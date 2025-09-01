Bayrou, al filo del abismo: Francia en crisis y esperando la caída del Gobierno

El ambiente político en Francia se ha tensado hasta el extremo.

La figura de François Bayrou, primer ministro y aliado tradicional de Emmanuel Macron, está en el centro de la tormenta.

La cita es clara: el próximo 8 de septiembre, Bayrou se juega su continuidad y, con ella, la estabilidad del Ejecutivo. Esta tarde, a las 18:00, una entrevista televisiva busca frenar la sangría de apoyos y convencer a una opinión pública y una Asamblea Nacional cada vez más hostil.

Sin embargo, a día de hoy, 1 de septiembre de 2025, el país observa con expectación y cierto escepticismo cómo el líder centrista intenta aferrarse a un poder amenazado por todos los flancos.

El contexto no podría ser más adverso: un Parlamento fragmentado, la oposición en bloque anunciando su rechazo y una ciudadanía mayoritariamente contraria a los recortes que propone el Gobierno.

El detonante: deuda y recortes en el epicentro del debate

Todo gira en torno al plan de ajuste fiscal defendido por Bayrou. Son 44.000 millones de euros en recortes para los presupuestos de 2026. Medidas que afectan a pilares sensibles como las pensiones, la sanidad, la educación y el seguro de desempleo. El argumento esgrimido por el primer ministro resulta contundente: hay que atajar el “peligro inmediato” del exceso de deuda nacional y evitar que Francia caiga en la “maldición” de la deuda crónica.

Bayrou insiste en que no se trata solo del futuro del Gobierno, sino del propio “destino de Francia”. En sus palabras: “La urgencia nacional es reequilibrar nuestras cuentas públicas y escapar a la maldición del sobreendeudamiento”.

Sin embargo, los datos son tozudos: el programa es profundamente impopular. Según encuestas recientes, hasta un 84% de los franceses rechaza el paquete de recortes propuesto. La percepción ciudadana es que los sacrificios se concentran en las capas medias y bajas, mientras las élites políticas parecen ajenas al coste social.

La oposición se enroca: rechazo transversal

La moción de confianza ha servido para unir lo que pocas veces se alinea en Francia: toda la oposición anuncia su voto en contra. La izquierda radical (LFI), los comunistas, los ecologistas y la extrema derecha (RN) ya han hecho público su rechazo sin matices. Incluso el Partido Socialista ha cerrado filas para votar “no”, dejando a Bayrou sin margen para negociar alianzas transversales.

El líder socialista Olivier Faure ha sido tajante: “Lo único que espero que haga ahora es decir adiós”. El presidente del RN, Jordan Bardella, ha predicho abiertamente “el fin del Gobierno”, mientras Mélenchon (LFI) apuesta por tumbar al Ejecutivo mediante moción de censura.

Esta polarización política se traduce en números implacables dentro de la Asamblea Nacional. Los cálculos muestran que Bayrou no cuenta con apoyos suficientes para superar la votación decisiva. Si pierde, deberá presentar su dimisión inmediata conforme al artículo 49.1 de la Constitución francesa.

Un Gobierno acorralado y sin margen

La estrategia mediática de Bayrou incluye entrevistas conjuntas con varias cadenas nacionales —como LCI, BFMTV o France Info— para intentar reconquistar apoyos y ganar tiempo. Sin embargo, los periodistas han sido especialmente duros durante sus intervenciones televisivas, cuestionando tanto la eficacia como la equidad del plan de austeridad.

Entre las propuestas más polémicas está la supresión de dos días festivos nacionales —el Lunes de Pascua y el 8 de mayo— con la promesa de que esta medida aportaría hasta 4.000 millones extra a las arcas públicas. Incluso aquí, Bayrou insinúa ahora cierta flexibilidad ante las críticas, dejando caer que podría aceptar eliminar solo uno de estos días festivos.

Además, sindicatos y colectivos profesionales ya han convocado huelgas para después del voto parlamentario —la más destacada será una huelga nacional prevista para el 10 de septiembre— anticipando un otoño caliente en las calles si finalmente prospera el plan gubernamental.

Macron observa desde el Elíseo

En este contexto asfixiante, Emmanuel Macron sigue manteniendo cierta distancia pública respecto a su primer ministro. Tras perder mayoría absoluta hace un año, Macron ha tenido que gobernar con sucesivos gabinetes débiles —primero Michel Barnier y ahora Bayrou— dependiendo siempre del apoyo puntual o la abstención de otros grupos parlamentarios.

El desgaste político afecta ya no solo al Gobierno sino también al propio presidente. Una eventual caída de Bayrou abriría un periodo incierto: o bien Macron nombra un nuevo primer ministro capaz de tejer alianzas inesperadas, o Francia podría encaminarse hacia elecciones anticipadas con todos los riesgos inherentes.

Escenarios posibles tras el 8-S

El desenlace inmediato depende casi exclusivamente del resultado del voto parlamentario:

Si Bayrou pierde , presentará su dimisión esa misma noche y se abrirá una crisis política inédita desde hace décadas.

, presentará su dimisión esa misma noche y se abrirá una crisis política inédita desde hace décadas. Si supera el voto , lo hará probablemente por un margen mínimo e hipotecando buena parte de su agenda política futura.

, lo hará probablemente por un margen mínimo e hipotecando buena parte de su agenda política futura. En ambos casos, Francia enfrenta semanas intensas con protestas sociales ya convocadas y un clima institucional deteriorado.

Nadie descarta sorpresas hasta última hora —incluida alguna cesión in extremis sobre los puntos más conflictivos— pero la tendencia apunta a un relevo inminente al frente del Ejecutivo francés.

En este tablero impredecible, solo una cosa parece segura: las próximas horas definirán no solo el futuro político inmediato sino también el modelo económico-social que guiará a Francia durante los próximos años.