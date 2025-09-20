Un ciberataque masivo paraliza las operaciones en los principales aeropuertos de Europa

El tráfico aéreo europeo despertó este sábado sumido en el caos. Un ciberataque perpetrado durante la madrugada del viernes ha dejado fuera de servicio los sistemas informáticos de facturación y embarque de varios de los aeropuertos más transitados del continente. La incidencia, que afecta a un proveedor de servicios crítico para las operaciones aeroportuarias, ha provocado retrasos masivos, cancelaciones de vuelos y largas colas de pasajeros que han tenido que ser atendidos mediante procesos manuales.

Los aeropuertos de Bruselas, Berlín Brandenburg, Londres Heathrow y Dublín figuran entre los más afectados por esta crisis tecnológica sin precedentes. El ataque se dirigió específicamente contra la infraestructura digital del proveedor de servicios que gestiona los sistemas de check-in y embarque, paralizando las operaciones automatizadas que permiten el flujo normal de pasajeros en estos hubs internacionales.

La magnitud del ataque

La sofisticación del ciberataque se evidencia en su capacidad para penetrar simultáneamente en los sistemas de múltiples aeropuertos europeos. El ataque tuvo lugar el viernes por la noche, momento estratégicamente elegido para maximizar el impacto en las operaciones del fin de semana, cuando miles de pasajeros se desplazan por motivos tanto profesionales como de ocio.

En Berlín Brandenburg, las autoridades aeroportuarias confirmaron que el incidente afectó directamente a los sistemas de asistencia a pasajeros, obligando al personal a recurrir a procedimientos manuales de emergencia. Esta medida, aunque efectiva para mantener operativo el aeropuerto, ha ralentizado considerablemente los tiempos de procesamiento, generando embotellamentos que se extienden por las terminales.

El aeropuerto de Bruselas no tardó en alertar a través de su página web sobre las cancelaciones y retrasos de vuelos derivados de la incidencia cibernética. Las compañías aéreas que operan desde la capital belga han tenido que reorganizar sus horarios y reasignar tripulaciones para minimizar el impacto en sus pasajeros.

Impacto en el hub londinense

Londres Heathrow, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, también ha registrado perturbaciones en sus operaciones, aunque las autoridades británicas aún investigan si se trata del mismo ciberataque que ha afectado al continente europeo. La incertidumbre en torno a Heathrow añade una dimensión adicional de preocupación, dado el volumen de conexiones internacionales que gestiona diariamente.

Los pasajeros españoles no han quedado al margen de esta crisis tecnológica. Varios vuelos con destino u origen en aeropuertos españoles han experimentado alteraciones en sus horarios, afectando especialmente a las rutas que conectan Madrid y Barcelona con las capitales europeas mencionadas. Las compañías aéreas han activado sus protocolos de contingencia para reubicar a los pasajeros afectados en vuelos alternativos.

Respuesta operativa de emergencia

Ante la magnitud de la crisis, los aeropuertos afectados han desplegado equipos adicionales de personal para gestionar manualmente los procesos de facturación y embarque. Esta medida, aunque permite mantener cierta operatividad, ha multiplicado los tiempos de espera habituales. Los pasajeros han reportado colas de varias horas para completar los trámites que normalmente se resuelven en cuestión de minutos.

La naturaleza del ataque sugiere una planificación meticulosa por parte de los ciberdelincuentes, que han logrado comprometer un proveedor de servicios crítico cuya infraestructura tecnológica es compartida por múltiples aeropuertos. Esta estrategia de ataque, conocida como «supply chain attack», permite maximizar el daño con un único punto de entrada.

Vulnerabilidades en la aviación digital

El incidente pone de relieve la creciente dependencia de la industria aeronáutica de sistemas digitales interconectados y, por tanto, su vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. La digitalización de los procesos aeroportuarios, si bien ha mejorado significativamente la eficiencia operacional, ha creado nuevos vectores de ataque que los ciberdelincuentes no dudan en explotar.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, las autoridades de ciberseguridad de los países afectados trabajan coordinadamente para identificar el origen del ataque y restablecer completamente la funcionalidad de los sistemas comprometidos. Mientras tanto, los aeropuertos mantienen sus operaciones mediante procedimientos manuales, aunque con capacidad reducida.

La comunidad aeronáutica internacional observa con atención la evolución de esta crisis, que podría marcar un antes y un después en los protocolos de ciberseguridad del sector. La rapidez con la que se logre la recuperación completa de los sistemas determinará no solo el impacto económico inmediato, sino también la confianza de los pasajeros en la robustez de la infraestructura digital que sostiene el transporte aéreo moderno.