Madrid estrecha lazos turísticos y económicos con Toronto

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha protagonizado este lunes en Toronto dos encuentros de alto nivel con el sector turístico y empresarial canadiense y con los medios de comunicación del país norteamericano. En ambos actos, ha puesto en valor la nueva ruta directa operada por Iberia entre Madrid y Toronto como plataforma estratégica para fortalecer los vínculos turísticos, educativos y económicos entre la capital española y el mercado canadiense.

La jornada ha comenzado con un encuentro con medios locales, ante los que Maíllo ha definido esta ruta directa como una oportunidad para ambos territorios: «Esta nueva conexión es el punto de partida de una relación más cercana entre Madrid y Toronto; queremos que los canadienses conozcan de primera mano los atractivos de Madrid y que el sector de aquí encuentre en Madrid un socio de primer nivel».

El encuentro con la prensa, en el que han participado representantes de Iberia, de la Comunidad de Madrid y de la mesa de expertos de Madrid Turismo by IFEMA Madrid, ha permitido trasladar a los medios canadienses por qué Madrid es el segundo destino urbano más atractivo del mundo.

Madrid, capital del español y destino de referencia para el turismo idiomático

La concejala ha destacado el potencial del turismo de estudios e idiomático. El español, ha explicado, es el segundo idioma más hablado del mundo y Canadá, que cuenta con 1,7 millones de hispanohablantes, es el país anglosajón donde el español tiene mayor demanda tanto en la enseñanza universitaria como en la formación reglada.

Así, Maíllo ha subrayado cómo el número de estudiantes internacionales que llegan a la capital para aprender el idioma español ha crecido un 40,4 % en el último año. De esta manera, Madrid concentra más del 30 % de todos los estudiantes internacionales de grado y máster en España, que valoran la experiencia que viven en la ciudad con un 8,7 sobre 10, con la calidad de vida, la seguridad y la gastronomía como los atributos mejor puntuados. La concejala ha afirmado a este respecto que «Madrid es la puerta natural al mundo hispanohablante para cualquier canadiense, ya que combinamos una oferta educativa consolidada y un estilo de vida único”.

El potencial del turismo de negocios en Madrid

En el encuentro que ha mantenido con operadores y agencias del sector y que ha contado con la presencia del embajador español, Maíllo ha presentado el turismo de negocios como uno de los pilares del modelo turístico de calidad de Madrid. La capital española es el único destino del mundo que ha ganado siete veces consecutivas el World Travel Awards al mejor destino de reuniones y congresos, un reconocimiento que refleja la combinación de infraestructuras, conectividad internacional y capacidad organizativa que ofrece la ciudad.

Entre los datos ofrecidos, la concejala ha destacado las más de 51.000 reuniones, congresos y convenciones, con casi dos millones y medio de profesionales asistentes, de los cuales casi un millón procedían del extranjero. Maíllo ha ofrecido alguna de las claves más relevantes de este sector en Madrid como la capacidad que tiene de ofrecer gastronomía de primer nivel, cultura y una calidad de vida muy valoradas.

Una propuesta de destino con cultura, gastronomía y eventos deportivos

Asimismo, la concejala ha recordado, ante el sector turístico canadiense, los principales atractivos de Madrid como son los más de 70 museos, el Paisaje de la Luz, que es Patrimonio Mundial de la Unesco, los 31 restaurantes con estrella Michelin o los restaurantes centenarios y mercados gastronómicos.

También ha destacado el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en el circuito semiurbano MADRING del 11 al 13 de septiembre. Maíllo ha recordado que el último piloto en ganar un Gran Premio en Madrid fue el canadiense Gilles Villeneuve. El circuito, con capacidad inicial para 110.000 espectadores y un modelo de accesibilidad en transporte público del 90 %, aspira a ser el Gran Premio europeo de referencia en hospitalidad.