El Presidente Donald Trump ofrece que los ingresos del petróleo se usarán “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”

El presidente Donald Trump anunció este martes que las nuevas autoridades de Venezuela han acordado transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos para su venta en el mercado norteamericano, y que él mismo controlará los ingresos derivado de esas ventas, con el argumento de que se usarán “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”

Trump instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para que implemente de inmediato el plan, que implica transportar el crudo sancionado directamente a la costa estadounidense. El volumen anunciado —que representa entre 30 y 50 días de la producción petrolera venezolana previa a la intervención— está valorado en cerca de 2.000 millones de dólares o más según los precios actuales del crudo.

Delcy Rodríguez: concesiones ante la presión de Washington

La administración interina venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, ha aceptado cooperar con las demandas de EE. UU. para abrir el acceso al petróleo venezolano, lo cual contrasta con las repetidas protestas del chavismo sobre “agresión imperialista” y “piratería energética” ejecutada por Washington contra la industria petrolera estatal.

Rodríguez ha intentado matizar su aceptación, destacando que Venezuela sigue siendo soberana, aunque EE. UU. ha reiterado su intención de obtener acceso total a la infraestructura energética venezolana y gestionar los ingresos durante la fase actual de transición.

Veintiséis años de socialismo del siglo XXI y el uso del petróleo como control social

Durante los 26 años del socialismo del siglo XXI, impuesto primero por Hugo Chávez (1999–2013) y continuado por Nicolás Maduro (2013–2025), el petróleo venezolano dejó de ser un instrumento de soberanía económica para convertirse en un medio de control social y político interno.

Las magnitudes son elocuentes: Venezuela posee oficialmente más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas, la cifra más alta del mundo, por delante de Arabia Saudita e Irán. Sin embargo, la producción diaria cayó de más de 3,5 millones de barriles a menos de 1 millón antes de la intervención estadounidense, debido al colapso institucional de PDVSA, la empresa petrolera estatal.

Bajo Chávez y Maduro, los ingresos petroleros se usaron para financiar programas sociales clientelares y regalos diplomáticos regionales (como Petrocaribe), pero también se convirtieron en mecanismo de dependencia política y control social: acceso privilegiado a alimentos, gasolina y medicinas dependía de la lealtad al régimen, y no de mercados eficientes o producción propia. La gestión económica fomentó una estructura estatal donde la renta petrolera se empleó para quebrar la autonomía económica del ciudadano venezolano, obligándolo a depender del control estatal para satisfacer necesidades básicas.

Esa dinámica —la centralización absoluta de los recursos energéticos y el uso del Estado como gestor exclusivo de subsidios y asignaciones— contribuyó a la devastación económica y social del país, erosionando la autoestima de amplios sectores de la población y cimentando un modelo de dependencia paternalista que hoy justifica, para Trump, la necesidad de “administrar” temporalmente los recursos energéticos venezolanos.

Reacción del mercado y participación de empresas estadounidenses

Tras el anuncio de Trump, los precios del petróleo mostraron volatilidad ante la expectativa de un aumento de la oferta disponible para el mercado global. Además, empresas energéticas están evaluando cómo procesar el crudo venezolano:

La compañía Phillips 66 informó que dos de sus refinerías en la Costa del Golfo pueden manejar crudo pesado venezolano, lo que facilitaría la absorción de parte del volumen a exportar.

Trump ha señalado que grandes petroleras estadounidenses invertirán en la reconstrucción de la industria energética venezolana, reparando infraestructura gravemente deteriorada y posibilitando mayores niveles productivos.

El dilema de la industria petrolera venezolana: riqueza mal gestionada

A pesar de su enorme potencial, la industria petrolera venezolana sufre de décadas de descuido, corrupción, falta de inversión y sanciones internacionales, lo que ha reducido su capacidad de producción a una fracción de lo que fue en el pasado. El crudo venezolano, además, es pesado y de menor rentabilidad, lo que requiere inversiones sustanciales en tecnología y modernización para ser competitivo.

Implicaciones geopolíticas y estratégicas

El acuerdo sobre el petróleo venezolano no es solo energético, sino geopolítico. El control estadounidense de una porción significativa de la producción y sus ingresos supone: Presión sobre aliados tradicionales de Maduro como China, Rusia e Irán, que han participado en la economía petrolera venezolana. Un giro significativo en la relación bilateral entre Caracas y Washington tras años de confrontación y sanciones energéticas. El inicio de una fase en la que EE. UU. busca asegurar influencia estratégica en América Latina mediante recursos críticos.

Conclusión: petróleo, control social y un nuevo capítulo

La decisión de Trump de asegurar el acceso al petróleo venezolano y de administrar temporalmente los ingresos de 30 a 50 millones de barriles de crudo materializa un giro radical en la historia petrolera de Venezuela. Lo que fue, durante 26 años, una piedra angular del socialismo del siglo XXI y un instrumento de control social y dependencia estatal, ahora se convierte en un elemento central de la política energética y geopolítica estadounidense.

El futuro de la industria petrolera venezolana, sus ciudadanos y la región dependerá de cómo se gestionen estos recursos estratégicos en esta nueva etapa.