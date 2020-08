Lío en Telecinco: Belén Esteban califica de “mierda” las medidas de Pedro Sánchez contra el Covid

La colaboradora de colaboradoras, Belén Esteban, ha pasado unos días de vacaciones pero vuelve a la carga con unas breves pero polémicas declaraciones relacionadas con la gestión gubernamental de la pandemia del coronavirus. La última vez que opinaba sobre el asunto provocaba el estallido de ira del ‘rojo’ Jorge Javier Vázquez, que no acepta crítica alguna al Gobierno de Pedro Sánchez.

Después de semanas de bronca con el presentador de Sálvame, la ‘princesa del pueblo’ confesaba en directo que le había costado muchos llantos, llegaba la calma y se normalizaban las relaciones entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, relación de amistad que ahora se han enfriado.

Y del enfriamiento se puede pasar a una nueva erupción volcánica porque la Esteban ha vuelto a la carga contra el Gobierno de Sánchez y su pésima gestión sanitaria relacionada con la Covid-19. La colaboradora de Telecinco ha regresado de Tenerife de pasar unos días de vacaciones y ya en Madrid se ha encontrado con la realidad que ha sorprendido y preocupado a miles de usuarios del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas:

“Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto”, ha dicho Belén Esteban.

Y esa es la verdad, en el aeropuerto más transitado de España no hay ningún tipo de control sanitario a los miles de usuarios que por allí transitan. Las manifestaciones de Esteban podrían provocar otro cisma entre ella y Jorge Javier. Al menos así lo han expresado a Periodista Digital fuentes próximas a Telecinco que no descartan “otra bronca entre ambos, incluso podría ser de nuevo en plató”.

Declaraciones espontáneas y directas de la colaboradora de Mediaset que a buen seguro avivarán la polémica vivida el mes de junio cuando Esteban reaparecía en Sábado Deluxe después de 102 días de confinamiento. La colaboradora aprovechaba para agradecer todo el trabajo a los sanitarios, que como su marido Miguel, se habían jugado la vida sin tener las medidas adecuadas. En este discurso también mostraba su enfado y decepción por la mala gestión del Gobierno.

Jorge Javier rápidamente salía en defensa de Pedro Sánchez, “estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda. Estoy del discurso de mis amigas que viajan en metro… ¿y mis hermanas dónde te crees que trabajan?”, gritaba el de Badalona.

“Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te queda claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación”, concluía Vázquez abandonando el plató del Deluxe.