El nuevo embuste de Sánchez: el presidente miente para no asistir a la sesión de control en el Senado

Estamos acostumbrados a los continuos engaños del presidente del Gobierno. Pero esta vez se ha superado.

Pedro Sánchez se excusó asegurando que este 2 de mayo de 2020 tenía una cita internacional que le impedía acudir a la sesión de control en el Senado, tal y como comunicó hace días en la Junta de Portavoces.

Ha sido Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara Alta, el que informara de ello mediante un mensaje en su cuenta personal de Twitter. «Sánchez se somete a las sesiones de control una vez al mes en el Senado El Gobierno nos dijo que no podía cumplir el calendario previsto y comparecer hoy porque tenía agenda internacional. En su agenda pública no hay nada de eso hoy. ¿Qué miedo tiene Sánchez a contestar preguntas?», publicaba el popular.

El presidente del Gobierno no tiene ninguna cita internacional, por lo que se demuestra que esta excusa o bien era falsa o si se canceló no se comunicó al Senado. No es la primera vez que Sánchez sale corriendo para no dar explicaciones ante la gestión de la pandemia por coronavirus. No acudió al primer Pleno de Control ni tampoco a la Comisión General de las Comunidades Autónomas

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ander Gil ha respondido a Maroto a través de Twitter «El Presidente Pedro Sánchez comparece en el Senado una vez al mes y Javier Maroto lo sabe. Estará el próximo día 16 y también lo sabe, al igual que sabe que Rajoy pasaba meses sin venir. Y también sabe que el Presidente ha comparecido a petición propia y Rajoy no».