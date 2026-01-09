¿A quien le van a entregar ahora el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?

Durante años, el inmenso tesoro de Venezuela no ha estado escondido en el lecho del Orinoco, sino bajo las calles de Londres.

En las bóvedas del Banco de Inglaterra, reposan unas 31 toneladas de oro venezolano, transformadas hoy en un símbolo incómodo de la nueva geopolítica financiera.

Lo que comenzó como una gestión habitual de reservas ha evolucionado hacia un enfrentamiento jurídico y político que entrelaza sanciones, cambios de régimen, reconocimiento diplomático y el temor a establecer precedentes.

La disputa acerca del oro trasciende lo meramente elitista entre Londres y Caracas.

Detrás de cada lingote bloqueado hay una discusión profunda sobre quién tiene legitimidad para decidir sobre esos recursos y bajo qué condiciones serán utilizados.

Por ahora parece claro: ese oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra carece tanto de beneficiarios definidos como también tiene un guardián reacio; mientras tanto sus dueños permanecen divididos ante un futuro atado a una palabra cuya presencia lleva demasiado tiempo suspendida: transiciones.

La pregunta es clara: ¿a quién se le entregarán ahora?

El oro que nadie puede tocar

El punto inicial es evidente tanto en cifras como en ubicación:

Aproximadamente 31 toneladas de oro pertenecientes al banco central venezolano llevan años depositadas en el Banco de Inglaterra .

pertenecientes al banco central venezolano llevan años depositadas en el . En 2020, su valor ascendía a cerca de 1.400 millones de libras; con el reciente aumento del precio del oro, su valor actual es considerablemente mayor.

Representan alrededor del 15% de las reservas exteriores de Venezuela, según estimaciones de analistas.

Este oro no está perdido ni olvidado. Está registrado, bajo custodia y control físico por una entidad reconocida por su alta seguridad. El dilema no es técnico; es político y legal: nadie tiene actualmente la autorización efectiva para mover un solo lingote.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el ascenso de Delcy Rodríguez como figura clave en el nuevo esquema de poder en Caracas han llevado este asunto al primer plano. Sin embargo, lejos de aclararse, el futuro del oro se encuentra más estancado que nunca.

Quién manda sobre el oro: la doctrina de “una sola voz”

En el Reino Unido, la clave no reside en las bóvedas del Banco de Inglaterra, sino en la política británica respecto al reconocimiento gubernamental.

Los tribunales británicos siguen la doctrina conocida como “One Voice” : si el Gobierno del Reino Unido reconoce a un líder como jefe de Estado de un país, los jueces y organismos públicos deben alinearse con esa postura.

: si el Gobierno del reconoce a un líder como jefe de Estado de un país, los jueces y organismos públicos deben alinearse con esa postura. En 2021, el Tribunal Supremo británico aceptó que el Gobierno reconocía a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, lo que le otorgaba control teórico sobre las reservas frente al gobierno de Maduro.

Este esquema ya era complicado. Pero la situación se ha vuelto más intrincada tras dos cambios significativos:

El desgaste internacional del “gobierno interino” de Guaidó, que ha perdido reconocimiento efectivo en varios países. La caída y detención posterior de Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que ha obligado a redefinir quién representa al Estado venezolano en el exterior.

En este contexto, el Gobierno británico ha dejado claro algo fundamental: no reconoce como legítimo ni al antiguo régimen chavista ni al nuevo liderazgo encabezado por Delcy Rodríguez. Esta falta de reconocimiento es esencial para entender por qué el oro permanece inmóvil.

La posición actual de Londres: el oro se queda donde está

Recientemente, el mensaje desde Londres ha sido contundente:

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper , ha declarado en el Parlamento que dado que Reino Unido no reconoce al actual gobierno venezolano, no es probable que se liberen las reservas de oro.

, ha declarado en el Parlamento que dado que no reconoce al actual gobierno venezolano, no es probable que se liberen las reservas de oro. Cooper ha enfatizado que la política británica busca “estabilidad” y una “transición hacia la democracia” en Venezuela , principios que guían su postura.

, principios que guían su postura. Analistas del mercado como Rhona O’Connell han resumido este enfoque con claridad: “el oro se queda donde está”.

Por otro lado, el Banco de Inglaterra subraya su independencia formal; sin embargo, en la práctica actúa dentro del marco político establecido por el Gobierno y las sanciones internacionales. No puede comportarse como si fuera un simple depósito privado: se trata aquí de reservas soberanas pertenecientes a un país bajo sanciones y en medio de una disputa sobre su legitimidad.

La consecuencia inmediata es evidente:

No se entregará el oro ni al gobierno chavista saliente ni al equipo liderado por Delcy Rodríguez.

Tampoco será desbloqueado para estructuras opositoras anteriores que han perdido apoyo real.

El resultado es un limbo: aunque formalmente sigue siendo propiedad del Banco Central de Venezuela, ninguna facción política puede acceder a esas reservas.

¿Existe un “nuevo destinatario” para los lingotes?

Al plantearse “¿a quién le van a entregar ahora el oro?”, la respuesta honesta es que actualmente no hay un destinatario operativo definido. Sin embargo, existen escenarios posibles, todos condicionados por decisiones políticas y judiciales futuras:

Reconocimiento a un nuevo gobierno venezolano consensuado Si en Caracas surge un gobierno capaz de obtener reconocimiento explícito por parte del Reino Unido , la doctrina “One Voice” permitiría a los tribunales desbloquear las reservas.

surge un gobierno capaz de obtener reconocimiento explícito por parte del , la doctrina “One Voice” permitiría a los tribunales desbloquear las reservas. Ese gobierno reconocido podría instruir al Banco Central para gestionar o repatriar el oro.

Por ahora, ese consenso brilla por su ausencia y no hay reconocimiento británico. Acuerdo político vinculado a una transición democrática Londres ha insinuado que el oro podría utilizarse como parte presión para fomentar reformas democráticas y garantizar respeto a los derechos humanos.

En términos prácticos, liberar esos activos podría depender del avance verificable hacia procesos electorales o liberación de presos políticos. Mantenimiento prolongado del bloqueo Si no hay avances políticos claros, lo más probable es que el oro permanezca años inmovilizado en Londres, tal como ha sucedido con otros países sancionados.

Para la economía venezolana significaría renunciar prácticamente a un colchón financiero crucial en medio de la crisis actual.

No hay señales actuales que indiquen que ese oro será entregado a Estados Unidos, acreedores privados o organismos multilaterales. El debate gira exclusivamente alrededor de quién representa a Venezuela ante el Banco de Inglaterra; no hay cuestión alguna sobre una reasignación patrimonial.

El factor internacional: Suiza, sanciones y presión coordinada

La situación en Londres no opera aislada. En fechas similares, Suiza anunció la congelación de activos relacionados con Maduro, su esposa Cilia Flores, así como otros 35 allegados a petición del sistema judicial estadounidense. Aunque los importes concretos no han sido revelados, queda claro: Europa refuerza su cerco financiero contra el chavismo.

Algunos aspectos destacados son:

Suiza ha congelado bienes y cuentas vinculadas a figuras del régimen sin confirmar si existen reservas oficiales venezolanas dentro su sistema financiero.

La Unión Europea mantiene sanciones contra dirigentes venezolanos incluyendo a Delcy Rodríguez por abusos contra los derechos humanos y episodios como lo sucedido con “Delcygate”.

El objetivo declarado consiste en impedir que los cercanos al chavismo utilicen activos externos para sostenerse políticamente o evadir sanciones.

En este contexto, el oro ubicado en Londres representa algo más que un activo financiero; actúa como palanca dentro una estrategia occidental más amplia respecto a Venezuela.