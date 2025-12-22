EE. UU. Captura un buque petrolero frente a Venezuela y persigue a un tercero en el Caribe

Estados Unidos desató una crujiente tormenta en el mar Caribe: un buque petrolero ha sido capturado frente a las costas venezolanas, y las autoridades de Washington ya están cazando a un tercero en su búsqueda de petróleo sancionado. “No cesaremos hasta desmantelar estas redes que trafican petróleo sancionado para financiar el narcoterrorismo en la región”, dijo este domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje difundido por la Casa Blanca.

El Pentágono y la Guardia Costera evitaron responder preguntas en cámara, remitiéndolas a la Casa Blanca. “Estamos trabajando para confirmar los hechos y asegurar la integridad de la operación”, afirmó un funcionario de alto rango citado por CNN, que agregó que el estado del buque capturado permanece en misterio y que aún no hay certeza sobre si transportaba crudo venezolano.

Según Axios, la nave identificada como Bella 1, con bandera panameña, fue avistada buscando cargar petróleo en Venezuela. “La nave navegaba con una bandera falsa cuando fue interceptada; la persecución continúa para impedir que estas redes sigan operando”, comentó la fuente, que aseguró haber visto a unidades estadounidenses rodeando el buque.

La Casa Blanca, bajo la presión de la administración Trump, ya enfrenta preguntas sobre si el incidente es parte de una campaña mayor para bloquear el flujo de crudo desde Venezuela. Un asesor cercano a la oficina presidencial afirmó: “Este es el segundo intento de interceptación en menos de 72 horas y el tercero en el marco de una estrategia que no cede ante las sanciones”.

Por su parte, Kristi Noem confirmó la confiscación del buque Centuries, señalado como parte de la “flota fantasma” para traficar petróleo robado y financiar lo que la Casa Blanca llama un “régimen narcoterrorista” en Caracas. “El Centuries transportaba petróleo de PDVSA, según nuestros hallazgos; no obstante, la verificación en las listas de sanciones aún genera preguntas”, declaró una portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, a Reuters.

Un funcionario gubernamental, que pidió no ser identificado, agregó: “La operación en curso refleja la determinación de Estados Unidos de actuar en aguas internacionales para cortar el suministro ilícito de crudo sancionado”. Este mismo informante subrayó que estas acciones han sido coordinadas con aliados regionales y que podrían intensificarse si persiste la red de transportes sancionados.

Las noticias llegan tras el anuncio de un bloqueo ampliado a buques sancionados y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, con Washington acusando a Maduro de liderar una red de tráfico vinculada al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo. Caracas, por su parte, ha tachado estas medidas de robo y secuestro de recursos, exhortando a la comunidad internacional a observar lo que denomina una campaña de intimidación.

En tanto, analistas consultados por medios locales advierten que estas operaciones podrían escalar en tensión diplomática y logística, poniendo a prueba las leyes navales internacionales y el equilibrio de poder en la región. Un experto destacó: “Estamos ante un punto de inflexión; si estas acciones continúan, veremos respuestas más contundentes de Caracas y, posiblemente, de otros actores regionales”.