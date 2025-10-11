Petro celebra la caída de Dina Boluarte: “La traición se la pagaron con traición”

La destitución de Dina Boluarte como presidenta del Perú fue recibida con júbilo por el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien no ocultó su satisfacción ante el desenlace político en Lima. “La traición se la pagaron con traición”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, en alusión directa al abrupto final del gobierno de la mandataria peruana, con la que mantuvo una relación marcada por la confrontación y el silencio diplomático.

El mensaje de Petro también incluyó una nueva defensa al expresidente Pedro Castillo, quien permanece encarcelado desde diciembre de 2022. “Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas”, expresó el líder colombiano, reiterando su postura crítica hacia las instituciones peruanas.

Choque ideológico y ruptura total

La relación entre Gustavo Petro y Dina Boluarte se quebró desde el primer momento en que ella asumió el poder tras la destitución de Castillo. Petro calificó aquel episodio como “un golpe parlamentario”, mientras Boluarte lo acusó de entrometerse en los asuntos internos del Perú. La tensión escaló al punto de que ambos países retiraron a sus embajadores, paralizando la comunicación política y los proyectos de cooperación en organismos como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

Durante su mandato, Boluarte fue duramente cuestionada por la represión de las protestas que dejaron más de 50 muertos en distintas regiones del país. Estos hechos motivaron investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, además de otros escándalos, como el “Rolexgate” y una denuncia por abandono de cargo luego de someterse a una cirugía estética sin informar al Congreso.

Tensiones en la frontera

Otro de los capítulos más amargos entre Lima y Bogotá fue el conflicto por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el río Amazonas. En julio, el gobierno de Boluarte promulgó la Ley N.º 32403 que creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, lo que fue interpretado por Colombia como una “provocación innecesaria”. La respuesta de Petro fue inmediata y contundente: acusó a Perú de alterar los límites históricos y exigió una revisión técnica de los acuerdos fronterizos.

El incidente derivó incluso en enfrentamientos verbales entre patrullas fronterizas y en la denuncia de un sobrevuelo militar colombiano sin permiso. Dina Boluarte acudió a la zona y aseguró que “el Perú no cederá ni un centímetro de su territorio”, pero la crisis diplomática se mantuvo abierta hasta su salida del poder.

Fin de un mandato marcado por la controversia

Boluarte llegó a la Presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Su gobierno, nacido en medio de la crisis, terminó sumido en escándalos, protestas y con una desaprobación histórica. Con su destitución, la expresidenta pierde la inmunidad y podría enfrentar procesos judiciales, cerrando un ciclo turbulento en la política peruana.

Desde Colombia, Petro clausura el episodio con una frase cargada de simbolismo y revancha: “La traición se la pagaron con traición”. Un mensaje que no solo celebra la caída de una enemiga política, sino que reaviva las heridas abiertas entre Lima y Bogotá.