Trump desafía a la OTAN: solo sancionará a Rusia si los ‘codiciosos’ europeos dejan de comprarle petróleo a Putin

La guerra en Ucrania sigue estancada y la presión sobre Moscú no cede, pero este fin de semana la política internacional ha dado un giro inesperado.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha enviado una carta a sus aliados de la OTAN lanzando un ultimátum: solo impondrá “grandes sanciones” a Rusia si todos los países miembros dejan de comprar petróleo ruso y adoptan la misma medida. La propuesta, directa y polémica, plantea un dilema en la estrategia occidental y pone a prueba la unidad en el seno de la alianza atlántica.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, la noticia ha provocado un terremoto diplomático.

Trump insiste en que la compra de energía rusa por parte de algunos socios “debilita” la posición negociadora de la OTAN y ha calificado de “impactante” la continuidad de estos flujos comerciales.

El presidente norteamericano también reclama que los aliados impongan aranceles del 50% al 100% a China hasta que termine la guerra, argumentando que así se podría “acelerar el final” del conflicto en Ucrania.

El mensaje es claro: o todos juntos o nada.

Contexto: una guerra estancada y una Alianza bajo presión

La ofensiva de Trump llega en un momento de máxima tensión. Esta semana, drones rusos han cruzado el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, y han sido abatidos, lo que ha llevado a la alianza a lanzar la operación Eastern Sentry para reforzar la defensa de su flanco oriental. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado las incursiones de “inaceptables”, y la respuesta militar se ha intensificado con ejercicios conjuntos y el despliegue de cazas en la región.

Mientras tanto, las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania se encuentran en punto muerto. Moscú no muestra señales de ceder y la guerra continúa concentrándose especialmente en el Donbás, donde Rusia mantiene la mayor parte de sus capacidades militares. El tiempo juega a favor de Vladímir Putin, que busca consolidar posiciones mientras la presión internacional se disipa poco a poco.

¿Qué implica el ultimátum de Trump?

La propuesta de Trump supone una ruptura con la tradicional política de presión gradual y coordinada. Hasta ahora, la Unión Europea ha prohibido las importaciones marítimas de petróleo ruso, pero varios países —como Hungría, Eslovaquia o Turquía— siguen comprando crudo y gas ruso por oleoducto o como gas natural licuado. Turquía, en particular, se ha convertido en uno de los principales compradores desde 2023, lo que dificulta la aplicación de sanciones realmente globales.

El desafío para la OTAN es doble:

Unidad interna : algunos gobiernos, como los de Hungría y Eslovaquia, mantienen lazos energéticos y políticos estrechos con Moscú y se resisten a cortar el suministro, por razones económicas y estratégicas. La dependencia de ciertos países del gas y petróleo ruso sigue siendo una realidad difícil de revertir en el corto plazo.

: algunos gobiernos, como los de Hungría y Eslovaquia, mantienen lazos energéticos y políticos estrechos con Moscú y se resisten a cortar el suministro, por razones económicas y estratégicas. La dependencia de ciertos países del gas y petróleo ruso sigue siendo una realidad difícil de revertir en el corto plazo. Coherencia en la respuesta: la exigencia de Trump de imponer altos aranceles a China añade otra capa de complejidad. Los principales socios europeos han expresado escepticismo ante la idea de sancionar a Pekín o a la India, grandes compradores de energía rusa y actores clave en la economía global.

Claves del debate actual

La carta de Trump, publicada también en su red social Truth Social, acusa a los socios de la OTAN de no estar “comprometidos al 100%” con la victoria sobre Rusia y les insta a actuar con rapidez y decisión.

El presidente estadounidense ha afirmado que su “paciencia con Putin se está agotando” y que solo una respuesta colectiva podrá poner fin a la guerra.

La reacción europea ha sido cauta. Funcionarios de la UE consideran poco realista cortar de inmediato todos los flujos energéticos rusos, dadas las necesidades de abastecimiento y la falta de alternativas a corto plazo.

Trump también ha minimizado la gravedad del incidente con los drones rusos en Polonia, sugiriendo que “podría haber sido un error”, aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado el episodio de “inaceptable y peligroso”.

¿Hacia dónde evoluciona la postura occidental?

El ultimátum de Trump marca un nuevo punto de inflexión. Si la OTAN aceptara el reto, supondría:

Un endurecimiento sin precedentes de la presión económica sobre Rusia, con el objetivo de asfixiar su financiación bélica.

Una probable escalada de tensiones comerciales con China, lo que podría tener efectos colaterales en la economía global y aumentar la volatilidad de los mercados energéticos y de materias primas.

Un riesgo de fractura interna dentro de la OTAN, ya que no todos los miembros están dispuestos —o son capaces— de cortar de raíz su dependencia del petróleo y gas ruso.

Sin embargo, la falta de consenso entre los aliados y la dificultad de implementar medidas tan drásticas hacen que la propuesta de Trump sea, de momento, más una declaración de intenciones que una hoja de ruta viable. Los próximos días serán clave para ver si la presión estadounidense logra forzar un cambio en la política europea o si, por el contrario, la brecha transatlántica se amplía.

Mientras tanto, el conflicto en Ucrania sigue su curso y la diplomacia internacional se enfrenta a una encrucijada: optar por la confrontación total o buscar vías de presión más flexibles y graduales. En cualquier caso, el pulso entre Trump y sus aliados de la OTAN abre un nuevo capítulo en la gestión de la crisis más grave de seguridad en Europa desde el final de la Guerra Fría.