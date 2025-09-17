EE.UU. estudia sanciones más severas que quitarle el visado para el chavista Zapatero

El dinero es lo que duele.

La posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevas y más duras sanciones al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha encendido el debate político y mediático en España y América Latina.

El foco está en sus reiterados vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y su labor como mediador en la crisis venezolana, una posición que ha sido interpretada por Washington como un apoyo al chavismo en un momento de máxima tensión internacional.

La atención no está solo en la retirada de la visa estadounidense al gurú de Sánchez, sino en la posible activación de la Ley Global Magnitsky.

Esta herramienta legal permitiría a la Administración Trump congelar los activos de Zapatero bajo jurisdicción estadounidense y prohibirle realizar cualquier tipo de transacción financiera internacional.

La medida supondría, en la práctica, una “muerte civil” en el sistema bancario occidental, similar a la experimentada por otros sancionados internacionales.

El detonante de la última escalada fue la advertencia pública del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien insinuó en redes sociales la inminente suspensión del visado de Zapatero, apodándole irónicamente “El Quita Visas” en referencia a su rol en Venezuela. El gesto fue interpretado como una seria advertencia de posibles sanciones por parte de Washington, más allá de la simple retirada del permiso de entrada.

Las sanciones que estudia EE.UU. bajo la Ley Global Magnitsky —impulsada en 2016 para combatir la corrupción y los abusos de derechos humanos— incluyen:

Congelación de fondos y propiedades bajo jurisdicción estadounidense.

Prohibición de realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses, lo que afectaría el uso de tarjetas de crédito internacionales como Visa, MasterCard o American Express.

Imposibilidad de operar con bancos europeos y españoles que mantengan relaciones con el sistema financiero estadounidense, debido a la interconexión del sistema SWIFT.

Restricción para participar en negocios o inversiones con empresas estadounidenses o aliadas.

Estas sanciones no solo afectarían a Zapatero, sino a cualquier empresa o persona que intente facilitarle el acceso a fondos o servicios financieros, incluyendo intermediarios en España, la Unión Europea y América Latina.

La controversia ha llegado al Congreso de los Diputados en España, donde la oposición, especialmente el Partido Popular, ha promovido la retirada del visado a Zapatero por “blanquear a Maduro” y normalizar su régimen ante la comunidad internacional. El debate se intensificó cuando el PSOE se negó a reconocer al Cártel de los Soles —la presunta organización criminal vinculada a la cúpula chavista— como grupo terrorista, una decisión que ha generado críticas dentro y fuera del país.

Desde Venezuela, Nicolás Maduro ha salido en defensa de Zapatero, calificando de “bochornosos” los ataques de Estados Unidos. Maduro ha insistido en que el expresidente español es un “hombre honorable” y un “dirigente político de España”, rechazando frontalmente cualquier intento de sanción por parte de Washington. El mandatario venezolano considera que las presiones estadounidenses buscan castigar a quienes no se alinean con su política exterior y ha acusado a Landau de actuar con “arrogancia imperial”.

Cómo actúa la Ley Global Magnitsky

La Ley Global Magnitsky permite al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de EE.UU. sancionar a cualquier persona extranjera implicada en violaciones graves de derechos humanos o corrupción significativa. La norma se aplica de forma extraterritorial y puede afectar a ciudadanos de cualquier país, incluidos exmandatarios y dirigentes políticos.

Las sanciones pueden implicar el bloqueo de todos los activos en EE.UU. o controlados por entidades estadounidenses; la prohibición de entrada al país y restricciones para que bancos y empresas estadounidenses o aliadas mantengan cualquier relación financiera o comercial con la persona sancionada.

En la práctica, quedar incluido en la lista Magnitsky supone el aislamiento financiero y diplomático en el mundo occidental. En casos recientes, como el del juez brasileño Alexandre de Moraes, la sanción ha supuesto la paralización total de su actividad económica internacional.

Tensiones diplomáticas y maniobras legales

La petición de sanciones contra Zapatero ha sido impulsada formalmente por el sindicato español Manos Limpias, que remitió una denuncia al Departamento del Tesoro estadounidense. El escrito, que acusa a Zapatero de colaborar con un “régimen corrupto y narcoterrorista”, ha sido objeto de debate diplomático, ya que la Embajada de España en Washington habría retrasado su tramitación para evitar un incidente bilateral.

Mientras tanto, el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha defendido la labor de Zapatero como mediador y ha rechazado las acusaciones de colaboración con el chavismo. El Ejecutivo sostiene que la posición de España en Venezuela responde a la búsqueda de una salida negociada y pacífica a la crisis política.

Perspectivas y posibles escenarios

La evolución del caso dependerá de varios factores:

La decisión final de la Administración Trump sobre la activación de la Ley Global Magnitsky, que requiere pruebas documentadas de violaciones de derechos humanos o corrupción por parte de Zapatero.

La respuesta de la Unión Europea, que podría considerar las sanciones como una injerencia en los asuntos internos de España.

El impacto en las relaciones bilaterales entre Madrid y Washington, ya tensionadas por el papel de España en Venezuela y sus relaciones con China a través de la empresa Huawei.

El caso Zapatero se ha convertido en un símbolo de la creciente complejidad de la política internacional, donde los antiguos líderes nacionales pueden ser objeto de sanciones globales por sus actividades y alianzas exteriores. La posible sanción bajo la Ley Global Magnitsky marcaría un precedente sin parangón para un expresidente europeo, elevando la presión sobre el Gobierno español y sus relaciones con el mundo.

Las próximas semanas serán clave para saber si EE.UU. convierte sus advertencias en hechos. Mientras tanto, la figura de Zapatero sigue generando divisiones y alimentando el debate sobre los límites de la diplomacia y la justicia internacional.