Susanna Griso se niega a pedir disculpas por haber jaleado la marcha ‘feminazi’ del 8-M y un colaborador desmonta sus excusas

Había expectación por saber cuál sería la respuesta de Susanna Griso tras conocerse un vídeo en las redes sociales en las que animaba a las mujeres a ir a la marcha del 8-M.

La credibilidad de la presentadora quedaba muy tocada después de que se conociera lo largo del 15 de marzo de 2020 un vídeo en el que se escuchar a la presentadora de Antena 3, defensora del movimiento feminista del 8-M, decir lo siguiente: «Que el coronavirus no sea una excusa para no asistir al 8M».

«Yo grabé un mensaje para esta cadena el martes (3 de marzo de 2020) en el que no había casos practicamente [el día de la manifestación solo había 28 de casos de contagio] y se nos decía por parte del Gobierno que no había ningún problema. Si Fernando Simón llegara a decir que le aconsejaba a su hijo que no fuera, a mí me hubiese ofendido que se hubiera permitido la manifestación. Lo que no puede ser es que el Gobierno permita la manifestación y que Simón dijera que ‘os aconsejo a todos que vayáis a la manifestación’.

—El problema no es de Fernando Simón —dijo Griso.

Era la forma en la cual Griso se defendía de las acusaciones de «irresponsable» e «insensata» que le habían llovido desde las redes sociales. Y ahí tercióel doctor Jesús Sánchez Martos, el ex consejero de Sanidad del gobierno de Cristina Cifuentes para decirle en toda su cara que no estaba de acuerdo con eso:

—Fui consejero y cuando uno tiene un cargo tiene que ser valiente y tomar decisiones. Y si yo tengo me tengo que jugar el cargo y contradecir al Gobierno diciendo que no es aconsejable ir yo me voy orgulloso a mi casa por decir que aquello no debía haberse celebrado.

Griso, enterrada por los argumentos de Martos, acabó admitiendo que el 8-M había sido un error. Pero no pidió disculpas