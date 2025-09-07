Trump mete el miedo en el cuerpo de Maduro al abrir la puerta a ataques militares contra cárteles de la droga en la propia Venezuela

La tensión en el Caribe sube un nuevo peldaño.

El presidente Donald Trump no despejó dudas, pero el asunto flota en el aire.

Y al dictador Nicolás Maduro y su cuadrilla de narcotraficantes, no les llega la camisa al cuello.

Preguntado este domingo frente a la Casa Blanca sobre si evalúa atacar a los cárteles dentro de Venezuela, lanzó un escueto «ya verán», dejando en el aire la posibilidad real de una intervención militar directa contra el Cartel de los Soles y otras redes criminales ligadas al régimen chavista.

La frase, cargada de ambigüedad, marca un nuevo nivel de presión en la ya enconada confrontación entre Washington y Caracas, donde el narcotráfico se ha convertido en eje central del pulso geopolítico.

Tras el reciente sobrevuelo de cazas venezolanos sobre un buque estadounidense en aguas del Caribe —incidente que intensificó las fricciones— Washington movilizó una decena de cazas F-35 a Puerto Rico y mantiene en patrulla a ocho barcos militares equipados con misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas.

El despliegue se presenta como una respuesta directa al auge del tráfico de drogas desde Venezuela hacia Norteamérica.

A día de hoy, 7 de septiembre del 2025, la tensión entre ambos gobiernos se ha disparado tras varios incidentes militares recientes en el Caribe.

El despliegue de buques y cazas estadounidenses cerca de las costas venezolanas, unido al reciente ataque a una embarcación supuestamente cargada de droga, ha situado la lucha contra el narcotráfico en el centro del tablero internacional.

El propio Trump defendió abiertamente esa acción como un aviso para los cárteles y para Maduro: “Había enormes cantidades de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente… Obviamente, no lo volverán a hacer”.

El cartel de los Soles y la respuesta estadounidense

El foco principal está puesto sobre el cartel de los Soles, una organización que según Washington reúne a altos mandos militares y funcionarios chavistas. Estados Unidos acusa directamente a Maduro de encabezar esta red criminal dedicada al tráfico masivo de cocaína hacia Norteamérica.

La Administración Trump ha elevado recientemente la recompensa por información que conduzca a su captura hasta los 50 millones de dólares, una cifra que subraya la gravedad con la que se percibe su implicación.

El cartel, cuyo nombre remite a las insignias doradas que lucen los generales venezolanos, se menciona desde los años noventa como símbolo del vínculo entre sectores castrenses y el narcotráfico.

Sin embargo, durante los últimos meses su uso se ha extendido en los discursos oficiales estadounidenses hasta englobar prácticamente cualquier actividad ilícita vinculada al poder chavista. En paralelo, Washington ha comenzado a equiparar al cartel con otras bandas criminales como el Tren de Aragua, pese a tratarse de estructuras distintas.

Incidentes recientes y amenaza militar

El detonante más inmediato fue el sobrevuelo de cazas venezolanos sobre un buque estadounidense dedicado a operaciones antidrogas cerca del litoral venezolano. La reacción fue fulminante: despliegue urgente de cazas F-35 estadounidenses en Puerto Rico y advertencia clara por parte de Trump: “Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

El presidente evitó precisar distancias o detalles del incidente, pero recalcó que cualquier amenaza será respondida con contundencia.

La operación militar más llamativa hasta ahora fue el hundimiento, confirmado por Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, de una embarcación venezolana cargada de droga en aguas del Caribe. Según la Casa Blanca, la acción se dirigió expresamente contra una organización narcoterrorista vinculada al cartel de los Soles. Caracas minimizó el episodio y llegó a insinuar que podría tratarse de un montaje digital.

Estrategia global: todas las opciones sobre la mesa

El contexto es una movilización naval sin precedentes en la región desde hace décadas: ocho barcos militares estadounidenses equipados con misiles y un submarino nuclear patrullan las aguas próximas a Venezuela. El mensaje es claro: Estados Unidos quiere cortar las rutas marítimas del narcotráfico y no descarta ningún escenario.

En paralelo, crecen las presiones políticas y judiciales. Washington mantiene acusaciones formales contra Maduro por narcoterrorismo e insiste en vincularlo penalmente con el flujo masivo de cocaína hacia Estados Unidos. Para Trump, la guerra contra los cárteles latinoamericanos es parte esencial tanto de su política exterior como interna; insiste en que solo con mano dura es posible frenar la entrada ilegal de drogas y migrantes peligrosos.

La Casa Blanca también estudia catalogar como organización terrorista a organismos estatales venezolanos clave para el régimen, lo que supondría un salto cualitativo en su ofensiva legal y diplomática.

Reacciones regionales e internacionales

Las reacciones no se han hecho esperar. Maduro advirtió que cualquier agresión militar será respondida con “lucha armada”. El líder venezolano niega categóricamente su implicación en redes criminales e insiste en que las acusaciones son una excusa política para justificar intervenciones extranjeras.

El debate trasciende fronteras. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos respaldan tácitamente la presión estadounidense para frenar el tráfico ilícito, otros advierten del riesgo real de escalada militar y desestabilización regional.

Diversos analistas subrayan además las limitaciones legales e internacionales para justificar ataques directos dentro del territorio venezolano sin aval explícito de organismos multilaterales.

El debate sobre pruebas y narrativa

Aunque Estados Unidos maneja acusaciones graves contra Maduro y sus altos cargos por narcotráfico, hasta ahora no ha presentado pruebas concluyentes ante instancias judiciales internacionales. Organizaciones como Naciones Unidas no incluyen a Venezuela entre los principales corredores globales del tráfico de cocaína ni reconocen oficialmente la existencia estructurada del cartel de los Soles como grupo criminal equiparable a los grandes cárteles mexicanos o colombianos.

Para expertos independientes, más que una organización tradicional, el cartel funcionaría como una red informal donde militares y políticos obtienen beneficios puntuales por permitir o facilitar actividades ilícitas.

No obstante, para la Administración Trump basta con esa sospecha para endurecer su postura e incluso considerar ataques selectivos más allá del ámbito marítimo.

Escenarios posibles

Si Trump mantiene su retórica actual y concreta nuevas operaciones militares directas dentro o cerca del territorio venezolano, se corre el riesgo real de un enfrentamiento armado abierto.

Un incremento sostenido en las sanciones económicas y judiciales podría aislar aún más al régimen chavista pero también incrementar la represión interna.

La designación formal del cartel o incluso organismos estatales venezolanos como entidades terroristas abriría la puerta a acciones encubiertas o intervenciones puntuales bajo amparo legal estadounidense.

La falta de consenso internacional dificulta cualquier acción multilateral directa pero no detiene iniciativas unilaterales bajo el paraguas del combate global al narcotráfico.

Estados Unidos parece decidido a no descartar ninguna vía para golpear las estructuras criminales asociadas al poder venezolano. Mientras tanto, Caracas juega sus cartas entre la resistencia política interna y la amenaza permanente ante cualquier incursión militar extranjera.

En este contexto volátil e impredecible, cada declaración o movimiento militar contribuye a tensar aún más una cuerda ya demasiado tirante entre ambos países. La próxima jugada puede redefinir no solo la relación bilateral sino también todo el equilibrio regional en América Latina.