Así es el submarino nuclear con misiles Tomahawk que EE.UU. ha enviado frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos ha desplegado el submarino nuclear USS Newport News (SSN-750) en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de una operación militar destinada a combatir el narcotráfico regional y el presunto cartel liderado por Nicolás Maduro.

Contexto del despliegue

El USS Newport News se suma a una poderosa flota estadounidense que incluye otros buques de guerra y aviones de vigilancia, bajo una estrategia que busca fortalecer la seguridad frente a amenazas asociadas al tráfico de drogas, oro y uranio, principalmente por el llamado Cártel de los Soles. El gobierno de Donald Trump ha enfatizado que la operación no persigue invadir Venezuela, sino desmantelar redes criminales regionales a las que atribuye la crisis migratoria y el deterioro de la seguridad estadounidense.

Por su parte, Nicolás Maduro ha denunciado el despliegue como una amenaza directa, movilizando fuerzas militares y milicianos para reforzar la frontera y advertir sobre una posible invasión, al tiempo que sostiene que Estados Unidos viola tratados internacionales sobre armas nucleares con esta acción.

Características del USS Newport News

El USS Newport News es un submarino de ataque rápido de la clase Los Angeles mejorada, botado en 1986 y conocido por su maniobrabilidad, sigilo y capacidad ofensiva. Puede alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos bajo el agua y descender a profundidades mayores a 300 metros. Su propulsión nuclear le proporciona autonomía prácticamente ilimitada, permitiendo patrullas prolongadas y operatividad global.

Armamento y capacidades

Equipado con misiles Tomahawk, capaces de ser lanzados desde sistema vertical (VLS), lo que permite ataques a larga distancia y gran precisión.

Dispone de torpedos avanzados para defensa y ataque contra otras embarcaciones y submarinos.

Destaca por su capacidad para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en escenarios de alta tensión.

Reacción internacional

El despliegue ha sido respaldado por algunos países latinoamericanos atentos a la lucha contra el narcotráfico, mientras otros advierten del riesgo de escalada regional y crisis humanitaria. El operativo se suma al envío de miles de marines y reforzamiento de vigilancia aérea y naval en la zona, con una duración prevista de varios meses.

Implicaciones y perspectivas

La presencia del USS Newport News es interpretada como una muestra del poderío militar estadounidense y una advertencia directa al gobierno venezolano, en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Mientras la Casa Blanca mantiene el argumento de defensa contra el narcotráfico, Venezuela lo denuncia como una violación de su soberanía y una agresión que vulnera la paz regional.