Recompensa a los municipios o comarcas turísticas que se comprometan con la Naturaleza

Se crean los premios Tourism4Nature que se convertirán en un sello de confianza para los clientes y el sector turístico asegurando que dicha empresa o municipio está comprometido con la naturaleza.

Apoyar la conservación o regeneración de la naturaleza (fauna, flora, hábitats) tendrá su recompensa a partir de ahora, porque no solo es una respuesta a la necesidad que tiene la sociedad, sino que provocara un movimiento empresarial y municipal para invertir en el cuidado del medio natural.

Invertir en conservación o regeneración de la Naturaleza, hacerlo visible a los clientes turistas, crear emociones o experiencias relacionadas, genera un retorno de esta inversión (ROI) muy alto, generando visibilidad, reputación, diferenciación y credibilidad en las medidas de sostenibilidad.

Les invitamos a presentarse por la categoría de municipios (municipio, comarca, mancomunidad, GAL, etc.) con oferta turística más comprometidos con la naturaleza, que tendrá un premio especial “Plan de Digitalización Turística integral” desarrollado y patrocinado por OK Located.

Detrás de estos premios están diferentes organizaciones y profesionales muy relevantes en el turismo y la naturaleza, lideradas por Forum Natura y su CEO el biólogo ambiental Arturo Crosby.

En definitiva se crea una herramienta muy útil para ayudar a percibir y visibilizar la sostenibilidad en el turismo, a través de llevar a cabo o apoyar acciones de conservación o regeneración de la naturaleza. Es decir desarrollando sus propios programas o actividades o bien colaborando estrechamente con organizaciones que trabajan la conservación de especies (lince, oso, lobo, quebrantahuesos, águilas, posidonia, etc.), ecosistemas, hábitats o paisajes o la flora de cualquier sitio natural o rural.

La participación no solo supone optar a un prestigioso galardón, sino también compartir experiencias, inspirar a otros y fortalecer redes de colaboración.

El proceso de candidatura es sencillo y accesible, abierto a proyectos de cualquier escala que demuestren innovación, autenticidad e impacto positivo en su entorno natural y social.

Entre todos podemos consolidar un turismo que cuide la naturaleza, fortalezca el tejido empresarial y proyecte a España como destino turístico líder en sostenibilidad.

Podrán presentar su candidatura hasta el 15 de octubre de 2025, independientemente de su localización, tamaño o nivel de desarrollo o impacto, en este enlace T4N.