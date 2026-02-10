El chavista Zapatero chantajeó a Edmundo González: ofreció liberar a su yerno si apoyaba a un militar compinche suyo como sucesor de Maduro

Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación de El Debate, pone al descubierto un encuentro nocturno que revela las estrategias de Zapatero en Venezuela.

La noche del 24 de septiembre de 2025, el expresidente se presentó sin previo aviso en el hogar de Edmundo González Urrutia, ubicado en el barrio de Salamanca, Madrid. Pasadas las diez, acompañado por escolta policial, permaneció allí más de una hora.

Durante esa reunión, Zapatero condicionó sus gestiones para liberar a Rafael Tudares, yerno de González y preso político venezolano desde hacía más de un año, a un respaldo público hacia el general Miguel Rodríguez Torres, propuesto como sucesor de Nicolás Maduro.

Tudares enfrentaba acusaciones de terrorismo y conspiración, cuestionadas por diversas organizaciones internacionales.

Según fuentes cercanas, González, ampliamente reconocido por la comunidad global como vencedor electoral, rechazó la oferta.

Este episodio se inscribe dentro del plan chavista para una transición controlada. Rodríguez Torres, exdirector del SEBIN –la policía política del régimen–, fue responsable de su estructura en el Helicoide de Caracas, un centro conocido por las torturas denunciadas por organismos defensores de los derechos humanos. En su papel como ministro del Interior en 2014, reprimió manifestaciones que resultaron en decenas de muertos.

Trayectoria oscura : Colaborador estrecho de Maduro hasta 2018, año en que fue encarcelado por conspiración. Estuvo casi cinco años tras las rejas.

: Colaborador estrecho de hasta 2018, año en que fue encarcelado por conspiración. Estuvo casi cinco años tras las rejas. Liberación chavista : Gracias a la mediación de Zapatero , logró salir en 2023 y se trasladó a Madrid con él. Actualmente reside allí, vinculado a maniobras para mantener la estabilidad sin desmantelar el régimen.

: Gracias a la mediación de , logró salir en 2023 y se trasladó a Madrid con él. Actualmente reside allí, vinculado a maniobras para mantener la estabilidad sin desmantelar el régimen. Recelos internacionales: Desde Washington se observan posibles conexiones con el «cártel de los Soles». En España, una denuncia por torturas presentada en 2025 fue archivada debido a cuestiones jurisdiccionales.

Aunque Zapatero desmiente cualquier aspiración política por parte de Rodríguez Torres, los opositores lo consideran una prolongación del poder chavista. Fuentes diplomáticas apuntan que las recientes excarcelaciones responden más a presiones ejercidas por Donald Trump que a gestiones del expresidente español.

Por otro lado, la figura de Zapatero se ve empañada por sombras financieras. La UDEF investiga pagos que superan los 555.700 euros realizados por Julio Martínez, detenido en la trama relacionada con Plus Ultra, que implicó el rescate con fondos públicos a la aerolínea venezolana. Facturas por «trabajos» poco claros están vinculadas a empresas dirigidas por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Zapatero, propietarias de la agencia Watefad.

Las reuniones clandestinas complican aún más el caso:

Se registró una reunión secreta en El Pardo tan solo 72 horas antes del arresto de Martínez , donde se vio una bolsa llena de documentos y un vehículo oficial.

, donde se vio una bolsa llena de documentos y un vehículo oficial. Al menos cinco encuentros tuvieron lugar en Aravaca relacionados con transferencias hacia Venezuela, utilizando aeronaves pertenecientes a PDVSA para evitar ser rastreados.

Entrambasaguas describe cómo Martínez, un «fantasma» digital y «conseguidor», facilitó el rescate. A pesar de que Zapatero minimizó esta conexión catalogándola como «una anécdota», fotografías evidencian lo contrario. La Policía está viendo cómo se cierra un cerco judicial.

En Venezuela, mientras tanto, Zapatero defiende la ley de amnistía como un «paso decisivo». Sin embargo, su presión sobre González y sus vínculos con Rodríguez Torres ponen en entredicho su supuesta neutralidad. Los opositores lo acusan abiertamente de fortalecer al chavismo. Fuentes cercanas al diario ABC indican que propuso al general como futuro ministro de Defensa tras la era Maduro.

La situación revela un perfil complejo: un Zapatero comisionista involucrado en millones relacionados con Plus Ultra, mediaciones turbias y un general represor como pieza clave. Aunque González niega haber tenido ese encuentro en su casa, el despliegue policial da cuenta de lo contrario. Mientras tanto, mientras espera en Madrid, el régimen busca alternativas para salir adelante. ¿Se trata realmente de gestiones humanitarias o es un negocio político? Las imágenes y documentos parecen tener mucho que decir al respecto.