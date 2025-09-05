El general Néstor González revela el acuerdo entre el régimen chavista y la guerrilla colombiana para traficar cocaína

El reciente testimonio del general Néstor González González ha reavivado el debate sobre la implicación del régimen chavista en el narcotráfico, en colaboración directa con la guerrilla colombiana.

No me lo contaron, lo viví, afirma el militar retirado, quien envió un escrito a sus compañeros de armas detallando el funcionamiento de este engranaje criminal que, según sus palabras, ha convertido a Venezuela en una «corporación criminal» durante los últimos 25 años.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, los ecos de esta denuncia resuenan con fuerza tras la destrucción de una embarcación en el Caribe, interceptada con un cargamento de droga que, según autoridades estadounidenses, partió de Venezuela.

El incidente dejó once muertos y puso sobre la mesa, una vez más, la estrecha relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y las organizaciones criminales de la región.

“No me lo contaron, lo viví”: el testimonio de González

El general González González, que estuvo al mando del Teatro de Operaciones N.º 2 en Táchira a principios de los años 2000, asegura haber presenciado de primera mano el acuerdo entre el régimen venezolano y las guerrillas colombianas, principalmente FARC y ELN, para producir y traficar cocaína. Según su relato:

La guerrilla cultiva, custodia y traslada la coca hasta laboratorios situados en territorio venezolano.

El régimen chavista paga a estos grupos con armas y tecnología.

El producto final se exporta a través de rutas terrestres, marítimas, aéreas y fluviales hacia mercados internacionales, donde el dinero es blanqueado mediante inversiones y negocios en todo el mundo.

En sus propias palabras: La guerrilla colombiana siembra, custodia y traslada la coca a los laboratorios dentro o fuera de Venezuela; no me lo contaron, lo viví como comandante del entonces Teatro de Operaciones No 2, en La Fría, estado Táchira, y lo denunciamos directamente, en el año 2000, al entonces presidente Hugo Chávez y, públicamente en el año 2002.

Dos décadas de denuncias y silencio oficial

El militar recuerda que la denuncia formal ante Hugo Chávez se produjo en el año 2000 y que, dos años más tarde, la hizo pública. Sin embargo, las estructuras estatales y militares implicadas no sólo no frenaron la actividad, sino que la consolidaron. Durante 25 años, primero el régimen de Chávez y ahora el de Maduro han sido narcoterroristas, convirtiendo a Venezuela en una corporación criminal.

Durante su mandato en Táchira, González asegura haber destruido cultivos de coca, marihuana y amapola en la Sierra de Perijá, así como campamentos guerrilleros en la frontera. El flujo de drogas, armas y tecnología consolidó la relación entre las guerrillas y el Estado venezolano, que, según el general, ha recibido apoyo logístico y financiero de carteles mexicanos y colombianos, además de respaldo cubano.

El Cártel de los Soles y la dimensión global

El testimonio de González encaja con las investigaciones internacionales sobre el llamado Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal integrada por altos mandos militares y políticos venezolanos, acusada de facilitar el transporte de cocaína desde la frontera con Colombia hasta puertos y aeropuertos del Caribe, con destino final en Europa y Estados Unidos.

En los últimos años, Estados Unidos y otros países han intensificado las sanciones y las investigaciones sobre el régimen venezolano, acusando a Nicolás Maduro y a su círculo cercano de liderar un sistema de “narcoterrorismo de Estado”. En julio de 2025, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro y designó oficialmente al Cártel de los Soles como grupo terrorista global.

Los investigadores han documentado casos emblemáticos, como la incautación de más de una tonelada de cocaína en vuelos comerciales entre Caracas y París, o el uso de lanchas rápidas y barcos cargueros para transportar droga a través del Caribe. Según González, el narcotráfico venezolano es hoy una «arma de terrorismo global» destinada a intoxicar y desestabilizar sociedades, especialmente en Estados Unidos: Hoy no necesitan bombas humanas; ahora utilizan cocaína, fentanilo, marihuana o heroína como armas para destruir a la juventud y desestabilizar gobiernos.

Contexto geopolítico y futuro incierto

El régimen chavista niega rotundamente estas acusaciones y las atribuye a una «narrativa política» impulsada por Washington para justificar sanciones y aislamiento internacional. Sin embargo, las denuncias de altos mandos militares como González, junto a las investigaciones de organismos internacionales, siguen alimentando el debate sobre la verdadera naturaleza del poder en Venezuela.

Los expertos advierten que la consolidación de Venezuela como plataforma logística del narcotráfico regional representa un reto para la seguridad internacional, agravado por la crisis humanitaria, la migración masiva y la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales en la región.

La destrucción de la embarcación en el Caribe, que marca la actualidad, simboliza el alto coste humano y social de este fenómeno. Ciudadanos que mueren mientras el régimen disfruta con esa sangre, entre suntuosas veladas y privilegios, lamenta el general González en su carta. Un mensaje que, a día de hoy, sigue sin encontrar respuesta oficial dentro de Venezuela, pero que coloca al país en el centro de la agenda internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Mientras tanto, el testimonio de González González se suma a una larga lista de voces que reclaman justicia y transparencia en un escenario donde la frontera entre Estado y crimen parece cada vez más difusa. La evolución de este conflicto dependerá de la presión internacional, el rol de los países vecinos y la capacidad del propio pueblo venezolano para exigir cambios en el poder y en la gestión de sus recursos y fronteras.