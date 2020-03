El Quilombo / Susanna Griso se lava las manos y culpa al Gobierno por no haberla alertado del peligro que corrían las mujeres el 8-M

Susanna Griso, ferviente feminista que alentó ir a las marchas del 8-M pese a que ya existía un alto riesgo de contagio, sigue negándose a pedir disculpas por haber jaleado el aquelarre feminazi y patea balones fuera culpando al Gobierno.

«Se nos vendió esa semana que el contagio era importado, restringido y controlado pero no se producía contagio local. Cosa que no se compareció con la realidad», dijo la presentadora de ‘Espejo Público’ este 23 de marzo de 2020.

Es su forma de excusarse por el mensaje que lanzó el 3 de marzo de 2020 a través de las redes sociales diciendo «que el coronavirus no sea una excusa para no asistir al 8M». El 17 de marzo se intentaba justificar exculpando a Fernando Simón. —Susanna Griso se niega a pedir disculpas por haber jaleado la marcha ‘feminazi’ del 8-M y un colaborador desmonta sus excusas—

«Yo grabé un mensaje para esta cadena el martes (3 de marzo de 2020) en el que no había casos practicamente [el día de la manifestación solo había 28 de casos de contagio] y se nos decía por parte del Gobierno que no había ningún problema. Si Fernando Simón llegara a decir que le aconsejaba a su hijo que no fuera, a mí me hubiese ofendido que se hubiera permitido la manifestación. Lo que no puede ser es que el Gobierno permita la manifestación y que Simón dijera que ‘os aconsejo a todos que vayáis a la manifestación’.

—El problema no es de Fernando Simón —dijo Griso.

Como le dijo Jesús Sánchez Martos, el ex consejero de Sanidad del gobierno de Cristina Cifuentes:

—Fui consejero y cuando uno tiene un cargo tiene que ser valiente y tomar decisiones. Y si yo tengo me tengo que jugar el cargo y contradecir al Gobierno diciendo que no es aconsejable ir yo me voy orgulloso a mi casa por decir que aquello no debía haberse celebrado.

A Griso se le olvida que la Organización Mundial de la Salud exigía el mismo día que ella lanzaba su llamamiento feminista tomar medidas más duras. El problema es que el Gobierno y sus acólitos mediáticos estaban más ocupados en montar un aquelarre feminazi para salir a la caza de fascistas que en proteger a la población. Eso sí, con guantes de látex, no vaya a ser…