El Salvador se proyecta al mundo con su primera feria internacional “El Salvador Travel Market 2025”

El Salvador se prepara para recibir a líderes del turismo mundial con la celebración de su primera feria internacional El Salvador Travel Market 2025 (ESTM), un evento de negocios B2B que tendrá lugar en San Salvador del 10 al 14 de noviembre.

@monzonpaul

La cita reunirá a compradores mayoristas, operadores, aerolíneas y representantes de destinos internacionales interesados ​​en descubrir la nueva oferta turística del país.

El ESTM 2025 nace con el propósito de promover el turismo salvadoreño, fortalecer la inversión y consolidar alianzas estratégicas en torno a una industria que se reinventa bajo criterios de sostenibilidad, innovación y calidad.

Diferenciadores clave

Inmersión profesional: boutique de viajes de familia en olas, volcanes, cultura y gastronomía, diseñada para mostrar la diversidad del país.

Rueda B2B productiva: más de 500 citas preagendadas con un sistema experto de matchmaking empresarial.

Exclusividad: evento por invitación validada por MITUR, CORSATUR y CATA , garantizando un perfil de participantes altamente calificado.

Alianzas estratégicas: cooperación con Volaris , Avianca e Iberia para el fortalecimiento de la conectividad aérea regional e internacional.

Alcance global

El Salvador Travel Market ha convocado a compradores selectos de los principales mercados emisores del mundo , con una distribución orientada al impacto:

40% Estados Unidos y Canadá: mercados líderes en demanda de experiencias auténticas.

30% Europa: viajeros en busca de destinos emergentes y sostenibles.

20% América Latina: público regional con creciente interés en las propuestas culturales y de aventura salvadoreñas.

10% otros mercados: potenciales nuevos aliados para diversificar la presencia internacional del destino.

Con esta primera edición, el país apuesta por posicionarse como un referente turístico competitivo y de alcance global , demostrando que El Salvador está listo para convertirse en el nuevo punto de encuentro entre la innovación, la naturaleza y la hospitalidad centroamericana.