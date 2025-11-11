El Miracle: la noche en la que Calp revive su historia

Cada octubre, Calp y la Plaza Mayor quedan iluminadas por el resplandor de antorchas, focos y pólvora, el tiempo parece detenerse. Miles de personas —vecinos, festeros, músicos y visitantes— se reúnen para vivir uno de los momentos más intensos de las fiestas de Moros y Cristianos: “El Miracle”, un acto único que mezcla historia, devoción y emoción colectiva.

No se trata solo de una representación teatral. Es la memoria viva de un pueblo que, desde hace siglos, conserva y transmite de generación en generación un episodio que marcó su destino.

1744: cuando la historia cambió el rumbo de Calp

El 22 de octubre de 1744, siete galeotas barbarescas se acercaron a la costa calpina. Lo que siguió fue un ataque inesperado a la villa cristiana, que en aquel entonces contaba con una población reducida y escasos recursos defensivos. La amenaza era real: la villa podía caer.

En medio de esa tensión surge la figura de Moncófar, personaje histórico convertido en símbolo de traición. Según la leyenda, este vecino —de padre musulmán y madre cristiana— traicionó a los suyos abriendo la puerta de la villa al enemigo. Pero cuando todo parecía perdido, aparece Caragol, un joven calpino que logra cerrar el Portalet con la ayuda milagrosa del Santísimo Cristo de la Suor, salvando así a la villa.

Ese “milagro” quedó grabado en la memoria colectiva, y con los años se convirtió en relato fundacional de las fiestas.

Medio siglo de fiesta moderna, siglos de memoria

Aunque el hecho histórico ocurrió hace casi tres siglos, fue en 1976 cuando un grupo de vecinos decidió revivir esta historia a través de la fiesta, creando la Associació de Moros i Cristians y dando forma al parlamento festero que hoy conocemos.

Desde entonces, el Miracle ha evolucionado sin perder su esencia. Año tras año, la Plaza Mayor se convierte en escenario de una representación cargada de dramatismo, pólvora, música y fervor. Es el corazón simbólico de unas fiestas que ya rozan el medio siglo de existencia moderna.

Una noche que une a todo Calp

La noche del Miracle tiene un ritual propio. A medida que se acerca la hora, la plaza se llena lentamente: familias enteras, filaes, turistas curiosos que desean no perderse este instante. A las primeras palabras del parlamento, el murmullo desaparece y el silencio se vuelve expectación.

Los diálogos entre cristianos y Moncófar son intensos, casi íntimos, y la batalla posterior —con el estruendo de los arcabuces— hace vibrar cada rincón del casco antiguo. Y entonces ocurre el momento esperado: la figura de Caragol cierra la puerta del Portalet y el castillo se ilumina con la imagen del Cristo.

En ese instante, no hay espectadores: hay comunidad. La plaza entera estalla en aplausos, no tanto por el espectáculo, sino por lo que representa: la victoria de un pueblo que se reconoce en su propia historia.

“El Miracle es nuestro ADN festero”

“Cuando el castillo se ilumina y escuchas el estruendo de los arcabuces, sabes que no estás viendo una obra de teatro: estás participando en una historia que es tuya”, explica Rocío Pastor, presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos.

Para Pastor y para muchos festeros veteranos, el Miracle no es un acto más: es la raíz de todo. “Es lo que nos diferencia, lo que nos une. No hay fiesta sin Miracle”, subraya.

Su fuerza radica precisamente en esa capacidad de trascender generaciones. Los niños gritan “¡Foc en Ifac!” como lo hicieron sus padres y sus abuelos; los mayores cierran los ojos y vuelven a sentir el mismo escalofrío de su juventud.

Un acto con proyección y alma

En los últimos años, el Miracle ha ganado aún más protagonismo en el programa festero. No solo es el momento más esperado para los calpinos, sino también un atractivo para quienes visitan la localidaden octubre. Su carga histórica, su puesta en escena impecable y su capacidad de emocionar lo convierten en un referente cultural y patrimonial.

Tradición viva, futuro compartido

Al cumplirse medio siglo de la etapa moderna de las fiestas, el Miracle se reafirma como el eje emocional y narrativo de toda la celebración. Es la razón por la que la fiesta existe y el motivo por el que miles de personas regresan cada año a esta cita.

En un mundo en el que las tradiciones a menudo se diluyen, Calp conserva la suya con orgullo y autenticidad. El Miracle no pertenece a una filà, ni a un grupo concreto: pertenece a todo un pueblo.

Y así, cada octubre, cuando Caragol vuelve a cerrar la puerta del Portalet y la plaza estalla en aplausos, Calp recuerda que su historia no solo se cuenta: se vive.