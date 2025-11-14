Chile: Quiénes son los cinco millones de ‘votantes obligados’ y cómo pueden cambiar la carrera presidencial

Chile está a punto de vivir una jornada electoral que quedará marcada en la historia.

Por primera vez desde el regreso a la democracia en 1990, las elecciones presidenciales se realizarán con inscripción automática y voto obligatorio.

Con un padrón electoral que supera los 15,6 millones de personas, alrededor de cinco millones de ellas acudirán a las urnas por obligación, no por deseo propio.

Esta nueva categoría, conocida como votantes obligados, se ha convertido en el gran misterio de la campaña y podría ser el elemento decisivo en unos comicios donde los pronósticos son muy ajustados y los debates giran en torno a la inseguridad y el crimen.

El perfil del votante obligado

La mayoría de estos nuevos votantes es joven y proviene de sectores populares. Muchos no solían participar en elecciones previas y su motivación para ir a votar se basa más en el temor a sanciones económicas que en un interés político genuino. Según estudios recientes, este electorado tiende a priorizar lo práctico sobre lo ideológico y muestra una escasa identificación con partidos políticos. Además, su comportamiento es poco predecible: suelen tomar decisiones en el último momento y responden más a cuestiones concretas como seguridad, economía y justicia social.

Las encuestas indican que solo el 27,35% de los votantes obligados cuenta con educación superior, en comparación con el 50,6% de los votantes habituales. Esto sugiere que este nuevo electorado es más diverso y menos receptivo a los discursos convencionales. Sus preocupaciones principales giran en torno a la seguridad, la migración y el desempleo; sin embargo, también exigen una mayor intervención del Estado para mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Pronósticos y favoritos: un panorama incierto

Las encuestas más recientes apuntan a que la candidata oficialista Jeannette Jara lidera la intención de voto en primera vuelta con un 27% de apoyo, seguida por José Antonio Kast, quien alcanza el 20%.

A continuación se encuentran Johannes Kaiser (14%), Evelyn Matthei (13%) y Francisco Parisi (11%). No obstante, para ganar en primera vuelta es necesario superar el umbral del 50%, lo que hace probable un balotaje entre Jara y Kast.

A pesar de su posición como favorita, las proyecciones sugieren que Jara podría perder en una segunda vuelta frente a cualquiera de los tres candidatos de derecha que tienen opciones reales para llegar hasta diciembre. El voto obligado podría jugar un papel crucial en este escenario; su comportamiento errático responde más a factores pragmáticos que ideológicos. Algunos analistas advierten que Jara podría recibir más de cuatro millones de votos en primera vuelta, aunque eso no asegura su victoria final.

Inseguridad y crimen: el miedo como factor electoral

La inseguridad y el crimen han dominado la campaña electoral. El temor hacia la delincuencia y la sensación de inestabilidad social han ocupado un lugar central en la agenda política e influido notablemente en las preferencias del electorado obligado. Este grupo, que valora el orden y la estabilidad, podría inclinarse hacia aquellos candidatos que ofrezcan medidas más severas contra la delincuencia y una mayor intervención estatal en asuntos de seguridad pública.

Los partidos políticos de derecha han sabido capitalizar este sentimiento al presentar propuestas contundentes mientras refuerzan la idea de que la izquierda no ha logrado garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la izquierda también ha respondido con iniciativas centradas en justicia social y mejoras económicas, buscando atraer así al voto de quienes priorizan su bienestar financiero.

El impacto del voto obligado en el resultado

El voto obligatorio ha transformado cualitativamente al electorado chileno. Este nuevo segmento representa un tercio del padrón electoral y será fundamental para determinar quién será el próximo presidente del país. Su comportamiento impredecible y sus prioridades concretas obligan a los partidos políticos a reformular sus discursos y propuestas para captar su interés.

En definitiva, Chile se enfrenta a unas elecciones presidenciales sin precedentes donde tanto el voto obligado como el miedo hacia la inseguridad podrían ser factores determinantes. El desenlace dependerá significativamente de cómo logren los candidatos conectar con este nuevo electorado y responder adecuadamente a sus necesidades más apremiantes.