‘Informe Semanal’ (TVE) ‘pasa’ de la verificadora Ana Pastor (Newtral) en su reportaje sobre la ‘Bulopandemia’

Informe Semanal trató, el pasado sábado 13 de junio de 2020, la otra pandemia que si bien no surgió en Wuhan, se ha acrecentado con la explosión de la crisis sanitaria del Covid-19: la de la desinformación.

El mítico programa de TVE abordó lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado ‘Infodemia‘, la avalancha de bulos y fake-news que nos llegan a través de las redes sociales.

Y lo ha hecho ‘pasando’ de la agencia de verificación estrella de este país, o al menos la más conocida: Newtral, que creó la periodista de laSexta y presentadora de ‘El Objetivo‘ Ana Pastor.

En el reportaje de ‘Informe Semanal’, para más inri, se cuenta con la participación de otra agencia de verificación bastante conocida en nuestro país, Maldita.es

De hecho, para mayor escarnio de Pastor, que ha visto como sus excompañeros de TVE han pasado de su start-up en detrimento de Maldita, la compañía fundada por Clara Jiménez nació a los pechos de laSexta y de su programa de ‘El Objetivo’ hasta que ambas partes eligieron seguir su camino por separado.

Una estocada en toda regla, no sabemos aún si con el beneplácito o el desconocimiento de Enric Hernández, que mientras era director de ‘El Periódico’ participaba habitualmente en ‘Al rojo vivo’, el programa que en laSexta presenta Antonio García Ferreras, pareja de Ana Pastor.

Erre que erre: el sesgo de TVE al contar con Maldita

Más allá de este pique por la supremacía de la verificación desde la izquierda, lo cierto es que volvemos a tener un nuevo caso de sesgo de la televisión pública hacia la izquierda.

Maldita es una de las agencias que junto a Newtral se están repartiendo el pastel para los verificadores con un claro sesgo a favor de la izquierda.

De hecho, hace no mucho, esta agencia tuvo que reconocer que contaron en el pasado con el nada sospechoso Antonio Maestre como asesor, lo que les llevó a hacer un ejercicio de instrospección donde acabaron reconociendo que necesitaban recoger «un espectro ideológico más amplio».

¿Quién verifica a los verificadores?

La polémica, al albur del auge de este tipo de agencias, se sitúa cuando no hay nadie que verifique a los verificadores. Y este problema tampoco lo resuelve ‘Informe Semanal’ en su reportaje.

Se supone que los verificadores de noticias se encargan de señalar, con sus herramientas, qué noticias son verídicas y cuales deben ser etiquetadas como bulos. Pero, como se plantea en las últimas fechas, ¿quién controla que estos verificadores sean imparciales?

Al albor del crecimiento -en fama e incidencia- de las llamadas fake news, han proliferado las empresas de fact-checking.

Dos de las más conocidas en España, tienen, por desgracia, un sesgo más que evidente hacia la izquierda.

Newtral está dirigida por Ana Pastor, periodista de laSexta, un canal con sus partidarios y detractores pero sobre todo nada ‘neutral’. Pastor presenta en el canal de Atresmedia ‘El objetivo’ y es pareja de Antonio García Ferreras.

Maldita está dirigida por Clara Jiménez Cruz, cofundadora, y Julio Montes, que hace unos días protagonizaba una brutal polémica con Javier Negre, periodista de El Mundo, muy en el punto de mira de la izquierda radical en redes. Se podría afirmar sin temor a equivocarse que Negre está en las antípodas de laSexta, Ferreras y Pastor.

«Julio Montes y yo hemos trabajado muchos años en laSexta. Una década. Nos pagó un sueldo, nos dio de comer, nos hizo ilusionarnos con la profesión, nos dio muchas oportunidades y nos enseñó mucho periodismo. Dejamos la cadena hace casi dos años.»

«Estos días hemos tenido que leer muchos comentarios sobre cómo somos “los perros del amo Ferreras” o las “putitas de Ana Pastor” con mucha pena porque tanto de Ferreras, como de Pastor como de otros profesionales como César García Antón aprendimos mucho en los años que pasamos allí y duele que te califiquen y califiquen así a gente a la que aprecias. Maldita.es y Maldita Hemeroteca siempre han sido un proyecto independiente que nunca ha sido de laSexta», dice Jiménez Cruz en el comunicado.

Por supuesto que no hay ningún problema en haber trabajado en laSexta, como no lo hay en hacerlo en COPE, Intereconomía o Periodista Digital. Es más, se da el caso de periodistas que trabajan en medios cuya línea editorial es claramente identificable que no se identifican con ella, aunque algunos esta afirmación les provoque un cortocircuito.