María Corina Machado: «Este no es el final, pero sí el principio del final en Venezuela»

Un triunfo moral.

La oposición en Venezuela puede celebrar, a pesar de todas las dificultades puestas por el régimen de Nicolás Maduro, que los aires de cambio son imparables.

María Corina Machado, líder in pectore de quien debía liderar la lucha contra el chavismo y que fue inhabilitada por una maniobre del régimen dictatorial para que no concurriera a las elecciones del 28 de julio de 2024, dejó bien claro que ahora sí que se estaba ante el principio del final:

En una comparecencia ante los medios, Machado tuvo claro que se había estado, una vez más, ante un fraude de ley a la hora del recuento electoral:

Una cosa les voy a decir, mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué creen que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros, nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo. Porque esto se trata de la vida de todos. ¿Cuál es el llamado? Yo no especulo con relación a este señor. Nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa. Pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué espera la policía o las Fuerzas Armadas? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos.