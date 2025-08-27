Taiwán se entrena para la invasión de China: actores, sangre falsa y simulacros de guerra

A Taipéi la alarma la detiene el estruendo de las sirenas y la orden de buscar refugio bajo tierra.

En los andenes del metro, actores simulan heridas, paramédicos practican evacuaciones y el ejército despliega vehículos y lanzadores de misiles en un escenario que mezcla la tensión de la realidad con la crudeza del teatro.

Así se vive hoy la preparación de Taiwán ante la posibilidad de una invasión china, un temor cada vez más tangible en la vida cotidiana de los taiwaneses.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, la situación en el estrecho de Taiwán es de máxima tensión.

Las autoridades de la isla han intensificado los ejercicios de defensa civil y militar, incluyendo simulacros con sangre falsa, actores que representan víctimas y ataques simulados con misiles, buscando que la población interiorice los protocolos de emergencia y la resiliencia urbana se convierta en rutina.

Los simulacros con actores y sangre falsa no solo entrenan la respuesta ante la emergencia, también envían un mensaje a Pekín: Taiwán está dispuesto a resistir, movilizando todos sus recursos humanos y materiales. En el tablero geopolítico, la isla apuesta por la preparación como su mejor carta de disuasión.

La incertidumbre persiste, pero la determinación de la sociedad taiwanesa y la magnitud de sus simulacros dejan claro que, aunque la amenaza es real, la resistencia también lo es.

Simulacros con sangre falsa y actores: entrenamiento para la supervivencia

Durante la última edición de los ejercicios Han Kuang, las calles de Taipéi y otras ciudades taiwanesas se transformaron en escenarios de guerra. Se paralizaron zonas enteras, se activaron alarmas antiaéreas y miles de ciudadanos participaron en evacuaciones organizadas. Los simulacros incluyeron:

Uso de actores que simulan heridos para entrenar a los equipos de rescate en escenarios de ataques con misiles o bombardeos.

Sangre falsa y maquillaje para crear escenas realistas de caos y pánico.

Maniobras de evacuación y rescate en túneles del metro y refugios subterráneos.

Movilización de 22.000 reservistas, la cifra más alta hasta la fecha.

Esta combinación de entrenamiento militar y ejercicios de protección civil busca reforzar la moral y la preparación de la sociedad taiwanesa, consciente de que en caso de guerra, la resistencia civil será tan crucial como la capacidad del ejército.

El pulso militar: fuerzas y capacidades de China y Taiwán

La diferencia de poder militar entre ambos lados del estrecho es abismal. Según datos de este año:

China Taiwán Soldados Más de 1 millón (cerca de 500.000 en la región) Unos 150.000 activos; 22.000 reservistas movilizables Gasto militar 296.439 millones de dólares 16.600 millones de dólares Material clave Portaaviones, misiles balísticos, fuerza aérea de última generación, capacidad de bloqueo naval, drones, fuerza de cohetes Misiles HIMARS, tanques M1A2 Abrams, sistemas antitanque TOW 2B, misiles Sky Sword II, defensa aérea y drones

China ha incrementado la presión militar con maniobras navales y aéreas de gran escala en torno a la isla, simulando bloqueos y ataques de precisión sobre infraestructuras críticas. El Ejército Popular de Liberación (EPL) integra a todas sus ramas —tierra, mar, aire y cohetes— en ejercicios conjuntos, mostrando músculo y lanzando una “severa advertencia” a quienes defienden la independencia de Taiwán.

Frente a este escenario, Taiwán apuesta por una estrategia asimétrica: fortalecer la defensa urbana, disuadir mediante la preparación total y confiar en la capacidad de resistencia de su población, además del apoyo logístico y militar de Estados Unidos.

¿Qué probabilidades hay de una invasión china?

El temor a una invasión no es nuevo, pero la percepción de riesgo ha crecido en los últimos meses. El gobierno chino, bajo el liderazgo de Xi Jinping, considera a Taiwán una “provincia rebelde” y no descarta el uso de la fuerza. Las maniobras militares chinas cada vez son más frecuentes y agresivas, mientras que las autoridades de la isla y sus aliados advierten que el riesgo de conflicto es real.

Sin embargo, analistas internacionales coinciden en que, aunque la capacidad militar de China es muy superior, el coste de una invasión sería enorme. Existen varios factores disuasorios:

La dificultad logística de un desembarco anfibio a gran escala sobre una isla fuertemente defendida.

El riesgo de intervención de Estados Unidos y aliados, lo que podría desatar un conflicto regional o global.

El impacto económico y político de una guerra abierta en el Indo-Pacífico.

Las probabilidades de una invasión inminente son bajas, pero la preparación de Taiwán responde a la creciente presión y a la voluntad de disuadir cualquier intento de agresión. El ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo, ha recalcado que el objetivo es “verificar cuánto tiempo le toma a una brigada de reservistas recuperar su capacidad de combate total después de ser convocada”.

El enfoque de Taiwán va más allá de la mera exhibición de fuerza. Las autoridades insisten en que la preparación es tanto militar como ciudadana. El entrenamiento de evacuaciones, la familiarización con búnkeres y rutas de escape, y la integración de la sociedad civil en la defensa nacional son parte de una estrategia de resistencia prolongada. Se busca ganar tiempo, desgastar a un eventual invasor y mantener la funcionalidad del país el mayor tiempo posible mientras se espera apoyo internacional.

El gobierno de William Lai ha apostado por una doctrina de defensa total, donde cada ciudadano puede convertirse en un eslabón clave de la resistencia. La población, lejos de mostrar pánico, asume con pragmatismo la necesidad de estar preparada, como resume un joven de Taipéi: “Las tensiones entre ambos lados del estrecho son muy altas en este momento. Es importante que la gente se familiarice con las rutas de evacuación”.