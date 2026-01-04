Bombazos de EEUU destruyen en Caracas el mausoleo del tirano Hugo Chávez

Donald Trump ha dado la orden de llevar a cabo ataques aéreos sobre Venezuela. Helicópteros y misiles impactan en la capital.

El Cuartel de la Montaña, lugar donde reposan los restos de Hugo Chávez desde 2013, resulta gravemente dañado. Al menos siete explosiones resuenan en Caracas durante la madrugada del 3 de enero.

El gobierno venezolano confirma que ha sido objeto de agresión. Denuncia bombardeos no solo en Caracas, sino también en Miranda, Aragua y La Guaira. Asegura que los ataques han afectado tanto a civiles como a militares. Residentes graban las detonaciones provenientes de Fuerte Tiuna, la base militar principal, y La Carlota. Las luces se apagan. Se oyen helicópteros y disparos.

Trump informa sobre la captura de Maduro y su esposa a través de un mensaje en Truth Social. Asegura que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo la operación. Anuncia que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para las 17:00 hora española desde Mar-a-Lago. Además, acusa a Maduro de estar involucrado en actividades de narcoterrorismo.

Antecedentes de la escalada

Las tensiones entre Venezuela y EE UU vienen acumulándose desde hace años. Ya en ocasiones anteriores, Trump había amenazado con acciones militares. La semana pasada, un ataque con drones por parte de la CIA golpeó un muelle vinculado al tráfico de drogas, marcando así la primera incursión estadounidense en territorio venezolano.

Desde su fallecimiento en 2013, los restos de Hugo Chávez han estado custodiados en el Cuartel de la Montaña, conocido como 4F, por el intento fallido de golpe que llevó a cabo en 1992. Este lugar se ha convertido en un símbolo del chavismo, utilizado por Maduro para fortalecer su legitimidad.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reacciona rápidamente ante la situación. Publica un tuit denunciando los bombardeos sobre Caracas y solicita reuniones urgentes tanto en la ONU como en la OEA, alertando así al mundo sobre lo ocurrido.

Objetivos clave bombardeados : Cuartel de la Montaña (mausoleo de Chávez ). Fuerte Tiuna (base principal). La Carlota (base aérea). Zonas adicionales en Miranda , Aragua y La Guaira .

:

Las redes sociales se inundan con vídeos grabados por ciudadanos desde sus ventanas, mostrando las explosiones mientras helicópteros sobrevuelan el área. Más de diez aeronaves participan, algunas grandes, preparadas para el despliegue militar.

Cómo llegó la crisis aquí

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, su promesa es clara: mano dura con los dictadores. Venezuela se encuentra entre sus principales objetivos. Acusa al régimen chavista no solo de narcotráfico sino también de represión.

Mientras tanto, las elecciones dudosas que llevaron a la reelección de Maduro en 2024 desatan gritos de fraude por parte de la oposición. Las sanciones impuestas por EE UU se vuelven cada vez más estrictas, mientras que la economía venezolana se desploma bajo el peso del colapso económico, con una hiperinflación asfixiante y un hambre que empuja a muchos a emigrar.

Los ataques no se limitan únicamente a Caracas, ya que informes indican bombardeos extendidos por todo el país. El gobierno venezolano califica estos hechos como una «gravísima agresión».

Objetivo Ubicación Significado Cuartel de la Montaña Caracas Mausoleo del líder chavista Fuerte Tiuna Oeste de Caracas Principal base militar La Carlota Caracas Base aérea estratégica Muelles vinculados al narcotráfico Varias costas Ruta del tráfico

Posibles evoluciones

La captura de Maduro podría cambiar radicalmente el panorama actual. Si EE UU lo saca del país, surge la pregunta: ¿será juzgado por narcotráfico? La oposición venezolana celebra este giro inesperado; sin embargo, los chavistas leales no se quedarán quietos ante esta situación.

El riesgo de una guerra regional es palpable. Desde Colombia se observan los bombardeos cruzando la frontera mientras que Petro intenta mediar o alinearse con sus vecinos. Tanto la ONU como la OEA convocan reuniones urgentes para abordar esta crisis internacionalmente condenada por Rusia y China, quienes expresan su apoyo hacia Maduro.

Pronto ofrecerá una rueda de prensa Trump donde aclarará detalles cruciales sobre si el mausoleo ha caído completamente o si los restos del líder chavista han sobrevivido; su simbolismo pesa mucho en este contexto.

Internamente, crece el apoyo hacia la oposición encabezada por figuras como Edmundo González entre otros. La posibilidad de una transición política parece más cercana; sin embargo, los leales armados están dispuestos a luchar.

El impacto económico global empieza a notarse: el petróleo venezolano se detiene y los precios comienzan a escalar mientras las inversiones huyen despavoridas.

Escenarios futuros pueden incluir:

La extradición de Maduro hacia EE UU. Un gobierno interino tomando control en Caracas. Levantamiento gradual de sanciones si se llevan a cabo elecciones limpias. Fragmentación del chavismo sin un líder visible.

Las reacciones internacionales no tardan en llegar: Brasil observa atentamente mientras México guarda silencio por ahora; Europa hace un llamado urgente a mantener la calma.

Las explosiones continúan durante horas y mañana promete traer más noticias sobre este conflicto inminente. Trump parece estar reconfigurando el mapa sudamericano con este audaz movimiento militar.

Este sábado puede marcar un giro histórico para Venezuela al entrar así en una nueva era post-chavista.