El dictador Maduro intenta aplacar a Trump, liberando a 71 presos políticos, detenidos en las protestas contra el fraude electoral de Venezuela en 2024

El régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves 25 de diciembre la liberación de 71 presos políticos.

Estos detenidos habían estado en prisión desde que estallaron las manifestaciones masivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La noticia fue divulgada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que si bien celebró este avance, lo calificó como insuficiente, exigiendo una amnistía general para todos los afectados.

De los liberados, hay 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes.

Los hombres fueron liberados del penal de Tocorón, ubicado en Aragua. Las mujeres salieron del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda, mientras que los menores procedían de La Guaira.

Ninguno de ellos es un líder opositor conocido. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos verificó los nombres de nueve liberados a través de X. “Cada nombre que se elimina de las listas de reclusión injusta es una victoria para la verdad y la esperanza”, señalaron.

Antecedentes de la crisis

Las elecciones del 2024 encendieron la chispa del descontento. El Consejo Nacional Electoral, bajo control chavista, proclamó a Maduro como el ganador, lo que desató acusaciones de fraude por parte de la oposición. Edmundo González Urrutia tenía documentos que respaldaban su victoria, y organismos internacionales apoyaron las dudas sobre el proceso electoral. Las protestas estallaron en diversas ciudades.

La respuesta del gobierno fue contundente: más de 2.400 personas fueron detenidas bajo acusaciones de terrorismo y vandalismo. ONG como Foro Penal han clasificado a estos individuos como presos políticos, estimando que al 15 de diciembre aún quedaban 902 tras las rejas: 782 hombres, 120 mujeres, además de 898 adultos y cuatro adolescentes, con un desglose que incluye a 728 civiles y 174 militares, así como a 86 con doble nacionalidad.

Desde entonces, las liberaciones han sido escasas y espaciadas en el tiempo. En agosto de 2024, se dejaron libres a 13 personas bajo medidas sustitutivas, pero el proceso se detuvo en marzo siguiente. En octubre, las madres solicitaron revisar casos pendientes. Ahora, esta liberación masiva rompe con esa tendencia. El Ministerio para el Servicio Penitenciario ha informado sobre un total de 99 excarcelados, alegando que se trató de casos relacionados con hechos de violencia e incitación al odio. Presentan este gesto como un compromiso con la paz y la justicia, superando ya las **2.000 liberaciones bajo medidas cautelares.

¿Gesto para Trump?

El momento elegido no es casualidad. La posición de Donald Trump se ha vuelto más dura, amenazando con imponer nuevas sanciones y sugiriendo una posible intervención si no hay concesiones por parte de Maduro. Caracas percibe esta presión y esta liberación, la más significativa en meses, parece una respuesta estratégica. Además, coincide con el periodo navideño y el aumento en las tensiones con Washington.

El gobierno chavista niega la existencia de presos políticos, insistiendo en que todos cumplen condenas por graves delitos. Sin embargo, opositores y organizaciones no gubernamentales desestiman esta afirmación, tildándola como pura represión. Desde Foro Penal, advierten que esta lista no incluye detenciones recientes realizadas en un plazo menor a 48 horas.

Protestas 2024 : Más de 2.400 detenidos.

: Más de 2.400 detenidos. Liberados total : Más de 2.000 bajo medidas cautelares.

: Más de 2.000 bajo medidas cautelares. Presos actuales : 902 según Foro Penal.

: 902 según Foro Penal. Perfil liberados: 65 hombres (Tocorón), 3 mujeres (La Crisálida), 3 adolescentes (La Guaira).

Cómo puede evolucionar

En este contexto, Maduro busca oxígeno político al liberar prisioneros para reducir la presión externa sin tocar a los líderes opositores; figura prominente como González continúa exiliado. La oposición reclama una amnistía completa: “La injusticia sigue afectando a centenares de familias”, reiteran las madres.

Si la presión por parte de Trump aumenta, podrían surgir más gestos similares. Las sanciones petroleras están causando estragos y la economía venezolana sigue tambaleándose mientras persiste la migración masiva. Con esos 902 presos todavía encerrados marcando el pulso social, ONG permanecen atentas ante cualquier cambio significativo. Si no se otorga una amnistía generalizada, es probable que veamos un resurgimiento en las protestas.

El gobierno reafirma su soberanía ante estas circunstancias, pero el mundo observa atentamente cómo se desarrolla esta situación. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y naciones vecinas cuestionan la legitimidad del régimen actual. Esta Navidad brinda algo de alivio a algunas familias, aunque no soluciona la crisis subyacente. Así pues, Maduro continúa navegando un diálogo selectivo mientras la presión internacional determinará los próximos pasos a seguir; muchos esperan más abrazos entre aquellos que recuperen su libertad.