Recorrer el litoral ibicenco a bordo de barcos con y sin licencia de navegación

Las Islas Baleares han sido por segundo año consecutivo uno de los destinos más visitados en España. Sólo Cataluña ha registrado más turistas internacionales que el archipiélago. Según informa el INE (Instituto Nacional de Estadística), más de 15 millones de viajeros eligieron descubrir el año pasado lugares como Mallorca, cuya popularidad ha aumentado significativamente en más de un millón de nuevos ciudadanos que se suman a los turistas extranjeros habituales de la capital balear (Palma).

Para quienes son más ambiciosos y desean recorrer el litoral, la empresa Charter For You ofrece un servicio de alquiler de barcos en San Antonio Ibiza que permite al turista surcar las turquesas aguas del mar Balear, cuyas olas bañan playas como la de Ses Salines o calas reconocidas en el mundo entero como la de Cala Saona. Entre las embarcaciones disponibles, hay barcps que no requieren ninguna licencia, por lo que cualquier viajero —con y sin conocimientos de náutica— puede utilizarlas para alejarse hasta un máximo de dos millas náuticas (cuando no se tiene carné de navegación).

Sólo así se puede contemplar Ibiza bajo la perspectiva panorámica que ofrece verla desde el mar.

Elegir la embarcación adecuada

Dado que Ibiza cuenta con un aeropuerto, la mayoría de los turistas nacionales e internacionales optan por el avión como medio de transporte para su viaje. Sin embargo, descubrir la isla desde el mar, disfrutando de calas y rincones únicos con una perspectiva que solo una embarcación puede ofrecer, rodeado por el intenso azul turquesa del mar Balear, es una experiencia imprescindible para cualquier viajero. Quienes deciden viajar a Ibiza, en el municipio de San Antonio podrán:

Contemplar el Huevo de Colón , que se encuentra justo en la rotonda de entrada a la localidad.

, que se encuentra justo en la rotonda de entrada a la localidad. Admirar la Iglesia de San Antonio , con sus características paredes de un blanco absoluto.

, con sus características paredes de un blanco absoluto. Fotografiar el Far de ses Coves Blanques , que hace dos años escasos albergó una exposición de artistas locales .

, que hace dos años escasos albergó una exposición de . Disfrutar del pack VIP Experience de Charter For You, que incluye: barco, patrón, combustible, bebidas, esnórquel y paddle surf.

Charter For You lleva más de 8 años en el sector náutico, ofreciendo alquileres de barcos en San Antonio (Ibiza). Para adaptarse a la digitalización actual, ha creado un sitio web en el que es posible reservar online la embarcación deseada desde 190 euros. Su flota se compone de lanchas, embarcaciones semirrígidas y veleros. También cuentan con el modelo V2 5.0 – 15CV, que puede alquilarse para medio día o una jornada completa sin carné y con espacio suficiente para 6 pasajeros.Además, la empresa dispone de una escuela náutica (también en modalidad online) para quienes ansían sacarse la licencia de navegación, que les permitiría acceder a embarcaciones más rápidas. La academia ofrece otros cursos, como la formación para ser patrón de yate y/o capitán (la titulación máxima que se puede alcanzar en este ámbito).

Barcos sin licencia de navegación en Ibiza

Con una puntuación de 5/5 en Google (calculada a partir de 248 reseñas), Charter For You permite reservar online barcos sin licencia a quienes no tienen ninguna experiencia previa en navegación o carecen del carné pertinente. De esta manera, los turistas sin licencia pueden desplazarse cómodamente hasta alguna cala o recorrer el litoral ibicenco a bordo de un barco conducido por ellos mismos. La embarcación se entrega equipada con plataformas de baño, mesas para comer, toldos para resguardarse del sol, equipos de música y solárium.Los requisitos que se han de cumplir para navegar por Ibiza sin carné se resumen en:

Ser mayor de edad. Manejar una embarcación que no supere los 5 metros de eslora. Navegar durante el día (la navegación nocturna por Ibiza no está permitida en los barcos que no necesitan licencia). Conducir un barco cuyo motor no supere los 15 CV de potencia (esta potencia se traduce en unos 20 o 25 Km/h de velocidad).

Alquiler de lanchas en San Antonio

La principal preocupación a la hora de elegir barco, más allá de las opciones disponibles en función de si se tiene licencia o no, es la seguridad y la comodidad de quien viaja a bordo. Aunque los barcos sin licencia son perfectos para travesías cortas, las lanchas y semirrígidas son más rápidas e, incluso, más seguras si van acompañadas de patrón profesional, permitiendo travesías más largas para recorrer las costas de Ibiza y Formentera prácticamente sin limitación: Es Vedrà, las calas del norte como Portinax y, aunque el trayecto podría durar hasta 1 hora y media, las principales calas de Formentera.El modelo de lancha más codiciado de la flota que alquila Charter For You es la Quilcksilver 675, un barco de 7,5 metros de eslora (se necesita titulación náutica o patrón), con capacidad para 8 personas y un motor fueraborda de 150 CV. Este maravilloso barco se alquila desde 365 euros y, por 110 euros adicionales, a esta opción se le puede añadir el pack que incluye todo lo necesario para olvidar las preocupaciones y disfrutar de un día de mar: gasolina, bebidas, seguro, patrón y actividades de paddle surf y esnórquel.