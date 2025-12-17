Cómo las Islas Canarias se desviven por la sostenibilidad: el turismo que cuida, conserva y regenera

Las Islas Canarias son conocidas mundialmente por su clima privilegiado durante todo el año y sus sobrecogedores paisajes.

Pero rascando un poco más, podemos apreciar cómo debajo de ese sol y de sus variados paisajes encontramos un auténtico tesoro natural, un archipiélago tan impresionante como intrínsecamente frágil. En él, la naturaleza ocupa un lugar central, ofreciendo postales inigualables, ecosistemas extraordinarios y especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Una riqueza que sitúa al archipiélago como uno de los «puntos calientes» de biodiversidad a nivel mundial, un verdadero santuario para la vida.

Por suerte, lo tenemos en España y en las Islas Canarias existe plena conciencia de la necesidad de proteger la singularidad e identidad de su territorio. Desde bosques milenarios e impresionantes volcanes y campos de lava, hasta increíbles fondos marinos y cielos de calidad excepcional para la observación astronómica. Conscientes de este valor incalculable, más del 40% del territorio canario se encuentra bajo protección, una red de 146 espacios naturales en la que se incluyen sus cuatro Parques Nacionales. Este compromiso de conservación se evidencia también en el reconocimiento internacional, que incluye siete Reservas de la Biosfera y dos Patrimonios Naturales de la Humanidad. Además de su riqueza biológica, las Islas atesoran un valioso patrimonio cultural, galardonado con otros tres Patrimonios Mundiales Culturales.

Un compromiso firme y regenerativo

Las Islas Canarias son también, por su belleza y clima, un punto caliente del turismo mundial. Y es ahí donde se necesita ser plenamente conscientes del equilibrio.

Ante esta riqueza y fragilidad, el compromiso del destino con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático es firme. Este camino se formalizó al adherirse como destino turístico a la Declaración de Glasgow sobre la Acción por el Clima en el Turismo, impulsando una transición decidida hacia un turismo cada vez más responsable.

Las Islas Canarias creen en un modelo de turismo que cuida tanto de sus residentes como de sus visitantes. Este modelo más sostenible busca contribuir al bienestar de la población local, al mismo tiempo que preserva los recursos naturales, la cultura y el patrimonio de las comunidades.

Pero el archipiélago va más allá de la mera conservación. Su apuesta es por un turismo que cuida, conserva y regenera. Esto implica que el sector participe activamente en la recuperación y mejora del patrimonio que ya ha recibido el impacto de la actividad turística. Esta estrategia de regeneración es fundamental para la preservación de los valores naturales y culturales que las generaciones futuras tienen el derecho a disfrutar.

Conoce a quienes contribuyen a lograr un destino más sostenible

En las Islas Canarias, las personas y entidades comprometidas trabajan cada día para seguir avanzando y lograr un turismo más responsable. Con sus acciones e iniciativas, canarios y canarias demuestran su compromiso real con el futuro de su tierra.

Te invitamos a descubrir algunas de estas iniciativas que suman para consolidar las Islas Canarias como un destino sostenible y responsable con residentes, visitantes y el medioambiente.

La Central Hidroeólica Gorona del Viento (El Hierro): un ejemplo de energía sostenible. El Observatorio de Basura Marina (Fuerteventura): enfocado en la gestión medioambiental y el respeto por los fondos marinos. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) (La Palma): uno de los centros de investigación astronómica más importantes del mundo. Ecofinca Tecina (La Gomera): un modelo de agricultura y turismo sostenible. Conservación del halcón de Eleonor (Archipiélago Chinijo): un importante proyecto de investigación sobre esta especie protegida. Saborea Lanzarote: un proyecto pionero para crear una oferta gastronómica auténtica y de calidad. Masdunas (Gran Canaria): una iniciativa para preservar los valores ecológicos y turísticos del campo dunar de Maspalomas. Teleférico del Teide (Tenerife): el primero del mundo, sin conexión a una red eléctrica, que funciona con energías 100% renovables.

Queríamos remarcar en este punto otro proyecto fantástico, galardonado con el Premio de Turismo Islas Canarias a la Innovación, una idea que convierte los residuos orgánicos generados en los hoteles en compost de alta calidad. Suena tan increíble como realmente es.

La selección de estas y otras muchas iniciativas vinculadas con el turismo se basa en su relevancia y repercusión sobre el medioambiente, la sociedad y la economía, además de la implicación de las comunidades locales.

El nuevo perfil del turista consciente

La estrategia de sostenibilidad del archipiélago canario se alinea perfectamente con una tendencia global: los viajeros dan cada vez mayor importancia a la sostenibilidad a la hora de elegir su destino de ocio y vacaciones. Una tendencia que se intensificó tras la pandemia.

Según estudios especializados, para definir un destino como sostenible, el viajero tiene en cuenta prioritariamente que el destino respete el medioambiente (75,7%), que proteja su patrimonio cultural y natural (60,8%), que incentive la economía local (47,6%) y que trabaje en reducir las emisiones de CO2 (36,6%).

Los turistas actuales también valoran el mantenimiento de fiestas y tradiciones, el reciclaje y el consumo de productos de «kilómetro cero».

Con el objetivo de llegar a este público objetivo bien segmentado —europeos preocupados por el medioambiente, interesados en la fauna (como el avistamiento de cetáceos), la observación astronómica, el turismo deportivo y las energías sostenibles, entre otras motivaciones—, Islas Canarias lanza una campaña de difusión de estas iniciativas.

Esta estrategia de comunicación se ve difundida en diez mercados europeos clave (Reino Unido, Alemania, España, Suecia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia e Irlanda), y ha demostrado una alta implicación de la audiencia.

Así, por ejemplo, una de las oleadas lanzadas en anteriores ediciones de ocho de las producciones audiovisuales sobre sostenibilidad en YouTube, Facebook e Instagram consiguió más de 4 millones de visualizaciones completas. Este éxito no solo posiciona a las Islas Canarias en el top of mind de decisión de los viajeros preocupados por el medioambiente, sino que también confirma que la sostenibilidad es la nueva divisa de valor en la elección de un destino.

El archipiélago ha consolidado su marca, demostrando que su compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica no es solo una estrategia de conservación, sino una invitación directa al turista a ser parte de un futuro más responsable. Es un testimonio de que se puede disfrutar de la belleza única de un destino, desde sus playas hasta sus volcanes, así como de su cultura e identidad, participando activamente en su protección.

La invitación es clara: ven a las Islas Canarias, vívelas con plena consciencia y respétalas al máximo.