limpio.

Ventilación adecuada: las habitaciones de hotel suelen tener ventilación adecuada que permite la circulación de aire fresco, lo que ayuda a evitar la acumulación de olores desagradables.

Es importante tener en cuenta que estos trucos son solo temporales y no resuelven el problema subyacente de la falta de higiene o saneamiento. Es fundamental mantener una buena higiene personal y mantener el baño limpio para evitar malos olores y problemas de salud.

Limpiar el baño de tu casa a conciencia

Y si te has quedado maravillado con la limpieza de tu habitación y baño del hotel y quieres hacer lo mismo en tu casa, te damos los siguientes consejos:

Reúne los suministros: necesitarás guantes de goma, limpiador multiusos, limpiador de baños, lejía, escobilla de baño, esponjas, toallas de papel, y una escoba o aspiradora.

Ventila el baño: abre las ventanas y enciende el ventilador para que circule el aire y evitar respirar vapores de los productos de limpieza.

Rocía los limpiadores: rociar los limpiadores multiusos y limpiador de baños en todas las superficies del baño, incluyendo la bañera, ducha, inodoro, lavabo, espejo y piso. Deja que los productos se asienten durante unos minutos para aflojar la suciedad y las manchas.

Limpia el inodoro: comienza por rociar el interior del inodoro con el limpiador de inodoros y deja que actúe durante unos minutos. Luego, utiliza la escobilla de baño para fregar la taza del inodoro y la superficie debajo del borde del agua. Enjuaga la escobilla y vuelve a fregar si es necesario. Finalmente, limpia el asiento y la tapa del inodoro con un limpiador multiusos.

Limpia el lavabo y la bañera o ducha: utiliza el limpiador multiusos para limpiar el lavabo y luego la bañera o ducha. Frota con una esponja para eliminar la suciedad y las manchas. Enjuaga con agua y seca con una toalla de papel.

Limpia los espejos: utiliza un limpiador de cristales y un papel de periódico para limpiar los espejos del baño. Haz movimientos circulares para evitar rayas.

Limpia el piso: barre o aspira el piso del baño para eliminar el polvo y los pelos. Luego, friega el piso con agua y lejía para desinfectar y eliminar cualquier olor.

Lava las toallas y las cortinas de ducha: para mantener el baño limpio, es importante lavar regularmente las toallas y las cortinas de ducha.

Recuerda utilizar guantes para proteger tus manos durante la limpieza. Y si tienes algún producto que no conoces, lee las instrucciones y precauciones antes de utilizarlo.