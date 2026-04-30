VOX logra que el Parlamento Europeo condene el uso político de indultos y amnistías, y los ataques de Sánchez a la justicia

Nuevo triunfo de VOX en Europa.

Los de Bambú han logrado llevar al Parlamento Europeo una condena expresa al uso político de la justicia, así como al abuso de amnistías e indultos con fines partidistas. La medida se ha incorporado al informe sobre el Estado de Derecho de 2025 y refuerza el mensaje de que la independencia judicial no puede quedar al servicio del poder político.

La acción de VOX busca proyectar en Europa una crítica que en España mantiene vivo el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez. La formación sostiene que la amnistía, los indultos y ciertas decisiones del Ejecutivo no responden a una lógica institucional, sino a una estrategia para sostener mayorías y proteger intereses concretos.

El texto aprobado advierte de que la persecución de adversarios políticos, la injerencia en investigaciones de corrupción y la presión sobre jueces y fiscales dañan el principio de igualdad ante la ley. También subraya que ese tipo de prácticas erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilita la credibilidad del sistema democrático.

La iniciativa parte del grupo Patriots —del que forma parte VOX— en la Eurocámara y ha conseguido que el Parlamento introduzca una referencia explícita al uso abusivo de amnistías e indultos en beneficio de políticos. Con el prófugo Carles Puigdemont chantajeando a Pedro Sánchez, el mensaje no es menor.

La acción parlamentaria ha sido aprobada gracias a los 317 votos a favor, 275 en contra —entre los que se encuentran los del PSOE español, PNV, Bildu, Podemos, Sumar, Compromís, BNG y Esquerra— y 29 abstenciones.

Bruselas eleva así el tono frente a una práctica que considera incompatible con un Estado de derecho sólido cuando sirve para proteger a determinados dirigentes y no al interés general.

El informe también pone el foco en la necesidad de blindar la autonomía del Ministerio Fiscal.

El Parlamento Europeo reclama que no haya injerencias del poder ejecutivo y que los nombramientos de fiscales se hagan mediante procesos transparentes, porque ve en ello una pieza clave para preservar la confianza pública.

El texto aprobado en Estrasburgo añade otra advertencia: los ataques reiterados contra jueces y fiscales que investigan casos sensibles dañan la imagen de la justicia y pueden condicionar su trabajo. El Parlamento Europeo entiende que el desgaste de esas figuras no es un debate menor ni una pelea política más, sino una amenaza directa al equilibrio institucional.

Esa preocupación conecta con una línea de debate que en España está más viva que nunca ante las presiones del Gobierno a la justicia por los múltiples casos de corrupción que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La resolución no cambia por sí sola la política española, pero sí es un claro aviso desde Bruselas y un duro revés para Sánchez.

El Parlamento Europeo avisa de que la justicia no puede usarse como arma política, ni tampoco vaciarse de contenido mediante indultos o amnistías diseñados para favorecer a unos pocos. Y con eso, VOX consigue situar su denuncia en un plano europeo que da más fuerza a su ofensiva contra los abusos del actual Gobierno español.