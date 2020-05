ETIAS, pospuesto para finales del 2022

El tan esperado ETIAS (European Travel Information and Authorization System – Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje), el cual tenía a muchos preocupados, ha quedado pospuesto tentativamente para finales del 2022.

La preocupación se generó al pensar que se trataba de un visado que se comenzaría a requerir para ingresar a ciertos países europeos. ETIAS no es un visado, y como se explica más adelante, es un simple permiso de entrada que se solicitará y aprobará de manera electrónica antes de viajar.

Es importante aclarar que la decisión de posponer la entrada en vigor de este nuevo sistema, el cual estaba previsto para principios del 2021, no está relacionada con el Covid-19. Ya se había anunciado este retraso antes de la pandemia y probablemente se posponga nuevamente. Por ahora, no hay que preocuparse ni dejarse engañar con falsos anuncios.

¿Qué es el ETIAS?

ETIAS es un sistema de información que se implementará para agilizar y controlar el ingreso de ciertos extranjeros a los 26 países que conforman el espacio Schengen, tales como España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, entre otros. Este registro ofrecerá información detallada de cada pasajero que desee ingresar a cualquiera de estos países. Es importante mencionar que no todos los países miembros de la Unión Europea forman parte del espacio Schengen.

ETIAS será un formulario que deberá de ser completado y aprobado de manera electrónica antes de que el pasajero intente ingresar en calidad de turista a cualquier país del espacio Schengen.

¿Aplica para todos?

No, únicamente para aquellos ciudadanos que actualmente no necesitan un visado de turista para ingresar a estos países. Por ejemplo, ciudadanos de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, entre muchos otros, no necesitan un visado para ingresar al espacio Schengen en calidad de turista. Por lo tanto, estos ciudadanos sí tendrán que solicitar el ETIAS antes de viajar.

El tiempo de estancia de 90 días para permanecer en calidad de turista, no cambiará cuando ETIAS entre en vigor.

¿Tendrá algún costo?

Sí, el costo que hasta ahora se ha indicado sería de 7 euros por solicitud. Los menores de 18 años y los mayores de 70 años probablemente estarán exentos de este costo, aunque igualmente deberán de completar la solicitud.

¿Se deberá de solicitar cada vez que se viaje?

No, se ha informado que la autorización tendría una validez máxima de 3 años o hasta que se venza el pasaporte registrado en la solicitud inicial.

¿Por qué me podrán denegar el ETIAS?

Podrá ser denegado por cualquier razón, especialmente en caso de existir algún antecedente criminal. El sistema estará integrado con la Interpol, Europol, al igual que con otros sistemas informáticos como el SIS y VIS. Si alguno de estos sistemas indicara algún tipo de alerta, muy probablemente sería denegado. En ese caso, se deberá de solicitar un visado de turismo ante el consulado del país al que se intente visitar.

ALERTA con los engaños

Cuando ETIAS entre en vigor, miles de portales desconocidos comenzarán a ofrecer el servicio de registro asegurando un mayor índice de aprobación y sin errores.

Esto ocurre actualmente con el ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), exigido a ciertos ciudadanos bajo el Visa Waiver Program para ingresar a los Estados Unidos.

Actualmente, existen cientos de empresas que cobran hasta diez veces por encima del costo real por solicitud. Estas empresas dan la impresión de ser la página oficial del gobierno por su diseño y no indican el costo de la solicitud a primera vista. El costo es revelando una vez que el solicitante ha introducido su información personal, incluyendo los nombres de sus familiares, número de pasaporte y dirección de domicilio, entre otros datos. Si no se desea continuar al verificar y descubrir el costo del servicio, ya los datos quedan registrados en estos portales. Esto presenta un gran peligro ya que empresas fantasmas tendrán acceso a una información sumamente confidencial la cual podrán vender o compartir para fines ilícitos.

Cuando ETIAS entre en vigencia, la recomendación es siempre usar la página oficial para realizar la solicitud. La misma se anunciará cuando el registro ya sea obligatorio, no se dejen engañar!

ETIAS y el COVID-19

El Covid-19, al igual que los atentados del 9/11, llegó para cambiar la vida y la seguridad de la humanidad. Sin duda, de ahora en adelante las enfermedades contagiosas se tomarán muy en cuenta en estos sistemas de seguridad e información entre países. Después del Covid-19, se implementarán sistemas a nivel mundial para diagnosticar enfermedades contagiosas y poder evitar lo que hemos vivido en estos últimos meses.

“El Covid-19 fue viajando de país en país y contagiando a la humanidad por pasajeros que ingresaron a países sin ningún tipo de control sanitario”

Por lo tanto, así como antes se pesquisaron las armas y las drogas en los aeropuertos, ahora también lo harán en busca del virus de moda. Lo que quedará por ver, serán los sistemas que se implementaran para detectar a estos enemigos invisibles.

Comenzaremos una nueva era de “Seguridad Sanitaria”

Vienen nuevos tiempos y nos debemos de adaptar y preparar al momento de viajar a otro país, especialmente, si lo hacemos por vía aérea.

“Preservar nuestra salud es lo único necesario para continuar con este viaje llamado vida”.

Alexandre Rangel

CEO, Grupo SIEspaña