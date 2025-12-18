Cómo elegir una embarcación sin arruinarse: guía básica para principiantes

Comprar tu primer barco puede ser una de las decisiones más emocionantes de tu vida… y una de las más estresantes si te dejas llevar solo por la ilusión. Antes de lanzarte a buscar chollos de barcos en internet, conviene entender qué tipo de embarcación necesitas, qué gastos fijos tendrás que asumir cada año y a qué errores clásicos está expuesto un capitán novato.

La buena noticia es que es posible disfrutar del mar sin arruinarse. Pero necesitas una dosis de realismo: qué eslora es la adecuada, qué motor no se pasa de potencia, cuál es el coste aproximado del amarre y recordar que, sin excepción, un barco genera costes, aunque no se mueva.

El objetivo de esta guía es darte una idea aproximada de qué estás comprando, más allá de lo que aparezca publicado en el anuncio.

Tipos de embarcaciones para empezar y cuál te puede convenir

Lo primero no es preguntar qué barco te gusta sino qué uso le vas a dar. No es lo mismo salir un par de horas en verano que hacer travesías de fin de semana o practicar pesca deportiva. Para empezar, los tipos de embarcaciones más comunes son:

Neumáticas y semirrígidas : las más baratas de todas, son ligeras, muy simples de transportar en remolque y perfectas para baños locales cerca de la costa o escapadas de un día. A cambio, son más incómodas, ofrecen poca protección contra el viento y el sol.

: las más baratas de todas, son ligeras, muy simples de transportar en remolque y perfectas para baños locales cerca de la costa o escapadas de un día. A cambio, son más incómodas, ofrecen poca protección contra el viento y el sol. Lanchas motoras abiertas de entre 5 y 7 metros : son perfectas para pasear con amigos y la familia durante el día. Suelen tener espacio para sentarse y tumbarse, a menudo cubierto por un toldo, y utilizan un motor fueraborda que por lo general es más fácil y barato de mantener.

: son perfectas para pasear con amigos y la familia durante el día. Suelen tener espacio para sentarse y tumbarse, a menudo cubierto por un toldo, y utilizan un motor fueraborda que por lo general es más fácil y barato de mantener. Embarcaciones de pesca-paseo : un híbrido muy práctico si te gusta pescar un poco y también hacer salidas en familia. Suelen tener una cabina pequeña, protección y un casco más estable.

: un híbrido muy práctico si te gusta pescar un poco y también hacer salidas en familia. Suelen tener una cabina pequeña, protección y un casco más estable. Veleros pequeños: permiten navegar sin gastar casi nada de dinero en combustible, pero requieren de más formación, tiempo y paciencia. Un velero de entre 6 y 8 metros puede ser una excelente escuela, en caso de que encuentres la navegación a vela realmente atractiva.

En general, para no arruinarte, deberías comenzar con un barco fácil de manejar y mantener, sin importar el tamaño y sin necesidad de amarre. Una nave en buen estado y bastante modesta puede ser mejor que una más grandiosa.

Cuánto cuesta realmente tener un barco

El error más común es pensar solo en el precio de la compra. Un barco tiene gastos fijos que llegan todos los años, lo utilices o no. Aunque las cifras cambian mucho en función del puerto y la eslora, es útil tener una idea general.

El amarre es uno de los apartados más importantes. No cuesta lo mismo un puerto muy solicitado que uno más pequeño, ni una eslora de cinco metros que una de nueve. A esto hay que sumar el mantenimiento como las revisiones de motor y la limpieza del casco, el seguro obligatorio y las posibles inspecciones o revisiones oficiales.

A título informativo, muchos propietarios calculan que el coste anual total ronda al 10 % del valor del barco. No es una fórmula exacta, pero es útil para enfriar la cabeza cuando un anuncio parece demasiado barato. Siempre hay que preguntarse si podrías asumir cómodamente esos gastos durante varios años.

Nuevo o de ocasión: cómo no equivocarte

Si tu prioridad al comprar un barco es no arruinarte, la opción más sensata suele ser un barco de segunda mano. Un barco nuevo se deprecia mucho en los primeros años, pero al comprar de ocasión, parte de esa caída de valor ya la ha asumido otro.

Los portales de compraventa especializados permiten filtrar por tipo, eslora, zona y precio, por lo que puedes comparar muchas opciones sin salir de casa.

Eso sí, no te dejes impresionar por las fotos, en náutica el verdadero chollo no es el más barato, es el mejor cuidado. Revisa siempre el estado del casco, del motor, de la instalación eléctrica, la documentación, el historial de mantenimientos, las horas de motor, haz una prueba de mar siempre que puedas y, si te lo puedes permitir, contrata a un perito náutico. Te puede ahorrar miles de euros en sorpresas.

Disfrutar del mar sin vaciar la cuenta

Al final, elegir una embarcación sin arruinarse es cuestión de equilibrio entre ilusión y números. Ilusión para imaginar cómo vas a disfrutar el mar y compartirlo con la familia y los amigos; y números para confirmar que esa afición entra dentro de tu capacidad económica.

Si comienzas con un barco razonable en tamaño y coste, te informas bien de los gastos ocultos que conlleva y aprovechas el mercado de ocasión, podrás convertir la náutica en una afición sostenible y agradecida para ti.