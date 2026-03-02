Bruselas consuma la traición: Von der Leyen impone el Mercosur ignorando el clamor del campo español

La élite de Bruselas ha dictado sentencia contra el mundo rural.

En una maniobra que esquiva el debate parlamentario y desprecia las protestas que durante meses han inundado las calles de Europa, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha anunciado la puesta en marcha provisional del acuerdo comercial con el Mercosur.

Aprovechando la ratificación del tratado en Argentina y Uruguay, la dirigente del Partido Popular Europeo ha encontrado el resquicio jurídico necesario para imponer este acuerdo antes incluso de que pase por el escrutinio del Parlamento Europeo.

Esta decisión no es fruto de la casualidad, sino de la complicidad manifiesta entre el PP y el PSOE. Bajo el disfraz de unas supuestas «salvaguardias agrícolas» que ambos grupos impulsaron en la Eurocámara, se escondía en realidad un mecanismo para dar luz verde a un proceso que deja al sector primario a los pies de los caballos. Lejos de ser un escudo protector, estas medidas han funcionado como una cortina de humo para acelerar un desastre económico que ya asoma por el horizonte de nuestras explotaciones ganaderas y agrícolas.

VOX protesta

Desde la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, integrada en el frente de resistencia de los Patriotas, las reacciones no se han hecho esperar.

Jorge Buxadé ha calificado la jornada como «lamentable para España», señalando directamente al bipartidismo por consumar lo que considera una «traición al campo».

Según Buxadé, Von der Leyen y sus aliados socialistas han demostrado ser el mayor fraude político para los productores españoles, actuando con una opacidad impropia de una democracia y más cercana a una «tiranía» que ignora tanto a los agricultores como a los tribunales de justicia.

El escenario que se abre ahora es desolador para miles de familias. La eurodiputada Mireia Borrás ha sido tajante al definir esta aplicación provisional como una «bofetada» a nuestra agricultura, denunciando que las salvaguardias pactadas no son más que una justificación apresurada para un acuerdo que socava nuestras producciones.

La entrada masiva de productos de países terceros, especialmente en el sector cárnico y cultivos sensibles, ejercerá una presión insoportable sobre los precios, amenazando la viabilidad de nuestro modo de vida tradicional.

Mientras el PP europeo celebra un acuerdo que arruina nuestras tierras, el campo se prepara para responder. Las organizaciones agrarias ya han advertido de que no se quedarán de brazos cruzados y se prevén nuevas oleadas de protestas contra las representaciones de la Unión Europea. Frente al globalismo que vende nuestra soberanía alimentaria, la lucha por la supervivencia del campo español no ha hecho más que empezar.