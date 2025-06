Los ‘penthouses’ de hotel más nuevo y lujoso de Londres arrancan a 50.000 dólares la noche

Londres, esa metrópolis vibrante donde la tradición y la modernidad conviven en perfecta armonía, ha elevado el concepto de lujo hotelero a niveles extraordinarios.

La capital británica no solo ofrece experiencias culturales inigualables, parques majestuosos y una gastronomía de primer nivel, sino que ahora también alberga algunos de los penthouses más exclusivos y costosos del mundo, donde el precio por noche comienza en los 50.000 dólares.

El panorama hotelero de Londres ha experimentado una transformación notable con la apertura de penthouses ultra exclusivos que redefinen el concepto de lujo. El más destacado es el Penthouse de Claridge’s, valorado en 60.000 libras esterlinas por noche (aproximadamente 81.490 dólares), que se ubica en la azotea de este histórico hotel de Mayfair con 169 años de antigüedad.

No muy lejos se encuentra el South Penthouse S11.1 en The Residences at Mandarin Oriental Mayfair, una propiedad excepcional que abarca 5.344 pies cuadrados (496 metros cuadrados) de espacio interior, complementado con 2.400 pies cuadrados (223 metros cuadrados) de terrazas exteriores. Con un precio de venta de 42.217.600 libras esterlinas, este penthouse de cuatro dormitorios ofrece vistas impresionantes de la ciudad desde el piso 11.

El Mandarin Oriental Mayfair, inaugurado recientemente como el segundo establecimiento de la cadena en la capital británica, ha lanzado 77 residencias privadas ocho meses después de su apertura. Estas residencias, que van desde uno hasta dos dormitorios, han sido diseñadas por el estudio londinense Studio Indigo, el mismo equipo responsable de las 50 habitaciones y suites del hotel.

Un viaje a Londres para todos los presupuestos

Más allá de estos alojamientos ultra exclusivos, Londres ofrece opciones para todos los bolsillos. La ciudad, con su rica historia y patrimonio cultural, sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares del mundo, accesible para viajeros con presupuestos variados.

Mejor estación del año para visitar

El clima en Londres es un factor crucial a considerar al planificar tu viaje. Después de analizar las condiciones climáticas a lo largo del año, los expertos coinciden en que mayo, junio y septiembre son los meses ideales para visitar la capital británica, ofreciendo un equilibrio perfecto entre temperaturas agradables, menos precipitaciones y días largos con abundante luz natural.

La última semana de junio y la primera de julio son particularmente recomendables para quienes desean disfrutar del verano londinense, caracterizado por ser cálido pero no excesivamente, con lluvias ocasionales. Durante estos meses, las temperaturas máximas rondan los 22-23°C, mientras que las mínimas se mantienen alrededor de los 14-15°C.

Mes Temperatura máxima Temperatura mínima Días de lluvia Junio 22.4°C 14.2°C 8.2 Julio 23.5°C 15.5°C 7.7 Agosto 23.2°C 15.6°C 7.5

Si prefieres evitar las multitudes, considera visitar Londres en enero, febrero o principios de marzo. Aunque estos meses son más fríos y lluviosos, también son los más tranquilos y económicos, perfectos para viajeros con presupuesto limitado.

Para los amantes de la Navidad, finales de noviembre y diciembre ofrecen una experiencia mágica con mercadillos navideños, luces espectaculares en Oxford Street y pistas de patinaje sobre hielo. Sin embargo, prepárate para el frío y precios más elevados, ya que es temporada alta.

Cómo llegar desde España

Viajar desde España a Londres es relativamente sencillo gracias a las numerosas conexiones aéreas directas. Las principales aerolíneas españolas e internacionales operan vuelos regulares desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y otras ciudades españolas hacia los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton y London City.

El tiempo de vuelo promedio desde España a Londres es de aproximadamente 2 a 3 horas, dependiendo de la ciudad de origen. Una vez en Londres, tienes varias opciones para llegar al centro de la ciudad:

Desde Heathrow : El Heathrow Express te lleva a Paddington Station en solo 15 minutos, mientras que el metro (Piccadilly Line) tarda aproximadamente 45-60 minutos hasta el centro.

: El Heathrow Express te lleva a en solo 15 minutos, mientras que el metro (Piccadilly Line) tarda aproximadamente 45-60 minutos hasta el centro. Desde Gatwick : El Gatwick Express conecta con Victoria Station en 30 minutos.

: El Gatwick Express conecta con en 30 minutos. Desde Stansted : El Stansted Express llega a Liverpool Street Station en 45 minutos.

: El Stansted Express llega a en 45 minutos. Desde Luton : Trenes regulares conectan con St. Pancras International en aproximadamente 25-40 minutos.

: Trenes regulares conectan con en aproximadamente 25-40 minutos. Desde London City: Este aeropuerto está ubicado en la zona este de Londres y está conectado directamente con el sistema de metro DLR.

Medios de transporte en Londres

Una vez en la ciudad, Londres ofrece un sistema de transporte público eficiente y extenso que facilita el desplazamiento por toda la metrópolis:

Metro (The Tube) : Con 11 líneas que cubren gran parte de la ciudad, es el medio más rápido para moverse, especialmente en horas punta.

: Con 11 líneas que cubren gran parte de la ciudad, es el medio más rápido para moverse, especialmente en horas punta. Autobuses : La extensa red de autobuses rojos de dos pisos es una forma pintoresca de explorar la ciudad, con rutas que llegan a zonas no cubiertas por el metro.

: La extensa red de autobuses rojos de dos pisos es una forma pintoresca de explorar la ciudad, con rutas que llegan a zonas no cubiertas por el metro. Trenes : Conectan el centro con los suburbios y otras ciudades del Reino Unido.

: Conectan el centro con los suburbios y otras ciudades del Reino Unido. Taxis negros (Black Cabs) : Icónicos y confiables, aunque más costosos que otras opciones.

: Icónicos y confiables, aunque más costosos que otras opciones. Bicicletas de alquiler (Santander Cycles) : Una alternativa ecológica y económica para recorrer distancias cortas.

: Una alternativa ecológica y económica para recorrer distancias cortas. River Bus: Ofrece una perspectiva única de la ciudad navegando por el Támesis.

Para optimizar tu experiencia y ahorrar dinero, considera adquirir una Oyster Card o utilizar tarjetas contactless, que ofrecen tarifas más económicas que los billetes individuales y funcionan en todos los medios de transporte público.

Coste y precios para dos personas

Un viaje a Londres para dos personas puede variar significativamente en costo dependiendo de tus preferencias y estilo de viaje. Aquí un desglose aproximado para una estancia de 5 días:

Alojamiento : Desde 100€ por noche en hostales o hoteles económicos hasta 300-500€ en hoteles de categoría media, y más de 1.000€ en establecimientos de lujo.

: Desde 100€ por noche en hostales o hoteles económicos hasta 300-500€ en hoteles de categoría media, y más de 1.000€ en establecimientos de lujo. Comidas : Aproximadamente 30-50€ por persona al día para comidas básicas, 80-120€ para experiencias gastronómicas más elaboradas.

: Aproximadamente 30-50€ por persona al día para comidas básicas, 80-120€ para experiencias gastronómicas más elaboradas. Transporte : Una Oyster Card con viajes ilimitados en zonas 1-2 cuesta alrededor de 40€ por persona para 5 días.

: Una Oyster Card con viajes ilimitados en zonas 1-2 cuesta alrededor de 40€ por persona para 5 días. Atracciones : Muchos museos son gratuitos, pero otras atracciones como el London Eye , la Torre de Londres o el Palacio de Buckingham pueden costar entre 25-40€ por persona.

: Muchos museos son gratuitos, pero otras atracciones como el , la o el pueden costar entre 25-40€ por persona. Entretenimiento: Entradas para espectáculos en el West End oscilan entre 30-150€ dependiendo del show y la ubicación.

En total, un presupuesto moderado para dos personas durante 5 días podría rondar los 1.500-2.500€, excluyendo vuelos. Para una experiencia más lujosa, el presupuesto podría superar fácilmente los 5.000€.

Restaurantes imprescindibles

La escena gastronómica de Londres ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los epicentros culinarios más diversos del mundo:

Akira Back en el Mandarin Oriental Mayfair : El primer restaurante en Londres del chef con estrella Michelin, ofrece una fusión innovadora de cocina japonesa con influencias coreanas y occidentales.

en el : El primer restaurante en del chef con estrella Michelin, ofrece una fusión innovadora de cocina japonesa con influencias coreanas y occidentales. CUT en 45 Park Lane : Considerado por muchos como el mejor restaurante de carnes de Londres , dirigido por el célebre chef Wolfgang Puck.

en : Considerado por muchos como el mejor restaurante de carnes de , dirigido por el célebre chef Wolfgang Puck. Dishoom : Una cadena que rinde homenaje a los antiguos cafés iraníes de Bombay , ofreciendo auténtica cocina india en un ambiente vibrante.

: Una cadena que rinde homenaje a los antiguos cafés iraníes de , ofreciendo auténtica cocina india en un ambiente vibrante. Borough Market : Más que un restaurante, este mercado histórico es un paraíso para los amantes de la gastronomía, con puestos que ofrecen desde quesos artesanales hasta platos internacionales.

: Más que un restaurante, este mercado histórico es un paraíso para los amantes de la gastronomía, con puestos que ofrecen desde quesos artesanales hasta platos internacionales. The Ivy : Un clásico londinense frecuentado por celebridades, conocido por su ambiente sofisticado y cocina británica contemporánea.

: Un clásico londinense frecuentado por celebridades, conocido por su ambiente sofisticado y cocina británica contemporánea. Gordon Ramsay Restaurant: La joya de la corona del imperio culinario de Ramsay, con tres estrellas Michelin y una experiencia gastronómica excepcional.

Para una experiencia auténticamente británica, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de un tradicional afternoon tea en lugares emblemáticos como Claridge’s, The Ritz o Fortnum & Mason.

Documentación necesaria

Para los ciudadanos españoles y de la Unión Europea, viajar a Reino Unido requiere ahora más documentación que antes debido al Brexit:

Pasaporte : Es obligatorio y debe tener una validez mínima durante toda la estancia prevista.

: Es obligatorio y debe tener una validez mínima durante toda la estancia prevista. Visado : Los ciudadanos españoles pueden visitar Reino Unido como turistas hasta por 6 meses sin necesidad de visado.

: Los ciudadanos españoles pueden visitar como turistas hasta por 6 meses sin necesidad de visado. Seguro de viaje : Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable contar con un seguro que cubra atención médica y posibles imprevistos.

: Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable contar con un seguro que cubra atención médica y posibles imprevistos. Comprobante de alojamiento : Es aconsejable llevar confirmación de reservas de hotel o dirección donde te alojarás.

: Es aconsejable llevar confirmación de reservas de hotel o dirección donde te alojarás. Billete de regreso : Las autoridades migratorias pueden solicitarlo para verificar la fecha de salida del país.

: Las autoridades migratorias pueden solicitarlo para verificar la fecha de salida del país. Comprobante de fondos suficientes: No es habitual que lo soliciten, pero es recomendable poder demostrar que cuentas con recursos económicos para tu estancia.

Moneda

La moneda oficial en Reino Unido es la libra esterlina (GBP, £), que se divide en 100 peniques. A junio de 2025, el tipo de cambio aproximado es de 1€ = 0,85£.

Londres es una ciudad altamente digitalizada donde la mayoría de establecimientos aceptan tarjetas de crédito y débito, así como pagos móviles. Sin embargo, es recomendable llevar algo de efectivo para pequeños comercios, propinas o lugares que no acepten pagos electrónicos.

Para obtener el mejor tipo de cambio, evita cambiar dinero en aeropuertos o hoteles. Las opciones más convenientes son:

Retirar dinero directamente de cajeros automáticos

Utilizar casas de cambio en el centro de la ciudad

Tarjetas multimoneda que ofrecen tipos de cambio competitivos

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Para aprovechar al máximo tu visita a Londres, considera estos consejos prácticos:

Planifica rutas por zonas : La ciudad es extensa, por lo que organizar las visitas por áreas geográficas te ayudará a optimizar tiempo y energía.

: La ciudad es extensa, por lo que organizar las visitas por áreas geográficas te ayudará a optimizar tiempo y energía. Aprovecha los museos gratuitos : El British Museum , la National Gallery , el Victoria and Albert Museum y la Tate Modern son solo algunos de los museos de clase mundial que no cobran entrada.

: El , la , el y la son solo algunos de los museos de clase mundial que no cobran entrada. London Pass : Si planeas visitar muchas atracciones de pago, considera adquirir este pase que ofrece acceso a más de 80 atracciones con un solo boleto.

: Si planeas visitar muchas atracciones de pago, considera adquirir este pase que ofrece acceso a más de 80 atracciones con un solo boleto. Reserva con antelación : Atracciones populares como el London Eye , Warner Bros. Studio Tour (Harry Potter) o el Palacio de Buckingham suelen agotar entradas, especialmente en temporada alta.

: Atracciones populares como el , (Harry Potter) o el suelen agotar entradas, especialmente en temporada alta. Explora más allá del centro : Barrios como Camden , Notting Hill , Greenwich o Shoreditch ofrecen experiencias auténticas lejos de las rutas turísticas convencionales.

: Barrios como , , o ofrecen experiencias auténticas lejos de las rutas turísticas convencionales. Picnic en los parques : Aprovecha el buen tiempo para disfrutar de un picnic en alguno de los magníficos parques reales como Hyde Park , Regent’s Park o St. James’s Park .

: Aprovecha el buen tiempo para disfrutar de un picnic en alguno de los magníficos parques reales como , o . Free tours: Hay numerosas opciones de tours gratuitos por diferentes zonas de la ciudad, donde solo pagas la propina que consideres adecuada.

Curiosidades y anécdotas del lugar

Londres es una ciudad repleta de historia, tradiciones peculiares y datos fascinantes que enriquecen cualquier visita:

El Big Ben no es realmente el nombre de la torre o del reloj, sino de la campana principal que se encuentra en su interior.

no es realmente el nombre de la torre o del reloj, sino de la campana principal que se encuentra en su interior. Londres cuenta con más de 170 museos, muchos de ellos gratuitos.

cuenta con más de 170 museos, muchos de ellos gratuitos. Bajo las calles de la ciudad existe una red de túneles y estaciones de metro abandonadas, conocidas como «estaciones fantasma».

En la Torre de Londres viven seis cuervos que, según la leyenda, mantienen en pie tanto la torre como la monarquía británica.

viven seis cuervos que, según la leyenda, mantienen en pie tanto la torre como la monarquía británica. El metro de Londres es el sistema de transporte subterráneo más antiguo del mundo, inaugurado en 1863.

es el sistema de transporte subterráneo más antiguo del mundo, inaugurado en 1863. Técnicamente, es ilegal morir en el Palacio de Westminster (sede del Parlamento británico) porque cualquier persona que fallezca allí tiene derecho a un funeral de estado.

(sede del Parlamento británico) porque cualquier persona que fallezca allí tiene derecho a un funeral de estado. El Puente de la Torre (Tower Bridge) se abre unas 1.000 veces al año para permitir el paso de embarcaciones por el Támesis .

(Tower Bridge) se abre unas 1.000 veces al año para permitir el paso de embarcaciones por el . En Covent Garden existe una licencia especial que permite a los artistas callejeros actuar legalmente, pero deben pasar una audición para obtenerla.

Londres es una ciudad que nunca deja de sorprender, donde cada calle, edificio y rincón tiene una historia que contar. Ya sea que busques sumergirte en su rica historia, explorar su vibrante escena cultural, disfrutar de experiencias gastronómicas excepcionales o simplemente pasear por sus icónicas calles, la capital británica ofrece infinitas posibilidades para crear recuerdos inolvidables.

Desde los penthouses más exclusivos hasta alojamientos accesibles, desde restaurantes con estrellas Michelin hasta mercados callejeros llenos de sabor, Londres se adapta a todos los gustos y presupuestos, consolidándose como un destino turístico de primer nivel que merece ser visitado al menos una vez en la vida.