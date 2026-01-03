La BBC abre todo meter sus informtivos con eso: «Trump afirma que EE.UU. ha capturado» al presidente venezolano Maduro y a su esposa en un ataque a gran escala».

Caracas vivió una de sus madrugadas más inquietantes en los últimos meses. Poco antes de las 2:00 a. m., habitantes de distintos sectores de la capital comenzaron a reportar fuertes explosiones y ruidos de aeronaves volando a baja altura, generando alarma y confusión entre la población.

Los estruendos fueron escuchados en zonas como El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués y Los Ruices, según numerosos testimonios ciudadanos difundidos en redes sociales y recogidos por medios locales e internacionales. Algunos vecinos aseguraron haber contado al menos siete detonaciones, separadas por breves intervalos, lo que incrementó el temor a un posible episodio de violencia mayor.

Sobrevuelos y apagones: el caos sin explicaciones

A los sonidos de las explosiones se sumó el sobrevuelo de aviones o helicópteros a muy baja altura, un hecho inusual incluso para una ciudad acostumbrada a la militarización simbólica del poder. En paralelo, sectores del sur de Caracas quedaron sin suministro eléctrico, aumentando la sensación de vulnerabilidad y descontrol.

Hasta el momento, no se reportan oficialmente víctimas ni daños confirmados. En varios barrios, residentes salieron a las calles en plena madrugada buscando información, protección o simplemente comprobar que sus familiares estaban a salvo.

El silencio del régimen y la desprotección ciudadana

Lo más alarmante del episodio no fue solo la magnitud de los hechos, sino el absoluto silencio de la narcotiranía venezolana durante las horas críticas posteriores. No ha habido comunicados inmediatos, explicaciones técnicas ni comparecencias oficiales que aclararan si se trató de maniobras militares, un incidente interno o un hecho de mayor gravedad.

Este vacío informativo refuerza una constante de la nartcotiranía de Nicolás Maduro: la opacidad como método de control, incluso cuando están en juego la seguridad y la tranquilidad de millones de ciudadanos.

Un contexto internacional cada vez más tenso

Las explosiones ocurren en un clima de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcado por operaciones estadounidenses contra redes de narcotráfico en el Caribe y por reiteradas acusaciones del chavismo sobre supuestas amenazas externas.

Sin embargo, no existe confirmación alguna de una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano, y analistas coinciden en que el régimen suele instrumentalizar este tipo de episodios para reforzar su narrativa de asedio externo y justificar el endurecimiento del control interno.

La población, una vez más, la gran olvidada

Mientras el poder juega su ajedrez geopolítico y militar, los ciudadanos vuelven a ser los grandes perjudicados. Sin información veraz, sin garantías de seguridad y sin instituciones confiables, los venezolanos enfrentan cada crisis con una mezcla de miedo, resignación y hartazgo.

Europa, Estados Unidos y la región latinoamericana expresan preocupación, pero la acción efectiva sigue siendo mínima, y el deterioro cotidiano de la vida en Venezuela continúa normalizándose en el debate internacional.

Un país al límite

Lo ocurrido esta madrugada en Caracas no es un hecho aislado, sino otro síntoma de un país al borde, donde cualquier ruido en la noche despierta el recuerdo del colapso, la represión o el conflicto.

Hasta que no haya transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la protección de la población civil, cada explosión seguirá resonando no solo en el cielo de Caracas, sino en la conciencia de una comunidad internacional que observa, pero no actúa.