Bombardeos en el Catatumbo reactivan la ofensiva contra el ELN y el narcotráfico en la frontera con Venezuela

Las autoridades colombianas confirmaron bajas y capturas, así como la incautación de material logístico, armas y drogas.

Bombardeos y ofensiva militar en zona estratégica

El operativo aéreo en el Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia y limítrofe con Venezuela, tuvo como objetivo campamentos del ELN y estructuras disidentes, señaladas por su rol en el narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial armado.

Coordinación con Estados Unidos y mensaje regional

La operación se produce en un contexto de mayor coordinación entre Bogotá y Washington, con un énfasis renovado en la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de economías criminales transnacionales.

Estados Unidos ha insistido en que la frontera colombo-venezolana se ha convertido en un corredor estratégico del crimen organizado, facilitado por la ausencia de control efectivo del lado venezolano.

Venezuela como factor estructural del conflicto

El conflicto en el Catatumbo no puede entenderse sin el factor venezolano.

Diversos informes señalan que grupos armados: se refugian en territorio venezolano, operan con redes de protección y financiamiento transfronterizo y aprovechan la debilidad institucional para expandir sus operaciones.

La ofensiva militar busca cortar esa dinámica y enviar una señal de que la región no seguirá siendo un santuario del crimen organizado.

Impacto geopolítico y advertencia regional

El mensaje es claro: la seguridad regional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda hemisférica, y la situación venezolana ya no es vista solo como un problema interno, sino como un factor desestabilizador con efectos directos sobre Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.