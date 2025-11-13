El dictador Maduro ordena ‘movilización militar masiva’ en Venezuela ante el despliegue bélico de EEUU en el Caribe

No le llega la camisa al cuello al tirano.

El Caribe se encuentra bajo una tensión militar inédita en años y el dictador Nicolás Maduro anda asustado.

El gobierno chavista ha dispuesto una “movilización masiva” de sus fuerzas armadas como respuesta al despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la Marina estadounidense, que ya opera bajo el mando del Comando Sur en aguas cercanas a Venezuela.

La notificación oficial llegó acompañada de maniobras y ejercicios militares en tierra, mar y aire, una clara demostración de fuerza que, según Caracas, busca “preservar los sagrados intereses del país” ante lo que consideran una “amenaza imperialista”.

Este despliegue militar venezolano, parte del denominado “Plan Independencia 200”, abarca todos los recursos de defensa disponibles: medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos.

También se incluye la participación activa de la Milicia Bolivariana, los cuerpos de seguridad ciudadana y los comandos de defensa integral.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó la movilización de 200.000 efectivos en todo el territorio nacional y destacó la unidad y cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El USS Gerald R. Ford y la respuesta estadounidense

La llegada del USS Gerald R. Ford representa un cambio significativo en la estrategia militar de Estados Unidos en esta región. Esta embarcación, valorada en más de 13.000 millones de dólares y capaz de transportar hasta 90 aeronaves junto a cerca de 5.000 tripulantes, simboliza lo más avanzado en tecnología y operatividad dentro de la flota estadounidense. Su despliegue se enmarca dentro de una directiva presidencial emitida por Donald Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales transnacionales.

Acompañando al Gerald R. Ford, la Marina ha trasladado destructores, submarinos nucleares y cazas F-35, creando así una de las agrupaciones navales más importantes que se han visto en el hemisferio occidental en años recientes. Según el Pentágono, este operativo tiene como objetivo “detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas” y reafirmar el poderío estadounidense en la zona, todo ello en un contexto marcado por una creciente rivalidad geopolítica.

Alvin Holsey, líder del Comando Sur, ha sido claro al afirmar: “El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald Ford es un paso crucial para proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio estadounidense”. Esta maniobra no solo tiene un componente operativo; también envía un mensaje político contundente tanto a Caracas como a toda la región.

Antecedentes y evolución del conflicto

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están plagadas de desencuentros y sanciones acumuladas a lo largo de los años. El gobierno chavista, que ha fortalecido su control político y militar durante 2024 y 2025, considera la presencia naval estadounidense como una “provocación” que pone en peligro su soberanía. Desde su perspectiva, Washington justifica esta escalada como parte esencial de su campaña antinarcóticos y defensa regional.

Desde septiembre pasado, las fuerzas estadounidenses han intensificado sus operaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico; han hundido 19 narcolanchas junto con un submarino e informado sobre la muerte de 76 personas vinculadas a actividades ilegales. Esta ofensiva ha elevado notablemente el perfil militar estadounidense mediante ejercicios tácticos en Trinidad y Tobago y patrullajes realizados a escasa distancia de las costas venezolanas.

La reacción venezolana ha ido más allá de las palabras; se ha traducido en una práctica demostración operativa. La activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y municipios busca asegurar una coordinación multisectorial que involucre a la población, preparando así al país frente a cualquier eventualidad.

El impacto en la seguridad regional

La presencia del USS Gerald R. Ford junto con las acciones militares venezolanas han suscitado inquietud entre naciones vecinas y organismos internacionales. La creciente militarización del Caribe plantea serios riesgos para la estabilidad regional, especialmente considerando un contexto marcado por polarizaciones políticas intensas y el crecimiento desmedido de organizaciones criminales. El despliegue estadounidense ha sido visto como una demostración de fuerza, pero también genera discusiones sobre si es conveniente utilizar activos estratégicos tan valiosos fuera de los principales escenarios globales como Europa o el Indo-Pacífico.

Para Venezuela, enfrentar esta situación implica un desafío doble: mantener unida a su fuerza armada mientras evita que las tensiones desembocan en un conflicto directo. Expertos internacionales advierten que aunque ambos países han logrado esquivar enfrentamientos directos hasta ahora, esta dinámica podría dar lugar a incidentes más graves si ocurre algún tipo de acción accidental o provocativa en aguas disputadas.

Estrategia militar y futuro inmediato

El despliegue del USS Gerald R. Ford ha alterado notablemente el equilibrio militar en el Caribe. Estados Unidos ha demostrado su capacidad para proyectar poder rápidamente frente a amenazas transnacionales; al mismo tiempo, Venezuela ha movilizado todos sus recursos para exhibir fuerza interna y cohesión. La clave radica ahora en cómo ambas partes manejarán esta tensión para evitar que se convierta en confrontación abierta.

En las próximas horas seguirán desarrollándose tanto los ejercicios militares venezolanos como las operaciones estadounidenses bajo atento escrutinio internacional. Encontrar un equilibrio entre garantizar seguridad regional y mantener disuasión militar será esencial para evitar que esta crisis actual evolucione hacia una escalada irreversible.

El Caribe se transforma así en un escenario crucial para rivalidades globales; cada movimiento cuenta entre estas dos potencias que hasta ahora muestran sus cartas sin cruzar líneas rojas directamente. La atención mundial se centra sobre esta región que no solo es periférica sino que se sitúa ahora mismo al centro del tablero geopolítico global.