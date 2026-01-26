Galicia Top Secret: descubre los rincones que los viajeros aún desconocen

Galicia ha dado un paso adelante con la iniciativa turística Galicia Top Secret, una propuesta que cambia la forma en la que los viajeros exploran esta deliciosa región española.

En lugar de seguir los circuitos masificados, este proyecto se centra en experiencias auténticas y personalizadas, permitiendo a los visitantes conectar con la esencia más pura del territorio. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de diversificación turística presentada recientemente en Fitur 2026, donde Galicia se reafirma como un destino comprometido tanto con la sostenibilidad como con la calidad.

Un lanzamiento que se produce en un momento en el que Galicia ha conseguido reconocimiento internacional por su modelo turístico responsable. En la última edición de Fitur, la comunidad autónoma alcanzó un hito histórico al recibir simultáneamente el premio al mejor stand de Comunidades Autónomas y el galardón a mejor expositor sostenible. Este doble reconocimiento pone de manifiesto su firme apuesta por un turismo que respeta el entorno y promueve los valores locales, algo que Galicia Top Secret lleva a cabo de manera tangible.

Experiencias más allá de lo evidente

La propuesta Galicia Top Secret se articula en torno a experiencias que van más allá de las atracciones turísticas habituales.

Lo explican como «una invitación a explorar el territorio, la cultura, la etnografía y la identidad gallega desde una perspectiva diferente».

Incluye propuestas enogastronómicas basadas en productos locales, certificados bajo sellos como Galicia Calidade, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Los viajeros tienen acceso a pequeños productores y medianas empresas que rara vez aparecen en las guías turísticas convencionales, estableciendo un contacto directo con artesanos, viticultores y cocineros que mantienen vivas las tradiciones culinarias gallegas.

El turismo vitivinícola es uno de los pilares esenciales de esta estrategia. Los visitantes pueden adentrarse en el fascinante mundo del vino gallego mediante recorridos por viñedos, visitas a bodegas y degustaciones exclusivas, especialmente durante la vendimia. Estas experiencias van más allá de una simple cata; son encuentros con la historia, la geografía y la cultura que dan vida a cada botella. Además, el turismo rural y las actividades al aire libre complementan esta oferta, permitiendo descubrir encantadores pueblos y paisajes vírgenes.

Vean aquí las interesantísimas propuestas:

1. El lenguaje de las piedras: el teléfono de los ancestros

En la prehistoria, las piedras no eran simples objetos inertes, sino entes vivos dotados de poderes mágicos que permitían la comunicación con la divinidad. Galicia alberga más de 300 «peñas sacras» con diversas funciones rituales:

• Sanadoras y fecundantes: Piedras como la Pedra dos Cadrís en Muxía o la Cama de San Xiao en Tui se utilizaban para curar dolencias físicas, mientras que el miliario de Santiaguiño de Antas se vinculaba a ritos de fertilidad por su forma fálica.

• Adivinatorias: Las «peñas abaladoiras» (oscilantes), como la de Muxía o Alfoz, respondían preguntas según su movimiento.

• Pareidolias: Formaciones naturales que, por pareidolia, el ojo humano interpreta como figuras, tales como la Pena da Ra (rana) o la Pena do Monxe (monje).

• Petroglifos: Marcas talladas en la roca que actúan como un registro de la vida y creencias de nuestros antepasados.

2. Huellas celtas: murmullos de identidad

El sustrato cultural celta es un pilar fundamental de la identidad gallega, impulsado históricamente por figuras como el bardo Eduardo Pondal, quien santificó la nación de Breogán en el himno gallego.

El hombre primitivo utilizaba hitos solares y lunares para organizar el ciclo agrícola.

Henges Gallegos: El descubrimiento de círculos líticos como «A Roda» en Barreiros, con 4.500 años de antigüedad, revolucionó la arqueología europea.

Festividades: Celebraciones como Samaín o Lugnasad marcaban los ciclos de la tierra, usualmente 40 días después de solsticios y equinoccios.

Mito y realidad: Los mouros son seres mitológicos a quienes se les atribuye la construcción de castros y dólmenes.

3. Ecos de la memoria: biografías asombrosas

La historia de Galicia está poblada por personajes misteriosos cuyas vidas parecen sacadas de una fábula:

• Maestro Mateo: El genio detrás del Pórtico de la Gloria, cuyo origen sigue siendo un misterio.

• La Reina Lupa: Soberana del Castro Lupario que, según el Códice Calixtino, facilitó el entierro del Apóstol Santiago tras diversos milagros.

• Prisciliano: Líder religioso del siglo IV cuyos restos, según algunos historiadores, podrían haber sido confundidos con los del Apóstol.

• Las Hermanas Touza: Conocidas como las «Schindlers gallegas», rescataron a cientos de fugitivos del nazismo desde su puesto en la estación de Ribadavia.

• La Bella Otero: Bailarina y espía durante la Primera Guerra Mundial que cautivó a la sociedad parisina.

4. Increíble pero cierto: crónicas extraordinarias

Galicia custodia relatos donde la realidad supera a la ficción. Entre ellos destaca el Pico Sacro, un hito astronómico que se alinea con el sol en el solsticio de invierno y que actúa como «diosa madre» de Compostela.

Otras crónicas incluyen los nueve anillos mágicos de los obispos de Santo Estevo, de los cuales cuatro fueron hallados recientemente, y la leyenda del Santo Grial gallego en O Cebreiro, donde se dice que el vino y la hostia se transformaron físicamente en sangre y carne. Además, curiosidades históricas como el Couto Mixto, un microestado independiente entre España y Portugal que mantuvo su propia soberanía hasta 1868.

5. Naturaleza mágica: paisajes con alma

El territorio gallego ofrece espectáculos geológicos únicos que invitan a la introspección:

1. Cascada de Teixidelo: La única caída de agua en Europa continental que cae directamente al mar desde acantilados de más de 600 metros de altura.

2. Pena Furada: Una ventana natural al Cantábrico en Ortigueira, rodeada de mitos sobre la buena suerte.

3. Equilibrios Imposibles: Piedras como la Pedra do Brazal o la Pena Bicuda desafían la gravedad, sostenidas por superficies mínimas o «abrazadas» por árboles.

4. Geoparque del Cabo Ortegal: Un viaje al centro de la Tierra con rocas que emergieron desde 70 km de profundidad hace millones de años.

Posicionamiento estratégico

La presentación de Galicia Top Secret durante Fitur 2026 es parte del Plan Anual de Promoción del Turismo Gallego, cuyo objetivo es reforzar el posicionamiento regional tanto a nivel nacional como internacional. Esta estrategia se adapta a nuevas tendencias e impulsa segmentos como el turismo vitivinícola, cultural, gastronómico, rural y natural junto con la tradicional experiencia jacobea.

Durante Fitur también se dieron a conocer otras iniciativas complementarias como Galicia en Ruta, así como propuestas para posicionarse como puerta de entrada al eclipse solar. Esto refleja una capacidad innovadora que va más allá del turismo convencional. Estos proyectos responden a un modelo auténtico y diferenciado basado en la excelencia, hospitalidad y respeto por el medio ambiente.

Las cifras respaldan esta estrategia: más de 6,63 millones de turistas visitaron Galicia entre enero y octubre del año pasado, acumulando 12,35 millones de noches. Estas estadísticas evidencian que apostar por calidad y diversificación no solo no compromete la competitividad sino que incluso puede reforzarla.

Galicia Top Secret simboliza una evolución del modelo turístico gallego donde sostenibilidad, inclusión y autenticidad dejan atrás lo aspiracional para convertirse en realidades palpables sobre el terreno. Para aquellos viajeros ansiosos por vivir experiencias genuinas fuera del camino trillado del turismo convencional, Galicia ofrece ahora una ventana privilegiada hacia un destino repleto de secretos aún por descubrir.