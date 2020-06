La prensa británica anuncia el divorcio de David y Victoria Beckham: toda la verdad sobre su separación

Los rumores sobre el posible divorcio de David y Victoria Beckham no hacen más que extenderse como la pólvora por la Red desde que el portal británico Closer publicara que la ex Spice y el deportista habían tomado la decisión de dejar de compartir techo. Aunque desde el citado medio se explicaba que, lejos de una crisis matrimonial, el motivo de su ‘disolución’ se debe a una determinación estrictamente profesional, el titular denotaba que la pareja tendría planeado pasar por el juzgado muy pronto para firmar los papeles.

Posh is worried about being left behind as David Beckham continues his move to Miami https://t.co/9Qt83K77HJ

— Closer Mag & Online (@CloserOnline) June 9, 2020