Un padre y tres de sus hijos son los desaparecidos españoles en el naufragio de un barco turístico en Indonesia

La isla de Padar, al este de la turística Bali.

Iban a ser las mejores Navidades de su vida y han sido las más trágicas.

La madre, que ha sido rescatada con vida junto a la hija, confirma que su familia se quedó atrapada en el interior de la embarcación, según cuenta Enrique Ortuño, su padre y abuelo de los menores.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado viernes, 26 de diciembre de 2025, por la noche y ha mantenido a los equipos de rescate en constante alerta, enfrentándose a olas que alcanzan los tres metros.

La embarcación KM Putri Sakinah, que contaba con 11 personas a bordo, partió bajo condiciones que parecían seguras.

Sin embargo, sufrió una avería en el motor debido al oleaje inesperado.

El hundimiento se produjo alrededor de las 20:30 hora local (14:30 en España).

Fernando Martín, entrenador del filial del Valencia CF Femenino, y tres de sus hijos —de 12, 10 y 9 años— permanecen desaparecidos después de que el barco turístico en el que viajaban se hundiera cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo (Indonesia).

Su pareja, Andrea, y la hija menor de la familia, de 7 años, fueron rescatadas y se encuentran fuera de peligro.

«La tragedia ocurrió ayer como a las 13 horas, hora local española», relata Enrique Ortuño, conocido hostelero valenciano, propietario del restaurante El Coso del Mar y abuelo de los menores, en declaraciones a ABC. Ortuño mantiene contacto constante con su hija desde que esta fue rescatada junto a parte de la tripulación en una zodiac tras el hundimiento.

Según el relato de Andrea a su padre, el incidente se produjo durante una excursión programada hacia la isla de Komodo para ver los famosos dragones.

En alta mar, una fuerte ola ladeó la embarcación y, acto seguido, una segunda ola la partió en dos. Madre e hija se encontraban en la parte superior del barco, lo que les permitió salir despedidas y ser rescatadas. El resto de la familia estaba en los camarotes inferiores: «Se partió el barco, se dio la vuelta y se llevó a los niños y a su padre para abajo», explica Ortuño.

Las labores de búsqueda continúan activas, aunque se suspendieron al caer la noche en Indonesia. Se reanudarán mañana y podrán prolongarse un máximo de tres días, tras los cuales las autoridades darían por fallecidos a los desaparecidos. Hasta el momento, solo se han localizado restos de la embarcación, que transportaba a 11 personas en total. Además de Andrea y su hija, fueron rescatados cuatro tripulantes y un guía turístico.

La familia, muy conocida en Valencia por sus vínculos con la hostelería y el fútbol, realizaba su primer gran viaje internacional juntos. El Valencia CF ha expresado su consternación y apoyo a los familiares.

Siete supervivientes, entre ellos dos turistas españoles, así como cuatro miembros de la tripulación y un guía, lograron llegar sanos y salvos a Labuan Bajo.

Detalles del suceso y rescate

Los equipos del servicio de emergencias indonesio SAR continúan la búsqueda este sábado. Las adversas condiciones climáticas están complicando las labores: “Esto nos ha dificultado llevar a cabo la búsqueda inicial”, afirmó Stephanus Risdiyanto, jefe de la autoridad portuaria de Labuan Bajo.

Causa principal : Olas anómalas superiores a dos metros, a pesar de que los pronósticos iniciales anunciaban mar en calma (menos de 0,5 metros).

: Olas anómalas superiores a dos metros, a pesar de que los pronósticos iniciales anunciaban mar en calma (menos de 0,5 metros). Rescatados : Dos españoles ajenos a la familia, cuatro miembros de la tripulación y un guía. Todos recibieron atención médica y se encuentran a salvo.

: Dos españoles ajenos a la familia, cuatro miembros de la tripulación y un guía. Todos recibieron atención médica y se encuentran a salvo. Desaparecidos : Una pareja y sus dos hijos españoles. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni perfiles.

: Una pareja y sus dos hijos españoles. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni perfiles. Medidas inmediatas: La isla de Padar ha sido cerrada al turismo este sábado debido al riesgo extremo.

En Indonesia, que cuenta con más de 17.000 islas, son frecuentes los accidentes marítimos. Entre las causas más comunes se encuentran el mal tiempo, la falta de equipos de seguridad adecuados y unas regulaciones poco estrictas. Este naufragio recuerda otros incidentes recientes en la región, como el hundimiento de un ferry en Bali el pasado julio que dejó cinco fallecidos.

Contexto del turismo en la zona

Labuan Bajo y Padar, situados en el Parque Nacional de Komodo, atraen anualmente a miles de turistas gracias a sus impresionantes paisajes y rica vida marina. El barco realizaba rutas turísticas habituales, pero el oleaje impredecible alteró drásticamente esa jornada. La predicción realizada por la Agencia de Meteorología BMKG falló al no anticipar esta anomalía.

Los dos españoles rescatados sufrieron la avería del motor provocada directamente por las fuertes olas, según indica el informe preliminar. Saltaron al agua y fueron localizados rápidamente, algo que no ocurrió con el resto de los pasajeros.

Las autoridades locales están coordinando esfuerzos con buzos, helicópteros y barcos para intensificar las labores. La familia viajaba junta, muy probablemente disfrutando de unas vacaciones familiares, aunque faltan detalles sobre su procedencia o vivencias personales. Aún no hay testimonios directos sobre ellos, pero los rescatados relatan cómo se vivió un momento inicial de pánico tras el vuelco inesperado del barco.

Riesgos habituales en Indonesia

Este naufragio pone sobre la mesa las preocupaciones relacionadas con la seguridad marítima en Indonesia. En 2025 se han registrado varios incidentes similares:

Incidente Fecha Víctimas Causa principal Ferry Bali Julio 2025 5 muertos, 30 desaparecidos Mal tiempo y avería del motor Barco turístico Bali Junio (anterior) 0 muertos, todos evacuados Ola gigante Ferry Nusa Tenggara 2022 0 muertos Encalló durante dos días

Stephanus Risdiyanto asegura que el barco salió con todas las aprobaciones necesarias para navegar, aunque es cierto que el mar tiene sus propias reglas. Los rescatados resaltan la rapidez del SAR, que evitó que esta tragedia fuera aún mayor.

La familia española formaba parte del grupo compuesto por seis compatriotas abordo: los dos rescatados confirmaron que todos estaban disfrutando del viaje hasta que ocurrió el desastre. Curiosamente, hay que mencionar que Padar, famosa por sus colinas pintorescas vistas en postales, esconde peligros como corrientes traicioneras que pueden hundir embarcaciones pequeñas.

Esfuerzos actuales y perspectiva

Los equipos continúan trabajando sin descanso a pesar del complicado oleaje. La isla de Padar permanece cerrada al turismo mientras Labuan Bajo ha puesto en marcha protocolos de emergencia. España está atenta al desarrollo del caso; sin embargo, hasta ahora no se han emitido declaraciones oficiales desde el gobierno.

Los otros dos españoles rescatados comparten cómo el motor falló abruptamente debido al oleaje violento, lo cual les obligó a lanzarse al agua para salvarse. Su suerte contrasta marcadamente con la incertidumbre que rodea a la familia desaparecida.

Mientras las olas siguen golpeando fuertemente, aún hay esperanza por encontrarlos con vida. Indonesia ha intensificado las alertas para turistas en esta área.

Anécdotas y datos clave sobre la familia y el barco

A pesar de no contar con un perfil detallado por razones de privacidad, sabemos que viajaban como unidad familiar: padres junto a sus dos hijos en una ruta turística clásica. El KM Putri Sakinah, un tradicional buque indonesio, había estado llevando pasajeros hacia los famosos puntos turísticos del Komodo sin reportes previos negativos.

Anécdota 1 : Los españoles rescatados mencionan que zarpó bajo un cielo despejado; sin embargo, pronto se encontraron con un oleaje sorpresivo, como si fuera una trampa del mar.

: Los españoles rescatados mencionan que zarpó bajo un cielo despejado; sin embargo, pronto se encontraron con un oleaje sorpresivo, como si fuera una trampa del mar. Anécdota 2 : Aunque Padar ha inspirado películas y fotos virales por su belleza natural, su fama oculta peligros reales: corrientes capaces de hundir embarcaciones pequeñas.

: Aunque ha inspirado películas y fotos virales por su belleza natural, su fama oculta peligros reales: corrientes capaces de hundir embarcaciones pequeñas. Curiosidad : A pesar de que Indonesia prohíbe navegar durante mal tiempo, situaciones anómalas como esta logran evadir esos pronósticos.

: A pesar de que Indonesia prohíbe navegar durante mal tiempo, situaciones anómalas como esta logran evadir esos pronósticos. Dato significativo: De las once personas abordo del barco, seis eran españolas; esto refleja cuán popular es esta zona entre los visitantes procedentes del país ibérico.

El rescate exitoso de los dos españoles pone énfasis en lo crucial que resulta contar con chalecos salvavidas y una respuesta rápida ante estas emergencias. Mientras tanto, toda la atención está centrada en encontrar a la familia desaparecida.

Las operaciones avanzan con recursos incrementales; toda una comunidad espera noticias esperanzadoras en medio este dramático episodio marítimo que sacude profundamente.